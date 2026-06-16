UPDATE | INCENDIU la Roșia Montană: O filigorie, cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii din Câmpeni

INCENDIU la Roșia Montană: O filigorie, cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii din Câmpeni

Un incendiu a izbucnit la o filigorie din localitatea Roșia Montană, astăzi, 16 iunie 2026. Intervin pompierii din Câmpeni cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în loc. Roșia Montană.

Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la o anexă (filigorie).

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și SVSU Roșia Montană.

UPDATE ISU Alba:

Incendiul a fost stins.

A ars o anexă pe o suprafață de aproximativ 15mp.

Fara victime.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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