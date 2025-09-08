Rămâi conectat

Ştirea Ta

ȘTIREA TA VIDEO | Locatarii unui bloc din Alba Iulia se plâng de probleme urât mirositoare: Porumbeii hrăniți constant fac viața de zi cu zi dificilă

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 56 de minute

în

De

Locatarii unui bloc din Alba Iulia se plâng de probleme urât mirositoare și supărătoare: Porumbeii hrăniți constant fac viața de zi cu zi dificilă

Locatarii blocului M11 de pe Bulevardul 1 Decembrie din Alba Iulia se confruntă de mai mulți ani cu probleme cauzate de hrănirea porumbeilor de către vecini, iar situația a devenit extrem de deranjantă pentru proprietarii de locuri de parcare din zonă.

Una dintre cititoarele noastre, care locuiește de doi ani în bloc, ne-a relatat că problema persistă de cel puțin câțiva ani. „Ne confruntăm de mult cu această problemă. Câțiva ani, cel mai probabil. Eu nu locuiesc decât de 2 ani în acel bloc”, a declarat aceasta, evidențiind că situația este veche și afectează mai multe familii din zonă.

Problemele generate de porumbei se manifestă mai ales prin ocuparea excesivă a spațiului public și murdărirea locurilor de parcare. Locatara ne-a spus că hrănirea păsărilor are loc „de câteva ori pe zi”, ceea ce face aproape imposibilă folosirea locului de parcare pe care îl deține.

Eu nu-mi pot folosi locul de parcare pe care îl plătesc la primărie, pentru că după câteva minute mașina mea este plină de excremente de porumbei (am ghinionul să am acest loc de parcare exact în dreptul persoanelor de la etajul 4 din M12 care hrănesc porumbeii)”, a explicat cititoarea.

Aceasta a precizat că problema nu este doar una punctuală, ci afectează direct confortul și siguranța locatarilor. Mai mulți vecini care au deținut anterior același loc de parcare au renunțat la acesta și au cerut alt loc, exact din acest motiv, arătând că situația este persistentă și greu de gestionat:

„Mai mulți vecini au deținut locul 1 de parcare (locul ce mi s-a alocat mie în urma cu câteva luni), și toți au renunțat la el, respectiv au cerut alt loc în schimb, exact pe acest considerent.”

În lipsa unor reglementări locale clare, cititoarea a menționat că nu a identificat o hotărâre a Consiliului Local Alba Iulia care să interzică hrănirea porumbeilor în spațiile publice sau în zona blocurilor.

Totuși, în alte orașe din România există astfel de reglementări. De exemplu, în Timișoara, Consiliul Local a adoptat o hotărâre prin care hrănirea porumbeilor pe domeniul public era interzisă, iar încălcarea acesteia era sancționată cu amenzi între 100 și 200 de lei.

În Oradea, autoritățile locale prevăd amenzi chiar mai mari, între 1.000 și 2.000 de lei, pentru persoanele care hrănesc porumbeii în zonele publice. Astfel de măsuri urmăresc protejarea spațiului urban și prevenirea disconfortului locatarilor, însă aplicarea lor depinde de cadrul legal local și de deciziile instanțelor judecătorești.

Problema persistă de ani de zile, iar fără o reglementare clară la nivel local, locatarii rămân vulnerabili la efectele hrănirii repetate a păsărilor, care transformă viața de zi cu zi într-un adevărat disconfort.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

VIDEO-ȘTIREA TA | TIR „captiv” între bariere la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

7 septembrie 2025

De

TIR „captiv” între bariere la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia Trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia continuă să le dea bătăi de cap șoferilor. În unele cazuri, nu doar bătăi de cap, ci și dureri de inimă. Cu siguranță toată […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO-ȘTIREA TA | Depășire pe banda de urgență pe Autostrada A10: Soluție „de avarie” a unui șofer „cotropit” de TIR-uri

