Primăria Alba Iulia a sesizat Curtea de Conturi și Consiliul Concurenței în scandalul cu STP: Solicitare de audit financiar și de performanță la operatorul de transport, acuzat de „abuz de poziție dominantă”

Primăria Alba Iulia a sesizat Curtea de Conturi și Consiliul Concurenței în scandalul cu STP

Primăria Alba Iulia a făcut sesizări către Curtea de Conturi și Consiliul Concurenței în scandalul cu operatorul de transport STP.

Ziarulunirea.ro a intrat în posesia acestor documente.

Administrația locală din Alba Iulia a solicitat Curții de Conturi un audit financiar și de performanță asupra activității STP SA.

„În prezent, Municipiul Alba Iulia se confruntă cu o situație gravă, în care operatorul unic de transport solicită sume excesive din bugetul local, în timp ce reduce serviciile oferite cetățenilor.

La începutul anului 2025, prin hotărârea Consiliului Local Alba Iulia, a fost aprobat un buget clar:

– 20 milioane lei pentru compensații;

– 4 milioane lei pentru gratuități.

Aceste sume au fost comunicate oficial către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AIDA-TL și către operator, cu solicitarea fermă de a se încadra în bugetul votat.

Cu toate acestea, STP SA a solicitat compensații în valoare de 36 milioane lei, aproape dublu față de sumele aprobate, fără a prezenta o justificare solidă, în condițiile în care:

• frecvența curselor a fost redusă pe mai multe rute;

• tariful biletelor a fost majorat de la 3,5 lei la 5 lei, iar abonamentele la fel;

• calitatea serviciului s-a diminuat prin reducerea programului de transport, inclusiv suspendarea completă a circulației autobuzelor în anumite intervale orare (măsură anunțată public în 1 octombrie 2025).

Operatorul eliberează legitimații de transport pentru pensionari doar cu valabilitate de o lună, deși caietul de sarcini (pct. 18) prevede clar obligativitatea eliberării acestora pe 6 luni. Municipiul Alba Iulia a realizat investiții majore în rețeaua de transport (13 autobuze electrice achiziționate în 2023 și încă 21 în curs de livrare), în timp ce operatorul privat nu a realizat investiții proprii similare, dar solicită subvenții tot mai mari.

Deși există o clauză contractuală prin care operatorul este obligat la eficientizarea serviciului de transport, avem suspiciunea că acesta ignoră acest fapt și maximizează cheltuielile, fiindu-i asigurată cota de profit de 5%. În ultimii 6 ani, subvențiile achitate către operator aproape s-au dublat, ajungând să reprezinte o parte considerabilă din bugetul municipiului.

Având în vedere aceste elemente și faptul că noi nu avem acces, direct și defalcat, la cheltuielile operatorului, vă solicităm să dispuneți un audit financiar și de performanță la STP SA Alba Iulia, în vederea verificării:

• modului în care sunt calculate și solicitate compensațiile și subvențiile;

• achiziționarea diferitelor produse și servicii care generează costuri importante în calculul compensațiilor.

• justificării majorării tarifelor în condițiile reducerii serviciilor;

• utilizării fondurilor publice raportat la calitatea și volumul serviciului prestat.

Considerăm că este esențial ca fondurile publice plătite de cetățenii municipiului Alba Iulia să fie gestionate corect și transparent, iar orice practici care duc la supraîncărcarea bugetului local să fie identificate și corectate”, se arată în sesizarea adresată Curții de Conturi.

De asemenea, Primăria Alba Iulia s-a adresat Consiliului Concurenței, cerându-i să investigheze un posibil „abuz de poziție dominantă” al STP.

„Începând cu data de 3 octombrie 2025, conform comunicatului de presă transmis chiar de către operator în data de 1 octombrie și adresei Nr. 1796/01.10.2025 transmisă către AIDA-TL, transportul public din municipiul Alba lulia este restricționat drastic: autobuzele nu mai circulă în intervalele 08:00-13:00 și 17:00-21:00. Practic, în aceste perioade de vârf, când mii de cetățeni depind de transportul public (elevi, pensionari, angajați, persoane cu dizabilități), serviciul este suspendat complet.

În același timp, în comunele membre AIDA-TL, autobuzele continuă să circule normal, ceea ce demonstrează un tratament discriminatoriu și o decizie de a penaliza în special municipiul Alba lulia, deși acesta suportă 83% din cheltuielile totale ale asociației.

La începutul anului 2025, Consiliul Local Alba lulia a aprobat, prin hotărâre, un buget clar: 20 milioane lei pentru compensații și 4 milioane lei pentru gratuități, iar acest buget a fost comunicat oficial către AIDA-TL și către operator, cu solicitarea de a se încadra în aceste sume. În ciuda acestui fapt, STP solicită în prezent compensații în valoare de 36 milioane lei, aproape dublu față de bugetul aprobat. Această solicitare este cu atât mai nejustificată cu cât Municipiul Alba Iulia redus frecvența curselor pe anumite linii și, în paralel, a majorat tariful biletelor de la 3,5 lei la 5 lei, precum și al abonamentelor, ceea ce înseamnă, pentru operator, mai puține cheltuieli și încasari suplimentare.

Societatea de Transport Public Alba Iulia se află într-o poziție de monopol, fiind unic furnizor al serviciului de transport public local. Prin suspendarea deliberată a transportului în municipiul Alba lulia, prin suprasolicitarea de compensații peste bugetul aprobat și prin condiționarea reluării serviciului de plata unor sume pretins restante, operatorul utilizează un mijloc de șantaj economic asupra autorității locale și, indirect, asupra cetățenilor. În plus, așa cum prevede Caietul de sarcini la pct. 18, operatorul este obligat să emită legitimații de transport pentru pensionari cu o valabilitate de 6 luni, dar în fapt acestea sunt eliberate lunar, obligând seniorii să se prezinte inutil pentru vizare, încălcând obligațiile contractuale.

Considerăm că aceste fapte întrunesc elementele unui abuz de poziție dominantă conform legislației naționale și europene în materie de concurență și solicităm o investigație urgentă din partea Consiliului Concurenței pentru a verifica dacă operatorul restricționează abuziv accesul cetățenilor la un serviciu public esențial și dacă solicitarea de compensații excesive, peste nivelul aprobat, nu reprezintă o practică abuzivă și neconcurențială;

Subliniez că Municipiul Alba Iulia a făcut toate plățile aferente gratuităților și compensațiilor conform bugetului aprobat, buget de care operatorul nu a ținut cont, facturând peste valoarea acestuia. Totodată, Municipiul Alba Iulia a realizat investiții majore pentru modernizarea transportului: 13 autobuze electrice achiziționate în 2023 și încă 21 în curs de livrare, stații de așteptare, etc. În contrast, operatorul nu a realizat investiții proprii similare, dar solicită permanent majorări de compensații, deși calitatea serviciului scade.

Având în vedere gravitatea situației, vă rugăm, stimate domnule președinte, să dispuneți declanșarea unei investigații și să analizați dacă STP Alba Iulia, prin acțiunile sale, nu încalcă legislația privind concurența și nu comite un abuz de poziție dominantă.

În numele locuitorilor municipiului Alba Iulia, vă mulțumesc anticipat pentru sprijin și vă asigur de întreaga noastră disponibilitate de colaborare”, se arată în sesizarea semnată de primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

