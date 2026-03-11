Student Sport Alba Iulia, una rece și alta caldă la fotbal feminin, Liga Elitelor Under 15
Student Sport Alba Iulia, una rece și alta caldă la fotbal feminin Under 15. Echipa din Cetatea Marii Uniri, la un meci de accederea în etapa superioară a Ligii Elitelor
Student Sport Alba Iulia, care are o colaborare cu Corvinul Hunedoara, la grupa Under 15, a înregistrat în ultimele două confruntări din Grupa C a Ligii Elitelor rezultate contradictorii.
Citește și: Student Sport Alba Iulia, prima victorie în Liga Elitelor | Himcinschi și Mincă, în staff-ul tehnic al grupării albaiuliene!
Mai întâi a fost un 1-8 (1-5), în deplasare cu Universitatea Olimpia Cluj, prima înfrângere stagională, una dură, urmată de un succes pe teren propriu, 6-3 (3-2), cu ASA Tg. Mureș. Într-un meci cu răsturnări de situație, golurile formației pregătite de Lucian Popa au fost înscrise de Lavina Șuteu – triplă, Antonia Pol – o reușită și Maya Csaszar dublă și . Grație eficacității remarcabile din ultime perioadă (al doilea meci cu 3 reușite în Liga Elitelor), Lavina Șuteu, căpitanul Student Sport Alba Iulia, este monitorizată pentru cooptarea în echipa națională Under 15.
Clasată pe locul secund, cu 6 puncte, echipa albaiuliană are meci în etapa a 5-a în deplasare cu Gloria Bistrița (sâmbătă, 14 martie) și oportunitatea de a rezolva încă din tur calificarea în semifinalele turneului final al Ligii Elitelor. În acest weekend va debuta și echipa de senioare din Liga 4, cu Interstar Sibiu în deplasare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
CSM Aiud, noua echipă de seniori din Aiud! Fotbalul renaște în municipiu, la toamnă – prezență în Liga 4, antrenor Remus Țălnar
CSM Aiud, noua echipă de seniori din Aiud! Fotbalul va renaște în municipiu, la toamnă – prezență în Liga 4, antrenor Remus Țălnar CSM Aiud este noua echipă de fotbal seniori care va reprezenta municipiul Aiud, în viitoarea stagiune, 2026/2027, urmând să evolueze în Liga 4 Alba (sau chiar în SuperLiga Alba, al patrulea eșalon, […]
Ocnamureșeanul Florian „Bela” Bartha, transfer în Polonia, la Asseco Resovia Rzeszow! Internaționalul român părăsește campioana Italiei după 2 ani!
Ocnamureșeanul Florian „Bela” Bartha, transfer în Polonia, la Asseco Resovia Rzeszow | Internaționalul român părăsește campioana Italiei Itas Trentino, după 2 ani! Centrul Florian „Bela” Bartha (25 de ani) este protagonistul unei mutări spectaculoase, în sezonul viitor, 2026/2027, urmând a evolua în Polonia, la Asseco Resovia Rzeszow. Citește și: FOTO | Ocnamureșeanul Bela Bartha, calificat cu […]
FOTO | Tinerii sportivi de la CSM Unirea Alba Iulia, rezultate foarte bune la Campionatul Național de Taekwondo WT pentru copii, juniori mici și cadeți
Tinerii sportivi de la CSM Unirea Alba Iulia, rezultate foarte bune la Campionatul Național de Taekwondo WT pentru copii, juniori mici și cadeți Tinerii sportivi de la secția de Taekwondo WT de la CSM Unirea Alba Iulia au obținut rezultate foarte bune la o competiție națională. În perioada 6-8 martie, secția de Taekwondo WT, antrenată […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Comisia Europeană deschide o procedură de infrigement în domeniul energiei în cazul României și Austriei
Comisia Europeană deschide o procedură de infrigement în domeniul energiei în cazul României și Austriei Comisia Europeană deschide o procedură...
Adriana Viliginschi, fosta logodnică a lui Adrian Kreiner, rămâne în arest prevenitv: Curtea de Apel Alba Iulia i-a respins contestația față de măsura dispusă de Tribunalul Sibiu
Adriana Viliginschi, fosta logodnică a lui Adrian Kreiner, rămâne în arest prevenitv: Curtea de Apel Alba Iulia i-a respins contestația...
Știrea Zilei
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa B negativ: „Un tânăr de 26 de ani, implicat într-un accident, în stare gravă, are nevoie urgent de sânge”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa B negativ: „Un tânăr de 26 de ani, implicat într-un accident, în...
Nouă capacitate de producere a energiei electrice din surse solare de minimum 3000 kW în Alba Iulia: Investiție de aproximativ 14 milioane de lei. Care este termenul de realizare a lucrărilor
Nouă capacitate de producere a energiei electrice din surse solare de minimum 3000 kW în Alba Iulia: Investiție de aproximativ...
Curier Județean
VIDEO | Jandarmii din Alba, alături de tineri în cadrul proiectului „ABC-ul Carierei”: Workshop la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia
Jandarmii din Alba, alături de tineri în cadrul proiectului „ABC-ul Carierei” Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu”...
20 – 22 martie 2026 | PlantFest, cel mai colorat eveniment al primăverii, la Aiud: Târg dedicat producătorilor de pomi fructiferi, arbuști, flori și material săditor în Piața Cuza Vodă
20 – 22 martie 2026 | PlantFest, cel mai colorat eveniment al primăverii, la Aiud: Târg dedicat producătorilor de pomi...
Politică Administrație
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia va continua să fie finanțat cu fonduri europene. Victor Negrescu: Investițiile în sănătate trebuie să rămână o prioritate europeană
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia va continua să fie finanțat cu fonduri europene. Victor Negrescu: Investițiile în sănătate trebuie...
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026 Conform...
Opinii Comentarii
Biserica ortodoxă îl pomenește în 11 martie pe Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului
Biserica ortodoxă îl pomenește în 11 martie pe Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului Biserica ortodoxă îl pomenește în fiecare an...
11 Martie – Ziua europeană a victimelor terorismului
11 Martie – Ziua europeană a victimelor terorismului Data de 11 martie a fost declarată de Parlamentul European ca fiind...