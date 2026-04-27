Sportivii din Alba și antrenorii care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive interne și internaționale, premiați de Consiliul Județean. Câți bani vor primi și care sunt categoriile premiate
Sportivii din Alba și antrenorii care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive interne și internaționale oficiale vor fi premiați de Consiliul Județean Alba.
Consiliul Județean Alba recunoaște sportul de performanță și mișcarea sportivă ca factori esențiali în creșterea calității vieții comunității și în consolidarea identității județene, în deplină concordanță cu obiectivele prioritare ale Strategiei de Dezvoltare a Județului Alba.
,,Ne dorim să susținem acei oameni dedicați care, prin muncă, disciplină și talent, obțin rezultate de excepție pe podiumurile naționale și internaționale, devenind veritabili ambasadori ai valorilor județului nostru în țară și în lume”, se arată în proiect.
Premierea sportivilor și a antrenorilor/profesorilor nu reprezintă doar o simplă recompensă financiară, ci este o investiție directă în capitalul uman și în viitorul tinerilor din județul Alba.
Obiectivele specifice ale acestor stimulente sunt:
-Răsplătirea efortului și a sacrificiilor depuse de sportivi și antrenori/profesori în atingerea excelenței și stabilirea de noi recorduri;
-Motivarea tinerilor din mediul urban și rural de a îmbrățișa sportul, ca pilon central pentru un stil de viață sănătos și rezilient;
-Reducerea abandonului sportiv prin oferirea unui sprijin predictibil și a unei perspective sigure de recunoaștere acasă, în județul Alba;
-Creșterea atractivității județului ca mediu propice dezvoltării armonioase a noilor generații.
Suma necesară pentru punerea în aplicare a prezentului regulament (premierea sportivilor, antrenorilor/profesorilor) se va aloca din bugetul propriu al Județului Alba, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație prin Hotărâre a Consiliului Județean Alba.
În vederea conferirii unui cadru solemn și profesionist acestei activităţi, Consiliul Județean Alba organizează activitatea de premiere a sportivilor și antrenorilor/profesorilor în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport Alba.
Direcţia Judeţeană pentru Sport Alba va centraliza rezultatele transmise de către structurile sportive de la nivelul întregului judeţ. Comisia mixtă de evaluare a rezultatelor și stabilire a ierarhiilor formată din reprezentanți ai organizatorilor va întocmi METODOLOGIA privind stabilirea categoriilor de premiere și a criteriilor de evaluare a performanțelor sportive în cadrul evenimentului „GALA SPORTULUI”.
Categoriile pentru care pot fi decernate premii sunt următoarele:
a. CEL MAI BUN SPORTIV al județului Alba, câte unul pentru fiecare categorie: sport OLIMPIC și sport NEOLIMPIC;
b. CEL MAI BUN ANTRENOR al județului Alba, câte unul pentru fiecare categorie: sport OLIMPIC și sport NEOLIMPIC;
c. CEL MAI BUN SPORTIV PE RAMURĂ DE SPORT al județului Alba, pentru fiecare ramură de sport recunoscută și practicată oficial în județul Alba;
d. MERIT PENTRU ÎNTREAGA ACTIVITATE;
e. SPORTIVI MASTERS;
f. AMBASADORI SPORTIVI ai județului Alba.
g. MENȚIUNI, care vor fi acordate sportivilor componenți ai loturilor naționale, sportivilor clasați pe locurile 1-3 la finalele campionatelor naționale pe ramură de sport, la fazele naționale ale ONSS (Olimpiada Națională a Sportului Școlar), la finalele campionatelor naționale școlare și universitare, pe ramură de sport, precum și antrenorilor/profesorilor acestora.
În funcţie de bugetul alocat, cuantumul maxim al premiilor pentru fiecare categorie, va fi structurat astfel:
a. Cel mai bun sportiv (sport olimpic și neolimpic) – o sumă netă de maxim 2.000 lei/sportiv;
b. Cel mai bun antrenor (sport olimpic și neolimpic) – o sumă netă de maxim 2.000 lei/antrenor;
c. Cel mai bun sportiv (pe ramură de sport) – o sumă netă de maxim 1.500 lei/sportiv;
d. Merit pentru întreaga activitate – o sumă netă de maxim 1.000 lei/persoană;
e. Sportivi masters – o sumă netă de maxim 800 lei/sportiv;
f. Ambasadori sportivi – o sumă netă de maxim 1.000 lei/persoană;
g. Mențiuni – o sumă netă de maxim 800 lei/persoană.
