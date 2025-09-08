ȘTIREA TA VIDEO | Locatarii unui bloc din Alba Iulia se plâng de probleme urât mirositoare: Porumbeii hrăniți constant fac viața de zi cu zi dificilă

Locatarii unui bloc din Alba Iulia se plâng de probleme urât mirositoare și supărătoare: Porumbeii hrăniți constant fac viața de zi cu zi dificilă

Locatarii blocului M11 de pe Bulevardul 1 Decembrie din Alba Iulia se confruntă de mai mulți ani cu probleme cauzate de hrănirea porumbeilor de către vecini, iar situația a devenit extrem de deranjantă pentru proprietarii de locuri de parcare din zonă.

Una dintre cititoarele noastre, care locuiește de doi ani în bloc, ne-a relatat că problema persistă de cel puțin câțiva ani. „Ne confruntăm de mult cu această problemă. Câțiva ani, cel mai probabil. Eu nu locuiesc decât de 2 ani în acel bloc”, a declarat aceasta, evidențiind că situația este veche și afectează mai multe familii din zonă.

Problemele generate de porumbei se manifestă mai ales prin ocuparea excesivă a spațiului public și murdărirea locurilor de parcare. Locatara ne-a spus că hrănirea păsărilor are loc „de câteva ori pe zi”, ceea ce face aproape imposibilă folosirea locului de parcare pe care îl deține.

„Eu nu-mi pot folosi locul de parcare pe care îl plătesc la primărie, pentru că după câteva minute mașina mea este plină de excremente de porumbei (am ghinionul să am acest loc de parcare exact în dreptul persoanelor de la etajul 4 din M12 care hrănesc porumbeii)”, a explicat cititoarea.

Aceasta a precizat că problema nu este doar una punctuală, ci afectează direct confortul și siguranța locatarilor. Mai mulți vecini care au deținut anterior același loc de parcare au renunțat la acesta și au cerut alt loc, exact din acest motiv, arătând că situația este persistentă și greu de gestionat:

„Mai mulți vecini au deținut locul 1 de parcare (locul ce mi s-a alocat mie în urma cu câteva luni), și toți au renunțat la el, respectiv au cerut alt loc în schimb, exact pe acest considerent.”

În lipsa unor reglementări locale clare, cititoarea a menționat că nu a identificat o hotărâre a Consiliului Local Alba Iulia care să interzică hrănirea porumbeilor în spațiile publice sau în zona blocurilor.

Totuși, în alte orașe din România există astfel de reglementări. De exemplu, în Timișoara, Consiliul Local a adoptat o hotărâre prin care hrănirea porumbeilor pe domeniul public era interzisă, iar încălcarea acesteia era sancționată cu amenzi între 100 și 200 de lei.

În Oradea, autoritățile locale prevăd amenzi chiar mai mari, între 1.000 și 2.000 de lei, pentru persoanele care hrănesc porumbeii în zonele publice. Astfel de măsuri urmăresc protejarea spațiului urban și prevenirea disconfortului locatarilor, însă aplicarea lor depinde de cadrul legal local și de deciziile instanțelor judecătorești.

Problema persistă de ani de zile, iar fără o reglementare clară la nivel local, locatarii rămân vulnerabili la efectele hrănirii repetate a păsărilor, care transformă viața de zi cu zi într-un adevărat disconfort.

