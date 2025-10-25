Spectacol omagial și întreceri sportive, la Alba Iulia, cu ocazia Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații 2025. PROGRAMUL

Spectacol omagial și întreceri sportive, la Alba Iulia, cu ocazia Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații 2025

Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități (AMVVD), sucursala Alba, va organiza câteva activități cu ocazia Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații, marcată în 11 noiembrie 2025.

Programul manifestărilor este următorul:

*05 noiembrie 2025, ora9.00 – Cupa VTO la șah, la sediul AMVVD Alba, Alba Iulia, str.Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu nr.2;

*6 noiembrie 2025, ora 9.00 – Cupa VTO la minifotbal, la Baza Sportivă Micești;

*11 noiembrie 2025, ora 18.00 – Spectacolul „Armonii pentru eroi” – sala de spectacole a Centrului Multicultural Alba Iulia.

„Vă invităm să fiți alături de noi la aceste evenimente prin care ne dorim să aducem un omagiu celor căzuți în Teatrele de Operații și să-i cinstim pe cei care și-au făcut datoria sub tricolor departe de țară”, este îndemnul lansat de președintele AMVVD Alba, lt.col (r) Daniel Albu.

foto: Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații – 11 noiembrie 2024

