Talentata fotbalistă Maya Csaszar (Student Sport Alba Iulia), convocată la lotul României Under 15 | Echipa albaiuliană, victorie netă, 20-0, în competiția internă

Maya Csaszar (Student Sport Alba Iulia), principala marcatoare a grupării albaiuliene, a fost convocată la echipa națională a României Under 15 de fotbal feminin, urmând a debuta pentru reprezentativa de junioare pregătită de Iulia Mera (antrenor cae se ocupă și de România Under 23).

„Tricolorele” au un stagiu de pregătire la Buftea, iar în perioada 4-8 noiembrie sunt jocuri de verificare în Republica Moldova.

În ultimul meci de campionat, în Seria 4 a Campionatului Național Under 15, la Micești, Student Sport Alba Iulia a învins LPS Târgu Mureș cu scorul de 20-0 (7-0), iar Maya Csaszar a marcat jumătate din goluri (au mai punctat Lavinia Șuteu – 7 goluri și Antonia Pol – 3 reușite)! Student Sport Alba Iulia a terminat turul cu maximum de puncte și un golaveraj de 61-3! Etapa viitoare, în 1 noiembrie, este deplasare la Inter Star Sibiu, ocupanta locului secund.

„Suntem mândri de performanța Mayei și de pașii făcuți în drumul spre marea performanță. Trebuie să mulțumim și clubului de unde a venit, CSM Unirea Alba Iulia, dar și tuturor antrenorilor care au contribuit la dezvoltarea sa. Respectăm competiția și adversarii, așteptăm acest moment din clipa în care am început pe acest drum, din clipa în care majoritatea oamenilor de fotbal încercau sa ne descurajeze că fotbalul feminin nu este pentru fete. Acum se simte o diferență mare între ce am dorit să facem și ce am realizat, dacă în urmă cu 8 ani la Alba Iulia nu se juca deloc fotbal feminin, în acest moment sunt două echipe la nivel național, Student Sport Alba Iulia la Liga 3 și CSM Unirea Alba Iulia în SuperLiga Națională, prin urmare toată lumea are loc și există deschidere spre fotbal feminin Tot în weekend cu sprijinul CSM Unirea Alba Iulia a fost realizat primul turneu Under 11 de fotbal feminin la baza din Micești. Doresc să mulțumesc oamenilor ce cred în mine personal și își asumă responsabilitatea de a mă lăsa să dezvolt acesta ramură numită fotbal feminin!”, a transmis Cătălin Costea, reprezentantul Student Sport Alba Iulia.

