29 septembrie 2025 | START în noul an academic la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: Când se va încheia primul semestru
29 septembrie 2025 | START în noul an academic la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Senatul Universității „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia a aprobat recent calendarul ac-tivităților educaționale specifice semestrelor anului academic 2025-2026 la nivelul facultăților.
Anul universitar va începe pe 29 septembrie 2025, iar primul semestru se va încheia pe 8 februarie 2026 la toate facultățile.
După 12 săptămâni de cursuri, studenții şi masteranzii vor rămâne în vacanță de iarnă începând din 22 decembrie 2025, timp de două săptămâni, ur-mând să reia cursurile pe 5 ianuarie 2026 pentru alte două săptămâni. Prima sesiune de examene este programată între 19 ianuarie și 8 februarie 2026, indiferent de facultate sau specializare.
Între 9 și 15 februarie 2026 este programată vacanța intersemestrială, perioadă în care se va desfăşura și sesiunea de iarnă a examenelor de finalizare a studiilor pentru absolvenții promoţiilor anterioare. Excepție vor face studenții de la Educaţie fizică şi sportivă şi Kinetoterapie și motricitate specială, care în săptămâna respectivă vor avea aplicații practice la discipline sportive de iarnă, cei din anul I, respectiv practică, studenții din anii II și III, ei urmând să beneficieze de vacanța intersemestrială abia între 16 și 22 februarie 2026.
Totodată, între 12 și 18 ianuarie 2026, masteranzii din primul an de la Instituții de drept privat și Științe penale și criminalistică vor fi în practică la instanțe.
Semestrul al doilea va începe pe 16 februarie 2025, excepție făcând studenții de la Educație motricitate specială, care vor începe semestrul abia pe 23 februarie 2026, urmând să intreîn sesiunea de vară între 1 și 26 iunie 2026, spre deosebire de ceilalți colegi de facultate, care vor da examenele mai devreme, între 25 mai și 14 iunie 2026.
Vor fi în practică studenții din anul I de la Ingineria Mediului între 15 și 26 iunie 2026, între 15 iunie și 3 iulie 2026 vor face practică studenții din anul II, iar între 15 iunie și 10 iulie 2026 și studenții din ultimul an de la Electronică aplicată.
Studenții la Istorie și Filologie vor în practică 60 de ore, între 15 și 26 iunie 2026, excepție făcând studenții și masteranzii din an terminal.
De asemenea, fiecare facultate și-a stabilit sesiuni de restanțe și măriri de note, sesiuni extraordinare de examene sau chiar sesiune de toamnă pentru examenele de finalizare a studiilor.
În funcție de facultate și specializare, studenții și masteranzii din ultimul an de facultate vor avea o altă structură a celui de-al doilea semestru, deoarece trebuie să se pregătească pentru examenele de licență sau de disertație din vara anului 2026.
