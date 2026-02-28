Sprijin pentru agricultori 2026 | Pomicultorii pot primi până la 2.000 de euro pe hectar pentru livezile afectate de îngheț

Pomicultorii pot primi până la 2.000 de euro pe hectar pentru livezile afectate de îngheț

Fermierii care dețin suprafețe pomicole afectate de intemperii pot solicita sprijin financiar de urgență.

Termenul limită pentru depunerea cererilor este 9 martie 2026, iar documentația trebuie transmisă la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Pot beneficia de acest ajutor agricultorii care pot face dovada că au înregistrat pagube în primăvara anului trecut, ca urmare a fenomenelor meteo nefavorabile, și care au depus cerere de plată la APIA pentru anul 2025.

Sprijinul financiar se acordă sub formă de grant, valoarea maximă fiind de 2.000 de euro pentru fiecare hectar afectat.

Măsura are ca scop compensarea pierderilor suferite de pomicultori și susținerea continuității activității în sectorul agricol.

La nivel național, bugetul alocat pentru această măsură este de 11,5 milioane de euro, finanțarea fiind asigurată din Fondul European de Garantare Agricolă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

