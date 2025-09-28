Structura anului universitar 2025-2026: Când încep cursurile la cele mai cunoscute instituții de învățământ superior. Programul semestrelor și al vacanțelor pentru studenți
În România, universitățile de stat urmează, de regulă, o structură unitară a anului de studiu, iar pentru anul academic 2025-2026, începutul cursurilor este programat în majoritatea facultăților din țară pentru 29 septembrie și 1 octombrie 2025.
Pentru anul universitar 2025-2026, structura oficială comunicată de instituțiile de învățământ superior stabilește perioadele de desfășurare a semestrelor, vacanțele intersemestriale și sesiunile de examene, oferind astfel un cadru organizatoric clar pentru întreaga activitate didactică din cursul anului.
Când încep cursurile anului universitar 2025-2026
Prima zi de cursuri la Universitatea din București (UB)
Studenții, masteranzii și doctoranzii de la Universitatea din București vor începe noul an universitar pe 1 octombrie 2025. Primul semestru se va desfășura în perioada: 1.10.2025 – 23.12.2025. Pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României, studenții vor avea zi liberă de la cursuri.
Potrivit structurii aprobate în senatul universitar, prima pauză de la cursuri va fi în perioada 24.12.2025 – 04.01.2026, atunci când este programată vacanța de iarnă.
Când încep cursurile la Academia de Studii Economice (ASE)
Academia de Studii Economice din București începe anul universitar 2025-2026 în data de 29 septembrie, marcând debutul unei noi etape dedicate învățării, cercetării și formării profesionale.
Săptămâna „Bun Venit la ASE”
Săptămâna „Bun venit la ASE!” se desfășurată în perioada 22-26 septembrie și oferă viitorilor studenți posibilitatea de a se familiariza cu mediul academic și spațiile universitare printr-o serie de activități organizate de fiecare facultate în parte.
Când încep cursurile la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București
Potrivit structurii anului educațional 2025-2026 pentru studiile universitare de licență și de master, prima zi de cursuri este stabilită pentru 29 septembrie 2026. Procesul de învățământ durează până la 19 decembrie. Vacanța de iarnă este stabilită în perioada: 22 decembrie – 4 ianuarie 2026. (Pentru învățământ liniar/Medicina – Anii I, II, III, Stomatologie, Farmacie, FMAM Semestrul I)
Prima zi de cursuri la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV)
Potrivit calendarului activităților educaționale pentru studii universitare de licență și master în anul universitar 2025-2026, prima zi de cursuri la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMBV) este stabilită pentru 1 octombrie 2025. Vacanța de iarnă este programată pentru perioada 22.12.2025 – 11.01.2026.
Când încep cursurile la Universitatea Politehnica București (UNSTPB)
La Universitatea Națională de Științe și Tehnologie Politehnica București (structura UNSTPB) vor începe cursurile noului an universitar 2025-2026 pe data de 29 septembrie.
Primul semestru se va desfășura în perioada 29.09.2025 – 19.12.2025, iar prima vacanță din anul de studiu este programată pentru perioada: 20.12.2025 – 11.01.2026.
Calendar 2025-2026 pentru Universitatea Politehnica Timișoara (UPT)
Pentru toți anii de studiu, cursurile la Universitatea Politehnica Timișoara (structura UPT) vor începe luni, 29 septembrie 2025. Primul semestru se va desfășura până la data de 19.12.2025, iar în perioada 22.12.2025 – 11.01.2026 va fi vacanța de iarnă.
Calendar structură an universitar 2025-2026 Universitatea din Craiova (UCV)
Prima zi de cursuri la Universitatea din Craiova este stabilită pentru data de 1 octombrie. Activitatea didactică se va desfășura până la 19 decembrie 2025. În perioada 20 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026 este programată vacanța de iarnă.
Calendar 2025-2026 Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB)
Potrivit structurii aprobate, pregătirea anului universitar are loc în perioada 25.09.2025 – 26.09.2025, iar studenții vor începe cursurile de luni, 29.09.2025. Primul semestru se va desfășura până la data de 21.12.2025, urmând ca în perioada 22.12.2025 – 04.01.2025 să se desfășoare vacanța de iarnă.
