Sports Festival 2026: mai multe provocări, mai multe competiții, mai multă mișcare | Sports FIT Games și Adventure Arena ridică pulsul festivalului din 11-14 iunie, a Cluj-Napoca

Provocări și competiții pentru publicul activ, activări pentru copii și inițiative dedicate accesului la sport la Sports Festival 2026!

În ediția din acest an, Sports FIT Games și Adventure Arena aduc două dintre cele mai intense formate ale festivalului, dedicate celor obișnuiți cu efortul și provocările, în timp ce competițiile de speedcubing, canicross, baschet 3×3 și fotbalul pentru juniori, alături de proiectele de incluziune prin sport, completează programul adresat unor comunități diverse. Evenimentul va avea loc în 11-14 iunie, în Cluj-Napoca.

Sports FIT Games și Adventure Arena, zona de challenge a ediției 2026

Sports FIT Games x T Gym este competiția prin care Sports Festival 2026 pune orașul în mișcare și îl transformă, pentru câteva ore, într-o arenă de challenge pentru echipe. Participanții, organizați în echipe mixte de câte patru amatori, vor parcurge workout-uri succesive și trasee de alergare între mai multe puncte din Cluj-Napoca, într-o competiție care testează nu doar condiția fizică, ci și coordonarea, ritmul și capacitatea de a rămâne eficient sub presiune. Startul se va da pe platoul dintre BTarena și Cluj Arena, iar traseul va continua prin alte zone-cheie ale orașului, într-un format urban în care fiecare etapă contează.

Adventure Arena completează zona de challenge cu un traseu cu obstacole amenajat în cadrul festivalului. Participanții pot alege să intre pe traseu în ritm propriu sau în variantă contra cronometru, dacă vor să își testeze reacția și rezistența sub presiune. Traseul include zone de alergare, elemente de echilibru, obstacole de cățărare, traversare, orientare și balans, într-un format care combină efortul fizic cu adrenalina și satisfacția de a duce provocarea până la capăt.

Participarea la Adventure Arena este gratuită, în limita locurilor disponibile, și este permisă de la vârsta de 10 ani în sus, pentru cei care îndeplinesc condițiile minime de înălțime. Minorii pot participa cu acordul părinților.

Competițiile ediției 2026: de la speedcubing și baschet 3×3 la fotbal pentru juniori și canicross

Competițiile ediției 2026 completează programul Sports Festival cu formate adresate unor comunități sportive diferite:

● Speed cubing – Anul acesta, Cluj Cubing revine la Sports Festival pe 13 iunie 2026, între 08:00 și 19:00, în Sala Multifuncțională Cluj Arena, etajul II. Organizată împreună cu speedcubing.ro și Asociația Română de Speedcubing, competiția aduce la Cluj comunitatea pasionată de cubing, de la începători până la competitori care urmăresc un nou personal best.

● Baschet 3×3 – În zona de baschet, Sports Festival găzduiește, în parteneriat cu Federația Română de Baschet, antrenamente ale loturilor naționale, competiții OPEN și Turneul Internațional „Quest”, programat în 13–14 iunie. Quest este una dintre cele mai importante competiții de baschet 3×3 organizate în România și este asimilată unei etape de Cupă Mondială FIBA 3×3. Echipa câștigătoare se va califica la World Tour Marseille, una dintre competițiile majore din circuitul internațional de 3×3.

● Fotbal – Componenta dedicată fotbalului pentru juniori este completată de Sports Festival Football Cup 2026, turneu pentru categoriile U7–U13, organizat în parteneriat cu FC Universitatea Cluj, Federația Română de Fotbal și Universitatea Babeș-Bolyai. Termenul-limită pentru înscrieri este 26 mai 2026.

● BGN Kyokushin Kumite Superfights – competiție de luptă în sistem superfight, pentru categoriile de vârstă 6–18 ani și adulți, programată sâmbătă, 13 iunie, de la ora 10:00, în Parcul Central, în colaborare cu Budo Gym Napoca.

