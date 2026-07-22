STP Alba Iulia, îngropată în amenzi: Aproape 500.000 de lei pentru nereluarea transportului. Poliția Locală a aplicat 16 sancțiuni

Societatea de Transport Public Alba Iulia a fost amendată cu suma totală de 480.000 de lei de către Poliția Locală Alba Iulia, pentru nereluarea transportului public.

Mai exact, până în acest moment, 22 iulie 2026, Poliția Locală a aplicat 16 procese verbale, fiecare în valoare de 30.000 de lei operatorului de transport public din municipiu. Informația a fost confirmată de Flaviu Buta, purtătorul de cuvânt al Primăriei Alba Iulia, pentru ziariștii de la ziarulunirea.ro.

Reamintim că, Poliția Locală Alba Iulia a aplicat prima amendă operatorului de transport public STP în data de 22 iunie, pentru nereluarea transportului. La acel moment, primarul Gabriel Pleșa a anunțat că administrația locală ia în calcul sancționarea operatorului.

Care este temeiul legal pentru aplicarea amenzilor

Constantin-Anton Joldeş, șeful Serviciului Control și Inspecție din cadrul Direcției Generale Poliția Locală a Municipiului Alba Iulia, a explicat pentru ziarulunirea.ro că temeiul legal în baza căruia se pot aplica sancțiunile este format din:

LEGEA nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale;

Legea nr. 155/2010 a poliției locale;

LEGEA nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice.