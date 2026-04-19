Stadionul Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu: „Un omagiu pentru o legendă a fotbalului”

Noul stadion Dinamo se va numi ”Mircea Lucescu”. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a semnat Ordinul prin care noul stadion al celor de la Dinamo, aflat în plin proces de construcție, va purta numele marelui jucător și antrenor Mircea Lucescu, recent plecat la cele veșnice, la vârsta de 80 de ani.

”Prin această decizie celebrăm nu doar un antrenor, ci o instituție a fotbalului românesc, european și mondial – pe Mircea Lucescu.

Într-o lume a performanței efemere, în care gloria se măsoară adesea în sezoane, Mircea Lucescu a demonstrat că valoarea perenă se construiește prin știință și muncă permanentă, măsurată în decenii. Cu o carieră întinsă pe mai bine de jumătate de secol, Mircea Lucescu a redefinit modul în care se joacă fotbalul, redefinind modul în care se gândește acest sport.

Format în spiritul disciplinei și al inteligenței tactice, Mircea Lucescu a fost mai întâi un jucător de elită, iar apoi un antrenor vizionar, capabil să transforme echipe, să creeze școli de joc și să inspire generații. De la performanțele din România până la consacrarea internațională, fiecare etapă a carierei sale a fost marcată de onestitate profesională, curaj, inovație și rigoare.

La conducerea unor echipe prestigioase, din România și din Europa, a reușit ceea ce puțini pot revendica: nu doar trofee, ci o identitate de joc, un model de organizare și o cultură a performanței. A construit echipe competitive în contexte dificile, a descoperit și format jucători de clasă mondială și a demonstrat că excelența nu este o întâmplare, ci un crez și un program aplicat cu inteligență și muncă organizată.

Dincolo de rezultate, Mircea Lucescu este și un mare pedagog al fotbalului. Un om bun care a înțeles că, înainte de a apărea pe tabela de joc, victoria se naște și crește mai întâi în mintea și sufletul celor pe care îi formezi, hrănită de valori morale și caractere puternice. A știut să inspire, să motiveze și să modeleze caractere și destine, devenind pentru mulți mai mult decât un antrenor: un mentor și un bun părinte.

În momentele de încercare, în contexte politice sau sociale complicate, a rămas fidel principiilor sale, demonstrând o remarcabilă forță interioară și demnitate profesională. Această verticalitate îi conferă nu doar respectul lumii sportive, ci și admirația publicului larg.

Mircea Lucescu nu este doar un simbol al performanței, ci și o punte între generații, între școli de gândire sportivă, între tradiție și modernitate. Prin tot ceea ce a realizat, el a ridicat standardele și a arătat că România poate da lumii nu doar talente, ci și lideri autentici.

Pentru România și lumea întreagă, Mircea Lucescu este un model care poate fi privit ca simbol al filosofiei oricărui program, de la clădirea unei echipe până la clădirea unei națiuni: a plecat, cum se spune, de jos, de la nimic, în termeni de resurse materiale, a învățat, s-a ridicat prin muncă și valoare proprie, s-a perfecționat permanent, a continuat să muncească, a luptat, a înțeles că înfrângerea face uneori parte din joc și a tratat-o muncind și mai mult, a luptat continuu și a câștigat din nou și din nou. Mircea Lucescu a dat testul cel mai greu pentru o valoare națională, testul internațional, s-a impus prin calități morale și profesionale, inclusiv prin rezultate, nu numai între granițele țării, ci și în Arena Lumii.

Astăzi, prin denumirea Arenei C.S. Dinamo București cu numele său, îi aducem nu doar un omagiu, ci și recunoștința pentru o viață dedicată excelenței, având încrederea că numele său va inspira fiecare sportiv, atât al clubului Dinamo, cât și de pretutindeni, care va păși în viitoarea Arenă Mircea Lucescu.

Respect pentru Mircea Lucescu!”, scrie Cătălin Predoiu.

