Gigantul rutier care va lega două autostrăzi prinde contur lângă Sibiu: Cel mai complex nod rutier din România va avea 10 bretele, pasaje pe trei niveluri și viaducte
Gigantul rutier care va lega două autostrăzi prinde contur lângă Sibiu: Cel mai complex nod rutier din România va avea 10 bretele, pasaje pe trei niveluri și viaducte
Gigantul rutier care va lega două autostrăzi, unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură rutieră din România, începe să prindă contur în apropiere de Sibiu. Constructorii avansează cu lucrările la nodul de la Boița, o intersecție de mari dimensiuni care va conecta autostrada A1 Sibiu–Pitești cu A13 Sibiu–Făgăraș și Drumul Național 7.
Proiectul, considerat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) drept cel mai complex de acest tip din țară, presupune realizarea a zece bretele de legătură, alături de poduri, pasaje și viaducte.
Lucrările avansează la nodul rutier de la Boița. Constructorul a ajuns la 28%
Informațiile prezentate de publicația Turnul Sfatului, pe baza imaginilor distribuite de AutoInfraHub, arată că activitatea de pe șantier se desfășoară atât la cele zece bretele ale viitoarei intersecții, cât și la structurile de tip viaduct.
Nodul rutier face parte din primul tronson al autostrăzii A13 Sibiu–Făgăraș, cu o lungime de 14,23 kilometri, pentru care contractul de execuție a fost atribuit constructorului turc Makyol.
Potrivit datelor CNAIR, progresul fizic înregistrat pe acest sector a atins 28%. Lucrările au debutat în noiembrie 2025, iar finalizarea este prevăzută pentru sfârșitul anului 2028.
În paralel, în aceeași zonă se desfășoară lucrări la pasajul peste DN7, executate de asocierea turcă Mapa-Cengiz, responsabilă de lotul 2 al autostrăzii Sibiu–Pitești.
O intersecție spectaculoasă, construită pe trei niveluri și pe 230 de hectare
Viitorul nod rutier de la Boița se remarcă prin amploarea și dificultatea soluțiilor tehnice prevăzute în proiect. Construcția va include mai multe poduri, pasaje și viaducte, organizate pe trei niveluri, pentru a permite circulația între cele două autostrăzi și DN7 în toate direcțiile.
În decembrie 2024, odată cu încheierea etapei de proiectare, reprezentanții CNAIR au prezentat această intersecție drept „cel mai complicat nod rutier din România”.
Suprafața ocupată de drumurile și terenurile reziduale ale viitorului nod va ajunge la aproximativ 230 de hectare. Prin comparație, intravilanul comunei Boița, în vecinătatea căreia se desfășoară lucrările, se întinde pe aproximativ 296 de hectare.
Provocări majore pentru constructorii care lucrează la legătura dintre A1, A13 și DN7
Dificultatea proiectelor de infrastructură realizate în această zonă a fost evidențiată și de primarul comunei Boița, Nicolae Cocoș.
Edilul consideră că lucrările aflate în desfășurare, în special cele aferente lotului 2 al autostrăzii Sibiu–Pitești, se numără printre cele mai dificile intervenții de infrastructură rutieră din România.
Potrivit acestuia, complexitatea șantierelor reprezintă o provocare nu doar pentru firmele care execută lucrările și pentru autorități, ci și pentru locuitorii zonei și conducătorii auto care tranzitează acest important coridor rutier.
