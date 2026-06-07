FOTO | TRAGEDIE în Pâclișa: Un bărbat de aproximativ 75 de ani a decedat după ce s-a răsturnat cu mașina pe DJ 107
TRAGEDIE în Pâclișa: Un bărbat de aproximativ 75 de ani a decedat după ce s-a răsturnat cu mașina pe DJ 107
Un accident rutier s-a produs în Pâclișa în după amiaza zilei de duminică, 7 iunie 2026: O mașină s-a răsturnat.
„Detașamentul de pompieri Alba intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în localitatea Pâclișa, pe DJ 107.
Este vorba despre un auto răsturnat, posibil o persoană in stare inconștientă.
Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 descarcerare, 1 Terapie Intensiva Mobilă SMURD și 2 ambulante SAJ”, z anunțat ISU Alba la ora 14.44.
UPDATE ISU Alba, ora 15.09:
Ca urmare a accidentului, o persoană de sex masculin, de aproximativ 75 ani, a decedat.
foto: ISU Alba
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