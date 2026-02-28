Sprijin pentru agricultori 2026 | Pomicultorii pot primi până la 2.000 de euro pe hectar pentru livezile afectate de îngheț
Pomicultorii pot primi până la 2.000 de euro pe hectar pentru livezile afectate de îngheț
Fermierii care dețin suprafețe pomicole afectate de intemperii pot solicita sprijin financiar de urgență.
Termenul limită pentru depunerea cererilor este 9 martie 2026, iar documentația trebuie transmisă la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).
Pot beneficia de acest ajutor agricultorii care pot face dovada că au înregistrat pagube în primăvara anului trecut, ca urmare a fenomenelor meteo nefavorabile, și care au depus cerere de plată la APIA pentru anul 2025.
Sprijinul financiar se acordă sub formă de grant, valoarea maximă fiind de 2.000 de euro pentru fiecare hectar afectat.
Măsura are ca scop compensarea pierderilor suferite de pomicultori și susținerea continuității activității în sectorul agricol.
La nivel național, bugetul alocat pentru această măsură este de 11,5 milioane de euro, finanțarea fiind asigurată din Fondul European de Garantare Agricolă.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
MÂINE | CNAIR avertizează că rovinieta și peajul ar putea fi emise cu dificultate. Intervalul orar afectat
MÂINE | CNAIR avertizează că rovinieta și peajul ar putea fi emise cu dificultate. Intervalul orar afectat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis că sâmbătă, 28 februarie 2026, emiterea rovinietei și a peajului ar putea fi îngreunată, în intervalul orar 10:30 – 11:30 și 14:00 – 16:00, din cauza efectuării unor […]
Fondul de burse pentru studenții din România, menținut de Guvern la nivelul anului 2025
Fondul de burse pentru studenții din România, menținut de Guvern la nivelul anului 2025 Fondul de burse pentru studenți va fi menținut la nivelul anului 2025, conform unei ordonanțe de urgență adoptate vineri, 27 februarie 2026, de Guvernul Bolojan. „În anul 2026, valoarea costului standard pentru fondul de burse și protecție socială și valoarea burselor […]
Impozite 2026 | Guvernul a redus impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport pentru persoanele cu dizabilități și clădiri vechi
Guvernul a redus impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport pentru persoanele cu dizabilități și clădiri vechi Guvernul României a aprobat, vineri, 27 februarie 2026, o ordonanță de urgență care reduce impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport pentru persoanele cu dizabilități și clădiri vechi. Potrivit actului normativ, persoanele cu handicap grav sau […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Sprijin pentru agricultori 2026 | Pomicultorii pot primi până la 2.000 de euro pe hectar pentru livezile afectate de îngheț
Pomicultorii pot primi până la 2.000 de euro pe hectar pentru livezile afectate de îngheț Fermierii care dețin suprafețe pomicole...
MÂINE | CNAIR avertizează că rovinieta și peajul ar putea fi emise cu dificultate. Intervalul orar afectat
MÂINE | CNAIR avertizează că rovinieta și peajul ar putea fi emise cu dificultate. Intervalul orar afectat Compania Națională de...
Știrea Zilei
FOTO | Eroii martiri Horea, Cloșca și Crișan, comemorați în orașe din Munții Apuseni
Eroii martiri Horea, Cloșca și Crișan, comemorați în orașe din Munții Apuseni La împlinirea a 241 de ani de la...
FOTO | Într-o comună din Alba se va construi un complex cultural și de servicii diverse: Cât vor costa lucrările de edificare a Centrului de Cultură Rurală
Într-o comună din Alba se va construi un complex cultural și de servicii diverse: Cât vor costa lucrările de edificare...
Curier Județean
INCENDIU pe Autostrada A1, în zona Săliște: trafic oprit pe prima bandă și banda de urgență
INCENDIU pe Autostrada A1, în zona Săliște: trafic oprit pe prima bandă și banda de urgență Circulația rutieră este restricționată...
28 februarie – 1 martie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
28 februarie – 1 martie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit...
Politică Administrație
FOTO | Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic
Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic Primăria...
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări Un nou pas...
Opinii Comentarii
Înfrângerea răscoalei și execuția din 28 februarie: Crișan s-a spânzurat iar Horea și Cloșca au fost uciși prin lovituri sângeroase
Înfrângerea răscoalei și execuția din 28 februarie 1785 – răstignirea lui Horea și Cloșca pe roată Crișan s-a spânzurat în...
28 februarie: Ziua Protecţiei Civile din România. Cum a luat naștere Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
28 februarie: Ziua Protecţiei Civile din România. Cum a luat naștere Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă Ziua Protecţiei Civile...