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 zile

în

4 septembrie 2025

De

Depășire pe banda de urgență pe Autostrada A10 La ce soluție recurgi pe autostradă când ești efectiv blocat de TIR-uri și nu ai pe unde înainta? Un exemplu este reprezentat de modalitatea prin care a ales să rezolve problema șoferul unui autoturism pe Autostrada A10. Pentru că atât banda 1 cât și banda 2 erau […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO-ȘTIREA TA | Cumătra vulpe, fascinată de pista Stadionului „Cetate” din Alba Iulia: S-a plimbat printre copiii care se antrenau

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 zile

în

1 septembrie 2025

De

Cumătra vulpe, fascinată de pista Stadionului „Cetate” din Alba Iulia: S-a plimbat printre copiii care se antrenau O vulpe s-a dovedit a fi atrasă irezistibil de pista Stadionului „Cetate” din Alba Iulia.  Cumătra vulpe s-a plimbat pe pista arenei, fără a fi intimidată de prezența oamenilor în jurul său. „S-a plimbat pe pistă printre copiii […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 8 ore

Învățătorii, luați prin surprindere: Două ore remediale obligatorii pe săptămână, anunțate cu doar câteva zile înainte de începerea școlii

Învățătorii, luați complet prin surprindere: Două ore remediale obligatorii pe săptămână, anunțate cu doar câteva zile înainte de începerea școlii...
Actualitateacum 8 ore

8-9 septembrie 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Anunțul hidrologilor

COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 4 ore

A murit un simbol al mișcării sportive din Alba, Emil Suflețel: Avea 90 de ani

A murit Emil Suflețel, un simbol al mișcării sportive din Alba O veste tristă a răzbătut în comunitatea din Alba...
Ştirea zileiacum 5 ore

CAZ ȘOCANT | Tânăr de 19 ani, din Alba Iulia, în AREST LA DOMICILIU: Ar fi violat o minoră de 12 ani

Tânăr de 19 ani, din Alba Iulia, în AREST LA DOMICILIU: Ar fi violat o minoră de 12 ani Un...

Curier Județean

Curier Județeanacum 41 de minute

Două autoturisme implicate într-un accident pe raza localității Bucium: ISU Alba și SAJ acționează prompt

Două mașini implicate într-un accident pe raza localității Bucium: intervenție rapidă a ISU Alba și SAJ Secția de pompieri Câmpeni...
Curier Județeanacum 2 ore

Accident rutier în Gârda de Sus: Pompierii intervin și o persoană primește îngrijiri medicale

Accident rutier în Gârda de Sus: Pompierii intervin și o persoană primește îngrijiri medicale Stația de pompieri Câmpeni a intervenit...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 17 minute

FOTO | Trei blocuri de pe Bulevardul Transilvaniei Alba Iulia au fost reabilitate energetic: A fost făcută recepția lucrărilor

Alte trei blocuri din Alba Iulia au fost reabilitate energetic Au fost recepționat zilele acestea lucrările de renovare energetică a...
Politică Administrațieacum 2 zile

Cereri pentru închirierea de locuințe ANL la Sebeș: Dosarele trebuie actualizate până în 19 septembrie 2025

Cereri pentru închirierea de locuințe ANL la Sebeș: Dosarele trebuie actualizate Primăria Municipiul Sebeș aduce la cunoștință persoanelor care au...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 13 ore

Sfânta Maria Mică 2025: Ce nume sunt sărbatorite în 8 septembrie, de Nașterea Maicii Domnului

Sfânta Maria Mică 2025: Ce nume sunt sărbătorite în 8 septembrie, de Nașterea Maicii Domnului. Nume derivate sărbătorite de Sf...
Opinii - Comentariiacum 14 ore

Obiceiuri și tradiții de Sfânta Maria Mică – Nașterea Maicii Domnului, prima sărbătoare din cursul anului bisericesc

Obiceiuri și tradiții  de Sfânta Maria Mică – Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Marie Mică în limbaj popular, prima sărbătoare...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea