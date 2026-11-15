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Gigantul rutier care va lega două autostrăzi prinde contur lângă Sibiu: Cel mai complex nod rutier din România va avea 10 bretele, pasaje pe trei niveluri și viaducte 

Ioana Oprean

Publicat

acum 57 de minute

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Gigantul rutier care va lega două autostrăzi prinde contur lângă Sibiu: Cel mai complex nod rutier din România va avea 10 bretele, pasaje pe trei niveluri și viaducte

Gigantul rutier care va lega două autostrăzi, unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură rutieră din România, începe să prindă contur în apropiere de Sibiu. Constructorii avansează cu lucrările la nodul de la Boița, o intersecție de mari dimensiuni care va conecta autostrada A1 Sibiu–Pitești cu A13 Sibiu–Făgăraș și Drumul Național 7.

Petrecerea Divorțaților

Proiectul, considerat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) drept cel mai complex de acest tip din țară, presupune realizarea a zece bretele de legătură, alături de poduri, pasaje și viaducte.

Lucrările avansează la nodul rutier de la Boița. Constructorul a ajuns la 28%

Informațiile prezentate de publicația Turnul Sfatului, pe baza imaginilor distribuite de AutoInfraHub, arată că activitatea de pe șantier se desfășoară atât la cele zece bretele ale viitoarei intersecții, cât și la structurile de tip viaduct.

Nodul rutier face parte din primul tronson al autostrăzii A13 Sibiu–Făgăraș, cu o lungime de 14,23 kilometri, pentru care contractul de execuție a fost atribuit constructorului turc Makyol.

Potrivit datelor CNAIR, progresul fizic înregistrat pe acest sector a atins 28%. Lucrările au debutat în noiembrie 2025, iar finalizarea este prevăzută pentru sfârșitul anului 2028.

În paralel, în aceeași zonă se desfășoară lucrări la pasajul peste DN7, executate de asocierea turcă Mapa-Cengiz, responsabilă de lotul 2 al autostrăzii Sibiu–Pitești.

O intersecție spectaculoasă, construită pe trei niveluri și pe 230 de hectare

Viitorul nod rutier de la Boița se remarcă prin amploarea și dificultatea soluțiilor tehnice prevăzute în proiect. Construcția va include mai multe poduri, pasaje și viaducte, organizate pe trei niveluri, pentru a permite circulația între cele două autostrăzi și DN7 în toate direcțiile.

În decembrie 2024, odată cu încheierea etapei de proiectare, reprezentanții CNAIR au prezentat această intersecție drept „cel mai complicat nod rutier din România”.

Suprafața ocupată de drumurile și terenurile reziduale ale viitorului nod va ajunge la aproximativ 230 de hectare. Prin comparație, intravilanul comunei Boița, în vecinătatea căreia se desfășoară lucrările, se întinde pe aproximativ 296 de hectare.

Provocări majore pentru constructorii care lucrează la legătura dintre A1, A13 și DN7

Dificultatea proiectelor de infrastructură realizate în această zonă a fost evidențiată și de primarul comunei Boița, Nicolae Cocoș.

Edilul consideră că lucrările aflate în desfășurare, în special cele aferente lotului 2 al autostrăzii Sibiu–Pitești, se numără printre cele mai dificile intervenții de infrastructură rutieră din România.

Potrivit acestuia, complexitatea șantierelor reprezintă o provocare nu doar pentru firmele care execută lucrările și pentru autorități, ci și pentru locuitorii zonei și conducătorii auto care tranzitează acest important coridor rutier.

FOTO: AutoInfraHub

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