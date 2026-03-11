Student Sport Alba Iulia, una rece și alta caldă la fotbal feminin, Liga Elitelor Under 15

Student Sport Alba Iulia, una rece și alta caldă la fotbal feminin Under 15. Echipa din Cetatea Marii Uniri, la un meci de accederea în etapa superioară a Ligii Elitelor

Student Sport Alba Iulia, care are o colaborare cu Corvinul Hunedoara, la grupa Under 15, a înregistrat în ultimele două confruntări din Grupa C a Ligii Elitelor rezultate contradictorii.

Mai întâi a fost un 1-8 (1-5), în deplasare cu Universitatea Olimpia Cluj, prima înfrângere stagională, una dură, urmată de un succes pe teren propriu, 6-3 (3-2), cu ASA Tg. Mureș. Într-un meci cu răsturnări de situație, golurile formației pregătite de Lucian Popa au fost înscrise de Lavina Șuteu – triplă, Antonia Pol – o reușită și Maya Csaszar dublă și . Grație eficacității remarcabile din ultime perioadă (al doilea meci cu 3 reușite în Liga Elitelor), Lavina Șuteu, căpitanul Student Sport Alba Iulia, este monitorizată pentru cooptarea în echipa națională Under 15.

Clasată pe locul secund, cu 6 puncte, echipa albaiuliană are meci în etapa a 5-a în deplasare cu Gloria Bistrița (sâmbătă, 14 martie) și oportunitatea de a rezolva încă din tur calificarea în semifinalele turneului final al Ligii Elitelor. În acest weekend va debuta și echipa de senioare din Liga 4, cu Interstar Sibiu în deplasare.

