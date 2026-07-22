Curier Județean

VIDEO | Șofer de 49 de ani, din Teiuș, reținut de polițiști după ce s-a urcat ,,beat mangă” la volan: Avea o alcoolemie de 0,98 mg/l

Ioana Oprean

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Șofer de 49 de ani, din Teiuș, reținut de polițiști după ce s-a urcat ,,beat mangă” la volan: Avea o alcoolemie de 0,98 mg/l

Un șofer de 49 de ani, din Teiuș, a fost reținut de polițiști după ce s-a urcat ,,beat mangă” la volan.Bărbatul avea o alcoolemie de 0,98 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, la data de 22 iulie 2026, polițiștii din orașul Teiuș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din orașul Teiuș, cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În noaptea de 21/22 iulie 2026, polițiștii au oprit, pentru control, pe strada Clujului din orașul Teiuș, autoturismul condus de bărbatul, în vârstă de 49 de ani.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 0,98 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

Foto: arhivă

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