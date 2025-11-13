Spitalul Municipal Aiud a obținut acreditarea ANMCS – nivel 3. „A fost un proces complex, început în perioada în care am condus instituția”, a transmis fosta manageră
Spitalul Municipal Aiud a obținut acreditarea ANMCS – nivel 3
Spitalul Municipal Aiud a obținut acreditarea ANMCS – nivel 3, a transmis fosta manageră a instituției, Anamaria Barbu, printr-o postare pe rețelele sociale. Această acreditare marchează finalizarea unui proces de evaluare complex și certifică faptul că spitalul respectă standardele impuse de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate.
În mesajul său, Anamaria Barbu a declarat:
„Am aflat cu bucurie că Spitalul Municipal Aiud a obținut acreditarea ANMCS – nivel 3. Este un moment important pentru întreaga comunitate și o confirmare a eforturilor susținute din ultimii ani pentru a ridica standardele de calitate și siguranță în actul medical.
A fost un proces complex, început în perioada în care am avut onoarea de a conduce această instituție, un efort colectiv al unei echipe dedicate și profesioniste. Le mulțumesc tuturor colegilor care au fost parte din acest parcurs – medici, asistenți, personal administrativ și tehnic – pentru implicare, seriozitate și răbdare.
Citește și: FOTO | AMENDĂ de 30.000 de lei la Spitalul Municipal Aiud după imaginile cu așternuturi pătate! A fost sancționată și asistenta șefă ortopedie
Acreditarea obținută astăzi este dovada că munca făcută cu responsabilitate, consecvență și încredere dă roade. Mă bucur că am putut contribui, alături de o echipă extraordinară, la atingerea acestui obiectiv esențial pentru spital, pentru pacienți și pentru comunitate.”
Conform procedurilor ANMCS, nivelul 3 de acreditare este acordat unităților medicale care îndeplinesc criterii avansate de calitate și siguranță în actul medical. Obținerea acestei acreditări implică verificări detaliate privind protocoalele medicale, standardele de igienă, dotările spitalului, pregătirea profesională a personalului și organizarea internă a serviciilor.
