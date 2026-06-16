Ministerul Dezvoltării: Autobuzele electrice de milioane de euro din Alba Iulia nu pot fi scoase din sistemul metropolitan fără riscul pierderii finanțării europene

Ministerul Dezvoltării trage un semnal de alarmă în disputa privind gestionarea investițiilor în transportul public ecologic din zona Alba Iulia. Într-un răspuns oficial adresat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Alba Iulia Transport Local (AIDA-TL), ministerul condus de Cseke Attila avertizează că orice modificare a destinației bunurilor achiziționate prin PNRR sau limitarea integrării acestora în sistemul de transport public poate conduce la consecințe financiare grave, inclusiv recuperarea integrală a fondurilor europene primite.

Documentul Ministerului Dezvoltării vine ca răspuns la solicitarea AIDA-TL privind clarificarea modului în care investițiile realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) trebuie integrate în serviciul public de transport intercomunitar și ce efecte are utilizarea documentelor AIDA-TL de către autoritățile locale membre, în special Municipiul Alba Iulia și comuna Ciugud.

În cadrul PNRR, Alba Iulia și Ciugud au obținut finanțare pentru două proiecte majore de mobilitate verde, care au dus la achiziția unui parc impresionant de vehicule nepoluante: 21 de autobuze electrice de 12 metri, șase microbuze electrice și 47 de stații de încărcare, dintre care 45 aparțin municipiului Alba Iulia și două comunei Ciugud.

Ministerul subliniază că aceste investiții au fost aprobate în baza unor documente esențiale depuse odată cu cererile de finanțare, inclusiv existența unui contract de delegare a serviciului public de transport în cadrul AIDA-TL, document care face parte integrantă din contractele de finanțare încheiate prin PNRR.

Integrare doar pentru 8 luni? Ministerul spune „nu”

Una dintre întrebările centrale analizate de minister a vizat posibilitatea ca bunurile cumpărate prin PNRR să fie integrate în serviciul public de transport organizat de AIDA-TL doar până la data de 7 ianuarie 2027, printr-un act adițional cu durată limitată.

Răspunsul Ministerului este categoric: o asemenea soluție nu respectă condițiile de eligibilitate ale finanțării.

Instituția amintește că proiectele finanțate prin PNRR intră, după finalizarea implementării, într-o perioadă de sustenabilitate de cinci ani, în care beneficiarul este obligat să păstreze investiția și să o folosească exact în scopul pentru care a primit banii europeni.

„Orice modificare a proiectului și a scopului său poate duce la recuperarea integrală a valorii finanțării nerambursabile”, avertizează ministerul în documentul oficial.

Cu termenul limită de finalizare stabilit pentru 31 iulie 2026, Ministerul Dezvoltării consideră că o integrare limitată la doar 8 luni nu este compatibilă cu obligațiile asumate prin PNRR și contravine principiului menținerii investiției pe întreaga perioadă de sustenabilitate.

Miza nu este doar locală: România riscă penalizări de peste 154 de milioane de euro

Ministerul atrage atenția că investițiile de la Alba Iulia fac parte dintr-un obiectiv național strategic. Prin PNRR, România și-a asumat în fața Comisiei Europene achiziționarea, livrarea și punerea în exploatare a 1.135 de vehicule cu emisii zero destinate transportului public.

Nerespectarea țintelor asumate nu ar afecta doar proiectele locale, ci poate produce consecințe la nivel național. Ministerul precizează că neîndeplinirea obiectivelor din PNRR poate genera o penalizare de 154.159.722 de euro pentru România.

De aceea, autoritățile beneficiare au obligația de a asigura funcționarea efectivă a autobuzelor și microbuzelor electrice în cadrul serviciului public de transport pentru care au fost achiziționate, menținând destinația și utilitatea investiției pe întreaga perioadă prevăzută de regulile europene.

Transportul public trebuie gestionat în comun de membrii AIDA-TL

În finalul adresei, Ministerul Dezvoltării reafirmă că legislația privind serviciile comunitare de utilități publice și transportul local de persoane impune respectarea cadrului de funcționare al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară.

Mesajul transmis este fără echivoc: serviciul public de transport gestionat printr-o asociație de dezvoltare intercomunitară trebuie administrat în comun de toți membrii acesteia, iar obligațiile asumate prin contractele de finanțare trebuie respectate integral.

Datorie de peste 14 milioane de lei a Primăriei Alba Iulia față de STP?

Luni, 15 iunie 2026, operatorul de transport STP Alba Iulia a trimis o nouă adresă către primăria locală, prin care pune în vedere, în mod formal, administrației locale „neîncasarea de către Societatea de Transport Public (STP) Alba Iulia a compensației datorate în temeiul Contractului de Servicii Publice nr. 26/07.01.2021 (CSP), în cuatum de 14.031.245, 59 lei – din care 8.983.436, 56 lei aferentă anului 2025 (aflată în litigiu prin cererile de ordonanță de plată ce fac obiectul Dosarelor nr. 2464/107/2025 și nr. 13/107/2025 – Tribunalul Alba) și 5.047.809, 56 lei aferentă anului 2026, reprezentând cele 5 facturi definitive restituite, sumă certă, lichidă și exigibilă, sub rezerva completării cu alte sume restante din evidențele STP, aferente perioadei octombrie 2025 – prezent.”

STP solicită Primăriei Alba Iulia achitarea de îndată a sumelor restante.

Scurt istoric al escaladării recente a disputei

Disputa dintre STP și Primăria Alba Iulia a escaladat după ce operatorul de transport a acuzat administrația locală că refuză plata compensației prevăzute în contractul de delegare, punând în pericol plata salariilor pentru peste 200 de angajați și continuitatea transportului public. STP susține că lipsa sumelor datorate poate duce la oprirea activității, acuzând municipalitatea că încalcă obligațiile contractuale asumate.

În replică, Primăria Alba Iulia a declarat că este solidară cu angajații STP, însă responsabilitatea achitării salariilor revine exclusiv angajatorului, iar folosirea dificultăților financiare ale personalului ca instrument de presiune în conflictul contractual este inacceptabilă.

La baza conflictului se află neînțelegerile privind valoarea și legalitatea compensațiilor solicitate de STP, în contextul schimbărilor majore din organizarea transportului public metropolitan și al transferului către noul sistem de mobilitate bazat pe investițiile realizate prin PNRR.

Conflictul riscă să afecteze direct locuitorii din Alba Iulia și zona metropolitană, într-un moment în care autoritățile trebuie să asigure continuitatea serviciului public și integrarea noilor autobuze electrice achiziționate din fonduri europene.

Un protest spontan al șoferilor STP Alba Iulia a fost declanșat marți, 16 iunie 2026. O parte dintre angajații STP au refuzat să iasă pe traseu, nemulțumiți de neplata salariilor și de situația financiară gravă a societății.

Protestul a provocat perturbări în transportul public din municipiul Alba Iulia, o parte dintre autobuze rămânând în garaj, iar călătorii fiind nevoiți să caute soluții alternative pentru a ajunge la serviciu sau la alte destinații.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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