FOTO: AutoInfraHub
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Pensii calculate greșit? Cum verifici dacă statul îți datorează bani în plus
Pensii calculate greșit? Cum verifici dacă statul îți datorează bani în plus O decizie de pensionare nu trebuie acceptată fără verificări. Chiar dacă documentul emis de Casa de Pensii pare corect, suma înscrisă în el poate ascunde erori privind vechimea în muncă, veniturile realizate, sporurile, perioadele asimilate sau punctajul acumulat de-a lungul anilor. Pentru pensionari, […]
Postul Crăciunului 2026: 40 de zile de restricții alimentare, tradiții și pregătire spirituală până la Nașterea Domnului
Postul Crăciunului 2026: 40 de zile de restricții alimentare, tradiții și pregătire spirituală până la Nașterea Domnului Postul Nașterii Domnului, unul dintre cele mai importante posturi din calendarul ortodox, începe în 2026 duminică, 15 noiembrie, și se încheie joi, 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului. Timp de 40 de zile, credincioșii sunt îndemnați să respecte rânduielile […]
Foto | De pe băncile Colegiului Militar din Alba Iulia, în echipa tehnică a avioanelor F-16 de la Câmpia Turzii: Povestea sublocotenentului inginer Adelin Leahu
De pe băncile Colegiului Militar din Alba Iulia, în echipa tehnică a avioanelor F-16 de la Câmpia Turzii: Povestea sublocotenentului inginer Adelin Leahu La doar 25 de ani, sublocotenentul inginer Adelin Marcel Leahu face parte din generația tinerilor militari care contribuie la operarea uneia dintre cele mai moderne aeronave din dotarea Forțelor Aeriene Române. Absolvent […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Gigantul rutier care va lega două autostrăzi prinde contur lângă Sibiu: Cel mai complex nod rutier din România va avea 10 bretele, pasaje pe trei niveluri și viaducte
Gigantul rutier care va lega două autostrăzi prinde contur lângă Sibiu: Cel mai complex nod rutier din România va avea...
Pensii calculate greșit? Cum verifici dacă statul îți datorează bani în plus
Pensii calculate greșit? Cum verifici dacă statul îți datorează bani în plus O decizie de pensionare nu trebuie acceptată fără...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 15 noiembrie. Condițiile de înscriere la concurs
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 15 noiembrie. Condițiile de înscriere la concurs...
Barajul Oașa va intra în reparații: Hidroelectrica vrea să oprească exfiltrațiile prin masca de beton. În ce etapă este proiectul
Barajul Oașa va intra în reparații: Hidroelectrica vrea să oprească exfiltrațiile prin masca de beton. În ce etapă este proiectul...
Curier Județean
Postul Crăciunului 2026, prima zi: Programul slujbelor duminicale de la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia
Postul Crăciunului 2026, prima zi: Programul slujbelor duminicale de la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia Credincioșii ortodocși sunt așteptați duminică,...
Cine primește mai mulți bani la rectificarea bugetară din județul Alba: Învățământul, prioritar. Document
Cine primește mai mulți bani la rectificarea bugetară din județul Alba: Învățământul, prioritar. Document Consiliul Județean Alba va dezbate, în...
Politică Administrație
Un nou pas pentru un Blaj mai verde: Proiectul de amenajare a malurilor râului Târnava Mare, în consultare publică
Un nou pas pentru un Blaj mai verde: Proiectul de amenajare a malurilor râului Târnava Mare, în consultare publică Unitatea...
Video | Noi lucrări de modernizare la Blaj: Intrarea dinspre Mănărade și Cergău, într-un amplu proces de reabilitare. Rețeaua pluvială, mutată în subteran, drum lărgit și locuri de parcare
Noi lucrări de modernizare la Blaj: Intrarea dinspre Mănărade și Cergău, într-un amplu proces de reabilitare. Rețeaua pluvială, mutată în...
Opinii Comentarii
15 noiembrie 2026: 39 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov. Mii de muncitori au ieșit în stradă
15 noiembrie 2026: 39 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov. Mii de muncitori au ieșit în stradă...
12 noiembrie – Zi cu triplă semnificație pentru Armata României: Ziua Statului Major al Apărării, Ziua Cercetașilor Militari și Ziua Geodezilor Militari
12 noiembrie – Zi cu triplă semnificație pentru Armata României: Ziua Statului Major al Apărării, Ziua Cercetașilor Militari și Ziua...