● Canicross – Cea mai simpatică competiție revine în 13 iunie în Parcul Central din Cluj-Napoca! Canicross, programat de la ora 10:00, include două probe: Obstacle Run (700 m), un traseu cu obstacole parcurs în tandem om–câine, unde sincronizarea și încrederea fac diferența, și Dog Speed Run (50 m), cursă de viteză dedicată câinilor. Este o competiție care aduce în prim-plan nu doar mișcarea, ci și bucuria unei conexiuni speciale dintre participant și cel mai loial coechipier al său.

Din programul competițional nu lipsește nici anul acesta Crosul Supereroilor, una dintre cursele cu tradiție ale festivalului, care susține Via Transilvanica și duce mai departe legătura dintre sport și implicarea în cauze cu impact real.

Sport pentru toți: inițiative dedicate accesului la mișcare și incluziunii

Sports Festival 2026 își dezvoltă în continuare componenta dedicată accesului la sport pentru categorii diferite de participanți, prin parteneriate și activări care pun accent pe incluziune, participare și contact direct cu mișcarea.

Comitetul Național Paralimpic va fi prezent în programul Sports Festival 2026 cu o zonă de activări dedicate sportului adaptat, în care publicul va putea testa, într-un format interactiv, mai multe probe și jocuri inspirate din experiența sportivilor paralimpici. Vizitatorii vor putea încerca activități precum tenis de masă, aruncare la țintă din scaun rulant, jazzminton sau jocuri de coordonare și echilibru, într-un spațiu gândit pentru participare, experimentare și înțelegerea directă a mișcării dintr-o perspectivă incluzivă. Activările se adresează tuturor vizitatorilor, indiferent de nivelul de mobilitate, și creează contexte de interacțiune prin care publicul poate descoperi sportul paralimpic într-un mod direct, accesibil și participativ. Scopul este de a aduce sportul paralimpic mai aproape de comunitate și de a promova accesul la mișcare pentru toți.

Agenția Națională pentru Sport aduce la Sports Festival proiectul BeActive, dedicat promovării mișcării și a unui stil de viață sănătos în rândul copiilor și tinerilor. Activarea va include trasee pentru copii, badminton, baschet și minifotbal, alături de ambasadorul BeActive, Ionuț Rada.

Ambasadori care aduc experiența festivalului mai aproape de public

Ediția 2026 îi are alături și pe ambasadorii Sports Festival, prezențe care completează programul prin felul în care traduc experiența festivalului pentru comunitățile lor și încurajează participarea activă.

Andreea ThinkHealthy (Andreea Irimia) este una dintre vocile bine cunoscute ale Sports Festival încă din primele ediții și unul dintre ambasadorii care au făcut experiența festivalului mai ușor de înțeles pentru publicul interesat de mișcare, stil de viață sănătos și obiceiuri sustenabile. Autoare a volumului Curaj în mișcare, ea va fi prezentă în mai multe zone ale festivalului și va arăta concret comunității sale ce poate descoperi și încerca aici.

Andra Novițchi este o prezență cunoscută în mediul online, cu un profil construit în jurul sportului, antrenamentului și stilului de viață activ. Fostă campioană mondială și europeană la shotokan kata și kumite, coach, pilates și fitness trainer, ea vorbește constant comunității sale despre mișcare, echilibru, disciplină și relația sănătoasă cu propriul corp.

Cea de-a șaptea ediție Sports Festival va avea loc în perioada 11–14 iunie 2026 și va aduce, ca în fiecare an, zeci de activități sportive, competiții, demonstrații, invitați internaționali, concerte, conferințe, cu acces gratuit la majoritatea activităților. Experiența festivalului este completată de trei evenimente speciale: un show ecvestru unic în România, evenimentul oficial de retragere al Simonei Halep și un masterclass susținut de Nadia Comăneci, la 50 de ani primul 10 perfect din istoria Jocurilor Olimpice.

După o ediție 2025 cu peste 150.000 de participanți și un meci de gală cu Ronaldinho în prim-plan, festivalul de la Cluj-Napoca continuă să își consolideze rolul de eveniment de referință în Europa pentru sportul de masă și experiențele sportive adresate publicului larg. Înscrieri și detalii pe www.sportsfestival.com/

