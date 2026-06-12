FOTO | Preoți și credincioși din protopopiatul Sebeș au donat sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba: ,,O șansă în plus la vindecare celor aflați în suferință”

Preoți și credincioși din protopopiatul Sebeș au donat sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba: ,,O șansă în plus la vindecare celor aflați în suferință”

Aproximativ 30 de preoți și credincioși din protopopiatul Sebeș au donat sânge, joi, 11 iunie 2026, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba.

Conform datelor statistice, peste 1500 de oameni au nevoie, în fiecare zi, de administrare de sânge în România. Media donărilor zilnice este, din păcate, sub acest necesar, se arată într-un mesaj publicat de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei .

,,Prin acest gest, donatorii au oferit un sprijin concret celor aflați în suferință, răspunzând unei nevoi reale a societății de astăzi. În ziua de prăznuire a Sfântului Ierarh Luca al Crimeei, cunoscut pentru slujirea sa de medic și ierarh al Bisericii, această inițiativă reprezintă un îndemn la responsabilitate și grijă față de aproapele. Dumnezeu să dăruiască sănătate celor bolnavi și să binecuvânteze pe toți cei care s-au implicat în această acțiune.”, mai notează sursa citată.

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