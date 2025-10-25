Spectacol omagial și întreceri sportive, la Alba Iulia, cu ocazia Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații 2025. PROGRAMUL
Spectacol omagial și întreceri sportive, la Alba Iulia, cu ocazia Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații 2025
Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități (AMVVD), sucursala Alba, va organiza câteva activități cu ocazia Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații, marcată în 11 noiembrie 2025.
Citește și: VIDEO | Ziua Armatei Române 2025, la Alba Iulia: Ceremonial la Cimitirul Eroilor pentru onorarea faptelor de vitejie și cinstirea memoriei eroilor neamului românesc
Programul manifestărilor este următorul:
*05 noiembrie 2025, ora9.00 – Cupa VTO la șah, la sediul AMVVD Alba, Alba Iulia, str.Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu nr.2;
*6 noiembrie 2025, ora 9.00 – Cupa VTO la minifotbal, la Baza Sportivă Micești;
*11 noiembrie 2025, ora 18.00 – Spectacolul „Armonii pentru eroi” – sala de spectacole a Centrului Multicultural Alba Iulia.
„Vă invităm să fiți alături de noi la aceste evenimente prin care ne dorim să aducem un omagiu celor căzuți în Teatrele de Operații și să-i cinstim pe cei care și-au făcut datoria sub tricolor departe de țară”, este îndemnul lansat de președintele AMVVD Alba, lt.col (r) Daniel Albu.
foto: Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații – 11 noiembrie 2024
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Locuințe sociale 2026 | Lista de priorități în vederea repartizării locuințelor sociale din municipiul Alba Iulia urmează să fie aprobată
Lista de priorități pentru anul 2026 în vederea repartizării locuințelor sociale din municipiul Alba Iulia urmează să fie aprobată Consiliul Local Alba Iulia urmează să aprobe, în ședința ordinară din 30 octombrie 2025, lista de priorități pentru anul 2026 în vederea repartizării locuințelor sociale din municipiul reședință de județ. Proiectul de hotărâre întocmit în acest […]
FOTO | O profesoară de la Colegiul Național „IMC” Blaj, team leader al elevilor din România care au cucerit 10 medalii la Olimpiada Internaţională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori
O profesoară de la Colegiul Național „IMC” Blaj, team leader al elevilor din România care au cucerit 10 medalii la Olimpiada Internaţională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori O profesoară de la Colegiul Național „IMC” Blaj a fost unul dintre team leader-ii elevilor din România care au cucerit 10 medalii la Olimpiada Internaţională de Astronomie […]
25-26 octombrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 25-26 octombrie 2025. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ce copaci se prind cel mai bine toamna: LISTA speciilor care rezistă oricărei ierni și ce condiții trebuie respectate
Ce copaci se prind cel mai bine toamna: LISTA speciilor care rezistă oricărei ierni și ce condiții trebuie respectate Anotimpul...
Ministrul Sănătăţii: Taxa CASS pe pensii a însemnat o suplimentare a bugetului cu aproape 9 miliarde de lei pentru anul viitor
Ministrul Sănătăţii: Taxa CASS pe pensii a însemnat o suplimentare a bugetului cu aproape 9 miliarde de lei pentru anul...
Știrea Zilei
VIDEO | 13 ani de istorie vie cu Garda Apulum, marcați la Alba Iulia: Spectacol aniversar impresionant în fața Porții a IV-a a Cetății Alba Carolina
13 ani de istorie vie cu Garda Apulum, marcați la Alba Iulia: Spectacol aniversar impresionant În fața Porții a IV-a...
VIDEO | Ziua Armatei Române 2025, la Alba Iulia: Ceremonial la Cimitirul Eroilor pentru onorarea faptelor de vitejie și cinstirea memoriei eroilor neamului românesc
Ziua Armatei Române 2025, la Alba Iulia: Ceremonial la Cimitirul Eroilor pentru onorarea faptelor de vitejie și cinstirea memoriei eroilor...
Curier Județean
Locuințe sociale 2026 | Lista de priorități în vederea repartizării locuințelor sociale din municipiul Alba Iulia urmează să fie aprobată
Lista de priorități pentru anul 2026 în vederea repartizării locuințelor sociale din municipiul Alba Iulia urmează să fie aprobată Consiliul...
Spectacol omagial și întreceri sportive, la Alba Iulia, cu ocazia Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații 2025. PROGRAMUL
Spectacol omagial și întreceri sportive, la Alba Iulia, cu ocazia Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații 2025 Asociația Militarilor Veterani...
Politică Administrație
FOTO | Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud: Compartimentul Agricol s-a mutat de la etajul I la parter, pentru a fi mai accesibil
Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud La sediul Primăriei Aiud s-a procedat la o reoganizare a dispunerii serviciilor. ...
Comunicat de presă | PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu
PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu Delegați ai PSD...
Opinii Comentarii
Castanele comestibile – rafinate, gustoase şi sănătoase. Indicații terapeutice și rețete savuroase
Castanele comestibile – rafinate, gustoase şi sănătoase. Indicații terapeutice și rețete savuroase Un frumos basm românesc ne spune că demult...
VIDEO| 25 octombrie – Ziua Armatei Române, zi în care țara își sărbătorește armata și pe cei care au fost și sunt în slujba ei
25 octombrie – Ziua Armatei Române, zi în care țara își sărbătorește armata și pe cei care au fost și...