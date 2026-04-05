Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit: „Aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament”

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit. El a suferit pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică mai multe aritmii cardiace.

„Facem următoarele precizări de interes, ca urmare a atenţiei publice manifestate:

Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de garda din Secţia de Cardiologie.

Duminică, în cursul nopţii, aritmiile au devenit severe şi nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutăţit, necesitând transferul în Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluţie. Vom reveni public dacă situaţia va impune acest lucru. Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea şi demnitatea oricărui pacient internat in SUUB”, a transmis, în dimineața zilei de duminică, 5 aprilie 2026, Spitalul Universitar din Capitală.

Mircea Lucescu (80 de ani) a suferit un infarct miocardic acut, vineri, 3 aprilie 2026 la Spitalul Unversitar, de unde urma să fie externat.

De pe patul din spital, Mircea Lucescu a anunțat că se va retrage din rolul de antrenor al echipei naționale.

Mircea Lucescu a fost transportat la Spitalul Universitar din cantonamentul echipei naţionale, pe 29 martie 2026, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale chiar în ziua meciului amical al României cu Slovacia, scor 0-2. Medicii i-au montat tehnicianului în vârstă de 80 de ani un defibrilator în piept, acesta având rolul de a regla bătăile inimii.

Mircea Lucescu a mai fost internat o dată în acest an, timp de câteva zile în ianuarie şi februarie, din cauza unei infecţii subcutanate. A fost spitalizat la Bucureşti, iar apoi a plecat în Belgia pentru investigaţii medicale.

După evaluări medicale, în februarie FRF anunţa că Mircea Lucescu urma să fie alături de naţională la barajul pentru Cupa Mondială, ceea ce s-a şi întâmplat. Cu Lucescu pe bancă, la 26 martie tricolorii au fost învinşi în deplasare de Turcia, scor 1-0. Nu a mai putut fi alături de echipă şi în Slovacia, deoarece a ajuns la spital după problema cardiacă suferită în cantonament.

Mircea Lucescu a avut probleme medicale şi anterior. În mai 2023, antrenorul a suferit o intervenţie chirurgicală la picior în Ucraina. El suferea de coxartroză. În ianuarie 2025 a fost operat din nou, la şoldul drept, la Bucureşti.

