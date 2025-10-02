ȘTIREA TA | O fostă pacientă internată pe secția Infecțioase a SJU Alba Iulia, mesaj de mulțumire pentru personalul spitalului: ,,Te vindeci pe jumătate doar cu vorbele și comportamentul lor minunat”

O fostă pacientă internată pe secția Infecțioase a SJU Alba Iulia, mesaj de mulțumire pentru personalul spitalului: ,,Te vindeci pe jumătate doar cu vorbele și comportamentul lor minunat”

Mocu Elena, o fostă pacientă internată pe secția Infecțioase a SJU Alba Iulia, a transmis în mediul online un mesaj de mulțumire și recunoștință pentru personalul spitalului.

Impresionată de felul în care a fost tratată atât ea, cât și ceilalți pacienți, femeia a dorit să își exprime recunoștința și printr-o postare pe Facebook.

,,Sunt o pacientă recent externată de la Spitalul de Infecțioase Alba. Aș dori să mulțumesc public tuturor doctorilor, asistentelor și personalului auxiliar de la acest spital, oameni minunați și cu multă empatie față de bolnavii internați.

Am fost luată în primire de doamna doctor Kast Maria Hannelore, dânsa fiind de gardă în ziua în care m-au trimis de la Spitalul Județean cu o infecție respiratorie. Un om deosebit, cu mult drag și dedicație pentru meseria pe care o face și de asemenea pentru bolnavi.

Am fost internată 10 zile, timp în care am văzut și am auzit de la tot personalul doar vorbe bune și multă empatie față de toți pacienții, fără a se face vreo deosebire. Multe asistente tinere, drăguțe și atente la nevoile noastre. La fel și doamnele care întrețin spitalul și saloanele curate.

Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată pentru tot ce faceți pentru pacienți. Te vindeci pe jumătate doar cu vorbele și comportamentul lor minunat. Nu în ultimul rând, aș vrea să îi mulțumesc asistentei-șef Marcela Vîlcan care, la fel, este un om minunat și o profesionistă desăvârșită. Pacienta salonului 12, Mocu Elena”, a scris femeia pe Facebook.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI