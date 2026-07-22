VIDEO | Cugirean de 22 de ani, reținut de polițiști după ce și-a bătut soția, din gelozie. Bărbatul s-a ales și cu ordin de protecție 

Cugirean de 22 de ani, reținut de polițiști după ce și-a bătut soția, din gelozie. Bărbatul s-a ales și cu ordin de protecție

Un cugirean de 22 de ani a fost reținut de polițiști după ce și-a bătut soția, din gelozie. Bărbat s-a ales și cu ordin de protecție provizoriu.

Potrivit IPJ Alba, la data de 22 iulie 2026, polițiștii din orașul Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 22 de ani, din orașul Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 19 iulie 2026, bărbatul, pe fondul geloziei și al unor discuții purtate în contradictoriu, ar fi agresat-o fizic pe soția sa, în vârstă de 22 de ani, provocându-i leziuni pentru a căror îngrijire ar fi necesare 4-5 zile de îngrijiri medicale.

De asemenea, față de bărbat, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.