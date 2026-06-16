17 iunie 2026 | Protest masiv al sindicaliștilor din Educație la Guvern și Parlament: Se mizează pe prezența a aproximativ 20.000 de persoane din întreaga țară

Protest masiv al sindicaliștilor din Educație la Guvern și Parlament: Se mizează pe prezența a aproximativ 20.000 de persoane din întreaga țară

Sindicaliștii din Educație au anunțat organizarea unui protest, miercuri, 17 iunie 2026, în fața Guvernului și a Parlamentului, exprimându-și nemulțumirea față de prevederile proiectului noii legi a salarizării, potrivit reprezentanților Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ.

Potrivit unor surse sindicale citate de Agerpres, la manifestație sunt așteptate aproximativ 20.000 de persoane.

„Destul! Educația cere respect! Dragi colegi, mâine ieșim din nou în stradă. Ne strângem în Piața Victoriei pentru a ne cere drepturile!”, a transmis Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”.

După adunarea din Piața Victoriei, participanții urmează să pornească în marș către sediul Parlamentului.

Reprezentanții sindicali afirmă că protestul este generat de „măsurile de austeritate impuse recent și nepăsarea guvernanților față de angajamentele asumate în anii trecuți”, care, în opinia lor, fac necesară o reacție fermă și unitară. Aceștia susțin că „fiecare angajat din educație are dreptul la condiții socio-profesionale decente și la recunoașterea muncii depuse prin salarii corecte” și că „fiecare copil are dreptul la o educație de calitate”.

De asemenea, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ avertizează că noua lege a salarizării ar „condamna” profesorii la sărăcie.

Într-o poziție exprimată la finalul lunii aprilie 2026, sindicaliștii au criticat dur proiectul, considerându-l „o încălcare flagrantă a legislației în vigoare, o sfidare a angajamentelor asumate față de organizațiile sindicale și o dovadă incontestabilă că Guvernul, președintele României și partidele politice îngroapă educația, în loc să o trateze ca pe fundamentul pe care se construiește viitorul unei națiuni”.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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