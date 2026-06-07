FOTO | TRAGEDIE în Pâclișa: Un bărbat de aproximativ 75 de ani a decedat după ce s-a răsturnat cu mașina pe DJ 107

Producătorul de lactate De Colţeşti, investiție de 4 milioane de euro pentru finalizarea unui depozit de maturare: ,,Ne va creşte capacitatea de şase ori şi ne va ajuta să avem o prezenţă mai bună în marile lanţuri” Producătorul de lactate De Colţeşti din judeţul Alba va finaliza în acest an o investiţie de 4 milioane […]