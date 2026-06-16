Loc de muncă cu salariu de 9.000 de lei, scos la concurs la CFR Alba Iulia: Ce condiții trebuie să îndeplinești
Loc de muncă cu salariu de 9.000 de lei, scos la concurs la CFR Alba Iulia: Ce condiții trebuie să îndeplinești
Compania Națională de Cãi Ferate „CFR” S.A, organizează concurs, în data de 29.06.2026, ora 10:00, în vederea ocupării unui post vacant din cadrul Sucursalei Regionala de Căi Ferate Braşov astfel:
- Structura organizatorică: Secţia IFTE Alba Iulia
- Postul scos la concurs: inginer III
,,Salariul de bază plus sporuri este de 9.000 de lei„, potrivit Susținerea Statutului Feroviarului, proiect dedicat procesului de adoptare și implementare a Statutului Personalului Feroviar.
Condiții de studii:
- Absolvenți ai învățământului superior de lungă durată sau de licenţă cu una din specializările:
- inginerie electrică
- inginerie energetică
- electrotehnică
- electronică și acţionări electrice
- electromecanică
- ingineria sistemelor şi calculatoarelor
- automatizări şi calculatoare
- automatică
- informatică
Condiții generale de ocupare a postului:
- să cunoască limba română şi termenii de specialitate;
- să fie apt pentru serviciu din punct de vedere al sănătății, în baza certificatului medical;
- să aibă studiile şi pregătirea necesare funcţiei;
- să nu aibă antecedente penale de natură să-l facă incompatibil angajării în funcția respectivă;
Dosarul de participare la concurs va cuprinde:
În vederea participării la concurs, solicitanţii vor depune până la data de 22.06.2026 la sediul Sucursalei Regionala CF Braşov – Oficiul Resurse Umane următoarele documente:
- cerere de inscriere/participare la concurs in vederea selecţiei pe postul vacant (formular-tip);
- copie a actului de identitate;
- copie a actului de studii;
- curriculum vitae;
- certificat de cazier judiciar;
- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţia pe proprie răspundere că nu are calitatea de pensionar, în funcţie de vârstă;
- consimțământul în vederea prelucrării datelor cu caracter personal (formular-tip).
Locul desfășurării concursului: sediul Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” S.A, Bd. Dinicu Golescu, nr.38, Sector 1, Bucureşti.
Concursul va consta intr-un interviu.
Alte detalii relevante despre despre concursul pentru postul de inginer III la secția IFTE Alba Iulia se pot găsi aici.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
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