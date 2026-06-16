Loc de muncă cu salariu de 9.000 de lei, scos la concurs la CFR Alba Iulia: Ce condiții trebuie să îndeplinești

Compania Națională de Cãi Ferate „CFR” S.A, organizează concurs, în data de 29.06.2026, ora 10:00, în vederea ocupării unui post vacant din cadrul Sucursalei Regionala de Căi Ferate Braşov astfel:

Structura organizatorică: Secţia IFTE Alba Iulia

Postul scos la concurs: inginer III

,,Salariul de bază plus sporuri este de 9.000 de lei„, potrivit Susținerea Statutului Feroviarului, proiect dedicat procesului de adoptare și implementare a Statutului Personalului Feroviar.

Condiții de studii:

Absolvenți ai învățământului superior de lungă durată sau de licenţă cu una din specializările:

inginerie electrică

inginerie energetică

electrotehnică

electronică și acţionări electrice

electromecanică

ingineria sistemelor şi calculatoarelor

automatizări şi calculatoare

automatică

informatică

Condiții generale de ocupare a postului:

să cunoască limba română şi termenii de specialitate;

să fie apt pentru serviciu din punct de vedere al sănătății, în baza certificatului medical;

să aibă studiile şi pregătirea necesare funcţiei;

să nu aibă antecedente penale de natură să-l facă incompatibil angajării în funcția respectivă;

Dosarul de participare la concurs va cuprinde:

În vederea participării la concurs, solicitanţii vor depune până la data de 22.06.2026 la sediul Sucursalei Regionala CF Braşov – Oficiul Resurse Umane următoarele documente:

cerere de inscriere/participare la concurs in vederea selecţiei pe postul vacant (formular-tip);

copie a actului de identitate;

copie a actului de studii;

curriculum vitae;

certificat de cazier judiciar;

adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

declaraţia pe proprie răspundere că nu are calitatea de pensionar, în funcţie de vârstă;

consimțământul în vederea prelucrării datelor cu caracter personal (formular-tip).

Locul desfășurării concursului: sediul Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” S.A, Bd. Dinicu Golescu, nr.38, Sector 1, Bucureşti.

Concursul va consta intr-un interviu.

Alte detalii relevante despre despre concursul pentru postul de inginer III la secția IFTE Alba Iulia se pot găsi aici.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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