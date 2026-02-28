Actualitate

Sprijin pentru agricultori 2026 | Pomicultorii pot primi până la 2.000 de euro pe hectar pentru livezile afectate de îngheț

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 minute

în

De

Pomicultorii pot primi până la 2.000 de euro pe hectar pentru livezile afectate de îngheț

Fermierii care dețin suprafețe pomicole afectate de intemperii pot solicita sprijin financiar de urgență.

Termenul limită pentru depunerea cererilor este 9 martie 2026, iar documentația trebuie transmisă la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Pot beneficia de acest ajutor agricultorii care pot face dovada că au înregistrat pagube în primăvara anului trecut, ca urmare a fenomenelor meteo nefavorabile, și care au depus cerere de plată la APIA pentru anul 2025.

Sprijinul financiar se acordă sub formă de grant, valoarea maximă fiind de 2.000 de euro pentru fiecare hectar afectat.

Măsura are ca scop compensarea pierderilor suferite de pomicultori și susținerea continuității activității în sectorul agricol.

La nivel național, bugetul alocat pentru această măsură este de 11,5 milioane de euro, finanțarea fiind asigurată din Fondul European de Garantare Agricolă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

MÂINE | CNAIR avertizează că rovinieta și peajul ar putea fi emise cu dificultate. Intervalul orar afectat

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

în

27 februarie 2026

De

MÂINE | CNAIR avertizează că rovinieta și peajul ar putea fi emise cu dificultate. Intervalul orar afectat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis că sâmbătă, 28 februarie 2026, emiterea rovinietei și a peajului ar putea fi îngreunată, în intervalul orar 10:30 – 11:30 și 14:00 – 16:00, din cauza efectuării unor […]

Citește mai mult

Actualitate

Fondul de burse pentru studenții din România, menținut de Guvern la nivelul anului 2025

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 ore

în

27 februarie 2026

De

Fondul de burse pentru studenții din România, menținut de Guvern la nivelul anului 2025 Fondul de burse pentru studenți va fi menținut la nivelul anului 2025, conform unei ordonanțe de urgență adoptate vineri, 27 februarie 2026, de Guvernul Bolojan. „În anul 2026, valoarea costului standard pentru fondul de burse și protecție socială și valoarea burselor […]

Citește mai mult

Actualitate

Impozite 2026 | Guvernul a redus impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport pentru persoanele cu dizabilități și clădiri vechi

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 ore

în

27 februarie 2026

De

Guvernul a redus impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport pentru persoanele cu dizabilități și clădiri vechi Guvernul României a aprobat, vineri, 27 februarie 2026, o ordonanță de urgență care reduce impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport pentru persoanele cu dizabilități și clădiri vechi. Potrivit actului normativ, persoanele cu handicap grav sau […]

Citește mai mult