VIDEO | Detalii noi despre șoferul STP arestat preventiv: Ar fi solicitat și stocat imagini explicite de la o minoră de 14 ani și ar fi șantajat-o să se întâlnească cu el

Detalii noi despre șoferul STP arestat preventiv: Ar fi solicitat și stocat imagini explicite de la o minoră de 14 ani și ar fi șantajat-o să se întâlnească cu el

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba a transmis un comunicat care oferă noi detalii cu privire la șoferul STP care a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, miercuri, 4 noiembrie 2026, fiind cercetat într-un dosar penal care vizează infracțiuni de operațiuni cu materiale pornografice și racolare a minorilor în scopuri sexuale.

Este vorba despre un bărbat de 61 de ani care pe parcursul lunii octombrie 2026 ar fi solicitat, în mod repetat, unei persoane minore, de 14 ani, instituționalizată, să realizeze și să îi transmită imagini în care să apară în ipostaze sexuale explicite.

Aceasta ar fi deținut și ar fi stocat, prin intermediul unei aplicații de mesagerie online, fotografiile și videoclipurile primite de la persoana minoră, context în care i-ar fi solicitat și să se întâlnească, în scopul de a întreține relații sexuale.

Ce spune IPJ Alba despre șoferul STP care ar fi cerut unei minore să îi trimită materiale pornografice

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia au documentat activitatea infracțională a unui persoane, de 61 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de operațiuni cu materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor în formă continuată și racolare a minorilor în scopuri sexuale în formă continuată.

Din materialul probator administrat a reieșit faptul că, pe parcursul lunii octombrie 2026, în baza aceleiași rezoluții infracționale, persoana ar fi solicitat, în mod repetat, unei persoane minore, de 14 ani, instituționalizată, să realizeze și să îi transmită imagini în care să apară în ipostaze sexuale explicite.

Aceasta ar fi deținut și ar fi stocat, prin intermediul unei aplicații de mesagerie online, fotografiile și videoclipurile primite de la persoana minoră, context în care i-ar fi solicitat și să se întâlnească, în scopul de a întreține relații sexuale.

În urma unei percheziții domiciliare efectuate de către polițiști la data de 3 noiembrie 2026, au fost descoperite și ridicate dispozitive de stocare a datelor.

La data de 3 noiembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus reținerea bărbatului.

Astăzi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Alba a dispus arestarea preventivă a persoanei, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba.

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