Video | Parcul Arini din Sebeș, în transformare! Investiții de 40 de milioane de lei în regenerare urbană, infrastructură verde și pădure urbană. Dorin Nistor: „Indiferent de vârstă, fiecare va avea ce să facă”

Parcul Arini din Sebeș, în transformare! Investiții de 40 de milioane de lei în regenerare urbană, infrastructură verde și pădure urbană. Dorin Nistor: „Indiferent de vârstă, fiecare va avea ce să facă”

Parcul Arini din Sebeș se află într-un amplu proces de renovare și revitalizare. Primăria Municipiului Sebeș investește peste 40 de milioane de lei în trei proiecte distincte, derulate pe aproximativ 11 hectare, pentru transformarea unuia dintre cele mai cunoscute și frecventate zone din oraș.

Dorin Nistor, primarul municipiului Sebeș, a explicat că cele trei proiecte, fiecare cu un specific diferit, vizează regenerarea urbană, infrastructura verde și realizarea unei păduri urbane.

„Este vorba despre regenerare urbană, infrastructură verde și pădure urbană. Sunt trei proiecte care, însumate, ajung la peste 40 de milioane de lei investiție, unde, indiscutabil, cele mai importante elemente sunt zona de verde, pe care vrem să o dezvoltăm”, a explicat edilul.

Dorin Nistor: „E vorba de o poveste a Parcului Arini care e veche și vrem să o readucem în actualitatea de astăzi”

Primarul a continuat prin a detalia schimbările care vor avea loc în Parcul Arini în urma investițiilor. Spre exemplu, în cadrul proiectului de infrastructură verde au fost tăiați aproximativ 150 de copaci bolnavi, urmând să fie plantați peste 635. În total, în cadrul celor trei proiecte, vor fi plantați peste 1.000 de arbori, peste 300 de arbuști și alte sute de plante ornamentale.

„Adică, de exemplu, acolo unde avem infrastructură verde, a trebuit să tăiem anumiți copaci bolnavi, vreo 150, și plantăm peste 635 în acea zonă. Pe total, peste 1.000 de arbori nou plantați în cele trei proiecte, plus peste 300 de arbuști, plante ornamentale, alte sute de plante ornamentale. Deci vom avea o zonă care va fi foarte caldă, din acest punct de vedere. E vorba de o poveste a Parcului Arini care e veche și vrem să o readucem în actualitatea de astăzi”, a mai spus Dorin Nistor.

Amfiteatru, zonă de picnic, pump track și locuri de joacă pentru toate vârstele

Astfel, Parcul Arini ar urma să devină un spațiu destinat tuturor categoriilor de vârstă. Prin proiectele aflate în derulare vor fi amenajate, printre altele, un amfiteatru, o zonă de picnic, spații pentru tineri, o zonă de fitness pentru adulți, locuri de joacă și un pump track.

„O să avem și un amfiteatru, o să avem și o zonă de picnic, o să avem și zona pentru cei tineri, fie că vorbim de locuri de joacă pentru toate vârstele, dar și zona de fitness pentru adulți.

De asemenea, vom face și un pump track, adică zona pentru biciclete, pentru tineri, și pentru role și skateboard-uri”, a mai povestit edilul din Sebeș.

Administrația locală își propune ca, prin toate aceste investiții, Parcul Arini să ofere cât mai multe posibilități de petrecere a timpului liber pentru locuitorii municipiului.

„Sunt elemente care, cumva, vrem să-i lege pe toți cei din Sebeș, ca, în momentele lor libere, să vină să-și petreacă timpul aici, pentru că au ce să facă. Și, cu siguranță, adunate cu aceste baze sportive pe care le avem în zonă și pe care le mai realizăm, pentru că vom face și un teren de tenis cu piciorul, avem terenul de baschet, terenul de fotbal, acea bază de pe Tipografilor, toate adunate vor genera, așa cum spuneam, peste 11 hectare în care fiecare, indiferent de vârstă, are ce să facă”, a mai transmis Dorin Nistor.

Stadiul lucrărilor și când ar urma să fie finalizate proiectele care vor schimba complet Parcul Arini

Lucrările avansează în Parcul Arini, însă fiecare dintre cele trei proiecte are un termen diferit de finalizare. Cel care vizează infrastructura verde ar urma să fie terminat în vara anului viitor, în timp ce proiectul de regenerare urbană ar putea fi finalizat în această iarnă, în funcție de evoluția sezonului rece. În cazul unor întârzieri, termenul s-ar putea prelungi până în primăvara anului 2028.

Proiectul privind pădurea urbană are, de asemenea, termen de finalizare anul viitor. Primarul Dorin Nistor estimează că, într-un an, aspectul Parcului Arini va fi complet schimbat.

„O parte din fiecare proiect are termene diferite. Cel de infrastructură verde se va termina undeva în vara anului viitor, celălalt, de regenerare urbană, probabil în iarnă, cu mici posibilități de întârziere, în funcție de sezonul rece, în cel mai rău caz la nivelul primăverii lui 2028. Cel cu pădurea urbană, tot așa, până la anul. Deci, cumva, într-un an de zile lucrurile vor fi total diferite aici, în Parcul Arini”, a mai explicat Dorin Nistor.

În ceea ce privește finanțarea celor trei proiecte, valoarea totală a investițiilor este de aproximativ 40 de milioane de lei, în timp ce contribuția administrației locale este de puțin peste 800.000 de lei.

Restul sumei este acoperit din fonduri nerambursabile: „Cofinanțarea noastră este puțin peste 800 de mii de lei, celelalte părți sunt din finanțările nerambursabile”, a precizat primarul Dorin Nistor.

Merită menționat și faptul că, pe lângă cele trei proiecte, administrația locală are în vedere și alte intervenții separate, precum cea de la baza sportivă din Parcul Arini, care nu este inclusă în actualele investiții.

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