Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit: „Aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament”
Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit. El a suferit pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică mai multe aritmii cardiace.
„Facem următoarele precizări de interes, ca urmare a atenţiei publice manifestate:
Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de garda din Secţia de Cardiologie.
Duminică, în cursul nopţii, aritmiile au devenit severe şi nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutăţit, necesitând transferul în Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă.
În prezent, nu sunt elemente noi de evoluţie. Vom reveni public dacă situaţia va impune acest lucru. Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea şi demnitatea oricărui pacient internat in SUUB”, a transmis, în dimineața zilei de duminică, 5 aprilie 2026, Spitalul Universitar din Capitală.
Mircea Lucescu (80 de ani) a suferit un infarct miocardic acut, vineri, 3 aprilie 2026 la Spitalul Unversitar, de unde urma să fie externat.
De pe patul din spital, Mircea Lucescu a anunțat că se va retrage din rolul de antrenor al echipei naționale.
Mircea Lucescu a fost transportat la Spitalul Universitar din cantonamentul echipei naţionale, pe 29 martie 2026, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale chiar în ziua meciului amical al României cu Slovacia, scor 0-2. Medicii i-au montat tehnicianului în vârstă de 80 de ani un defibrilator în piept, acesta având rolul de a regla bătăile inimii.
Mircea Lucescu a mai fost internat o dată în acest an, timp de câteva zile în ianuarie şi februarie, din cauza unei infecţii subcutanate. A fost spitalizat la Bucureşti, iar apoi a plecat în Belgia pentru investigaţii medicale.
După evaluări medicale, în februarie FRF anunţa că Mircea Lucescu urma să fie alături de naţională la barajul pentru Cupa Mondială, ceea ce s-a şi întâmplat. Cu Lucescu pe bancă, la 26 martie tricolorii au fost învinşi în deplasare de Turcia, scor 1-0. Nu a mai putut fi alături de echipă şi în Slovacia, deoarece a ajuns la spital după problema cardiacă suferită în cantonament.
Mircea Lucescu a avut probleme medicale şi anterior. În mai 2023, antrenorul a suferit o intervenţie chirurgicală la picior în Ucraina. El suferea de coxartroză. În ianuarie 2025 a fost operat din nou, la şoldul drept, la Bucureşti.
foto: arhivă
Știri recente din categoria Actualitate
E jale! Numărul firmelor dizolvate a crescut în România cu peste 38% în primele două luni din 2026
E jale! Numărul firmelor dizolvate a crescut în România cu peste 38% în primele două luni din 2026 Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 38,31%, în primele două luni din 2026, până la 11.066, față de 8.001 în perioada similară din 2025, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Cele mai multe […]
PENSII 2026 | Fondurile de pensii facultative din România, în creștere spectaculoasă
Fondurile de pensii facultative din România, în creștere spectaculoasă Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 8,07 miliarde de lei, la finalul lunii februarie, în creştere cu 39% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului anterior, conform unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF). „Cele mai multe investiţii au fost […]
Radu Georgescu, economist: „Cursul artificial la euro este cel mai mare pericol pentru România. Un curs euro/leu de 15 lei în următorii 2‑3 ani NU este un film SF”
Radu Georgescu, economist: „Cursul artificial la euro este cel mai mare pericol pentru România. Un curs euro/leu de 15 lei în următorii 2‑3 ani nu este un film SF” „Cursul artificial la euro este cel mai mare pericol pentru România”, avertizează economistul Radu Georgescu. Citește și: România, la limita inferioară a categoriei recomandate investițiilor. Standard […]
E jale! Numărul firmelor dizolvate a crescut în România cu peste 38% în primele două luni din 2026
E jale! Numărul firmelor dizolvate a crescut în România cu peste 38% în primele două luni din 2026 Numărul firmelor...
PENSII 2026 | Fondurile de pensii facultative din România, în creștere spectaculoasă
Fondurile de pensii facultative din România, în creștere spectaculoasă Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 8,07 miliarde...
Cosmin Nicolae Oltean, noul director interimar al Camerei de Conturi Alba: Are aproape 3 decenii de experiență în finanțe
Cosmin Nicolae Oltean, noul director interimar al Camerei de Conturi Alba: Are aproape 3 decenii de experiență în finanțe Economistul...
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
FOTO | Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026
Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026...
FOTO | Programul de studii în sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale” lansat oficial la Universitatea din Alba Iulia: „Educația înseamnă nu doar teorie, ci și experiență practică”
Programul de studii în sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale” lansat oficial la Universitatea din Alba Iulia Vineri, 3 aprilie...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare din Postul Paștelui: Care este semnificația fiecarei zile
Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare din Postul Paștelui: Care este semnificația fiecarei zile Săptămâna Patimilor, sau Săptămâna Mare, așa cum...
Ziua Automobilistului Român, marcată anual la data de 5 aprilie
Ziua Automobilistului Român, marcată anual la data de 5 aprilie Ziua Automobilistului este celebrată anual, la data de 5 aprilie...