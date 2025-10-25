VIDEO | Ziua Armatei Române 2025, la Alba Iulia: Ceremonial la Cimitirul Eroilor pentru onorarea faptelor de vitejie și cinstirea memoriei eroilor neamului românesc
La Alba Iulia, Ziua Armatei Române se sărbătorește în fiecare an, la data de 25 octombrie printr-un ceremonial la Cimitirul Eroilor din Alba Iulia, prin care se onorează faptele de vitejie și se cinstește memoria eroilor neamului românesc, dar și pe cei îşi pun viaţa în slujba ţării și care îmbracă uniforma militară.
Manifestările de la Alba Iulia de sâmbătă, 25 octombrie 2025, au început cu intonarea Imnului Național al României, moment urmat de oficierea serviciului religios și de rostirea unei alocuțiuni în care au fost evidențiate momentele semnificative ale existenței Armatei Române.
Au fost depuse apoi coroane, jerbe și buchete de flori și a fost păstrat un moment de reculegere.
Ceremonialul s-a încheiat cu defilarea Gărzii de Onoare.
În 25 octombrie 1944, odată cu eliberarea oraşului Carei, se atingea obiectivul major al momentului întoarcerii armelor de la 23 august 1944, respectiv, acela al eliberării întregului teritoriu de sub ocupaţia germano-maghiară şi anularea consecinţelor dictatului de la Viena din 30 august 1940.
În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, situaţia României a fost deosebit de complexă, evoluţia ei fiind dependentă de raporturile dintre cele două mari puteri totalitare, Germania şi Uniunea Sovietică. În acest context, în vara anului 1940, integritatea teritorială a fost grav afectată, refacerea ei fiind principala misiune a forţelor militare româneşti. România a luptat de la 22 iunie 1941, alături de Germania, pentru ca, după 23 august 1944, să acţioneze în cadrul Naţiunilor Unite.
Obiectivul în această etapă l-a constituit refacerea graniţei de vest, aşa cum o configuraseră hotărârile adoptate de Conferinţa de Pace de la Paris (1919-1920).
Obiectivul anulării Dictatului de la Viena din 30 august 1940, prin care circa 43.000 de km pătraţi erau transferaţi Ungariei hortyste de către Germania şi Italia, s-a concretizat la 25 octombrie 1944, când trupele române, în colaborare cu cele sovietice au eliberat oraşele Carei şi Satu Mare, ultimele localităţi din vestul ţării.
În campaniile celui de-Al Doilea Război Mondial, efortul de război al Armatei Române a implicat dislocarea pe front a aproximativ 540.000 de militari, dintre care peste 90.000 şi-au pierdut viaţa, aproape 60.000 au fost daţi dispăruţi, iar peste 330.000 au fost răniţi în luptă.
După eliberarea teritoriului naţional, la 25 octombrie 1944, Armata României a continuat să lupte pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei, alături de trupele aliate, contribuind, prin noi jertfe şi sacrificii, la marea victorie obţinută la 9 Mai 1945, ce a marcat sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa.
Ziua Armatei Române a fost instituită prin Decretul nr. 381 din 1 octombrie 1959.
articol în curs de actualizare