Când încep cursurile în 2025 la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT)
La Universitatea de Vest din Timișoara (structura an academic UVT), în perioada 22.09.2025 – 28.09.2025 se desfășoară săptămâna de inițiere „Bun venit la UVT”. Festivitatea de deschidere a anului universitar & Univibes este programată pentru data de 26.09.2025, iar cursurile încep pe 29.09.2025. Primul semestru se încheie pe 19.12.2025. Vacanța de iarnă este programată pentru perioada 20.12.2025 – 07.01.2026.
Calendar 2025-2026 pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC)
Studenții de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (structura UAIC) vor începe cursurile tot pe 29 septembrie. Primul semestru durează până pe data de 21.12.2025, iar vacanța de iarnă este programată pentru perioada 22.12.2025 – 04.01.2026.
Calendar didactic 2025-2026 Universitatea din Oradea (UO)
Cursurile Universității din Oradea (structura UO) din anul universitar 2025-2026 încep miercuri, 1 octombrie 2025. Primul semestru se întinde pe o perioadă de 12 săptămâni, până la data de 23.12.2025. Vacanța de iarnă este programată pentru perioada: 24.12.2025 – 04.01.2026.
Calendar 2025-2026 Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC)
Studenții vor începe cursurile primului semestru la Universitatea „Ovidus” (structura UOC) de luni, 29.12.2025. Activitatea didactică este programată până pe data de 21.12.2025, iar prima vacanță a anului de curs este stabilită în perioada: 22.12.2025 – 11.01.2026.
Când încep cursurile la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS)
Studenții de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (structura ULBS) vor începe noul an universitar miercuri, 1 octombrie, potrivit structurii aprobate de senatul universitar. Vacanța de iarnă este programată pentru perioada: 23.12.2025 – 05.01.2026.
Structura anului academic 2025-2026 la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB)
Anul universitar va începe pe 29 septembrie 2025, iar primul semestru se va încheia pe 8 februarie 2026 la toate facultățile.
După 12 săptămâni de cursuri, studenții şi masteranzii vor rămâne în vacanță de iarnă începând din 22 decembrie 2025, timp de două săptămâni, ur-mând să reia cursurile pe 5 ianuarie 2026 pentru alte două săptămâni. Prima sesiune de examene este programată între 19 ianuarie și 8 februarie 2026, indiferent de facultate sau specializare.
Între 9 și 15 februarie 2026 este programată vacanța intersemestrială, perioadă în care se va desfăşura și sesiunea de iarnă a examenelor de finalizare a studiilor pentru absolvenții promoţiilor anterioare. Excepție vor face studenții de la Educaţie fizică şi sportivă şi Kinetoterapie și motricitate specială, care în săptămâna respectivă vor avea aplicații practice la discipline sportive de iarnă, cei din anul I, respectiv practică, studenții din anii II și III, ei urmând să beneficieze de vacanța intersemestrială abia între 16 și 22 februarie 2026.
Totodată, între 12 și 18 ianuarie 2026, masteranzii din primul an de la Instituții de drept privat și Științe penale și criminalistică vor fi în practică la instanțe.
Semestrul al doilea va începe pe 16 februarie 2025, excepție făcând studenții de la Educație motricitate specială, care vor începe semestrul abia pe 23 februarie 2026, urmând să intreîn sesiunea de vară între 1 și 26 iunie 2026, spre deosebire de ceilalți colegi de facultate, care vor da examenele mai devreme, între 25 mai și 14 iunie 2026.
Vor fi în practică studenții din anul I de la Ingineria Mediului între 15 și 26 iunie 2026, între 15 iunie și 3 iulie 2026 vor face practică studenții din anul II, iar între 15 iunie și 10 iulie 2026 și studenții din ultimul an de la Electronică aplicată.
Studenții la Istorie și Filologie vor în practică 60 de ore, între 15 și 26 iunie 2026, excepție făcând studenții și masteranzii din an terminal.
De asemenea, fiecare facultate și-a stabilit sesiuni de restanțe și măriri de note, sesiuni extraordinare de examene sau chiar sesiune de toamnă pentru examenele de finalizare a studiilor.
În funcție de facultate și specializare, studenții și masteranzii din ultimul an de facultate vor avea o altă structură a celui de-al doilea semestru, deoarece trebuie să se pregătească pentru examenele de licență sau de disertație din vara anului 2026.
