Economistul Radu Georgescu: „Economia se clatină, dar atenția publică rămâne captivă în scandalurile politice. Noapte bună, România!”

În contextul în care spațiul public românesc a fost dominat în weekend de dispute politice și controverse juridice, economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra unor date economice pe care le consideră mult mai importante pentru viața de zi cu zi a românilor.

„Suntem, probabil, campioni mondiali la comentat strategii politice și juridice. Însă, în timp ce ne uităm la circ, cifrele economice dure de lângă noi trec complet neobservate”, afirmă Radu Georgescu.

Semnal de alarmă: cea mai mare scădere a puterii de cumpărare din ultimii 15 ani

Economistul face referire la datele publicate vineri de Institutul Național de Statistică privind câștigul salarial mediu.

Potrivit acestuia, în aprilie 2026, salariul real – ajustat cu inflația – a scăzut cu aproximativ 7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

„Este cea mai mare scădere a puterii de cumpărare din ultimii 15 ani”, susține Radu Georgescu.

În același timp, INS a raportat o rată anuală a inflației de 10,9%, nivel care plasează România printre statele europene cu cele mai ridicate creșteri de prețuri.

„Și totuși, paradoxal, aceste rapoarte economice extrem de importante nu au devenit subiecte de interes public. Nimeni nu s-a revoltat”, remarcă economistul.

Bulgaria atrage investiții, România pierde teren

Radu Georgescu susține că diferențele dintre România și Bulgaria nu mai sunt doar statistice, ci devin vizibile inclusiv în deciziile mediului de afaceri.

„Săptămâna trecută am participat la ședința de board a unei companii importante din România. Firma își mută o parte semnificativă din activitate în Bulgaria”, afirmă acesta.

În opinia sa, succesul economic al Bulgariei este legat nu doar de politicile fiscale, ci și de reacția societății civile la deciziile guvernamentale.

„La finalul anului 2025, guvernul bulgar a încercat să majoreze TVA-ul. Sute de mii de cetățeni au ieșit imediat în stradă. După numai o săptămână de proteste masive, guvernul și-a dat demisia, iar majorarea TVA a fost anulată”, spune Georgescu.

Critici privind modificările fiscale

Economistul critică și modul în care au fost introduse modificările fiscale din ultimul an, invocând prevederile Codului Fiscal.

„Articolul 4 din Codul Fiscal spune clar că orice modificare sau creștere de taxe trebuie anunțată cu minimum șase luni înainte și aplicată, de regulă, de la începutul anului următor”, explică acesta.

Georgescu consideră că stabilitatea și predictibilitatea fiscală reprezintă elemente esențiale pentru funcționarea economiei și pentru încrederea investitorilor.

„În mod normal, aș fi mers în Piața Victoriei cu o pancartă pe care să scriu: «Nu vă bateți joc de Codul Fiscal. Respectați Articolul 4». Dar probabil puțini ar fi înțeles despre ce este vorba”, afirmă economistul.

„Noapte bună, România!”

În final, Radu Georgescu folosește o comparație simbolică pentru a ilustra diferența de atitudine pe care o vede între cele două țări.

„Când eram copil mă uitam la desenele bulgărești «Leka nošt, deca» – «Noapte bună, copii». Astăzi am impresia că bulgarii ne transmit un alt mesaj: «Leka nošt, România»”, spune el.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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