Sorin Comșa, campionul la dat palme, demisionează din AUR, motivând că din partid lipsesc caracterul și onoarea
Sorin Comșa, campionul la dat palme, demisionează din AUR, motivând că din partid lipsesc caracterul și onoarea
Sorin Comșa, un tânăr din județul Alba, originar din localitatea Mihalț, campion la „dat palme” (slap fighting) și câștigător al primei ediții a competiției românești RXF Slap, a anunțat ieri, printr-o postare pe Facebook, că a demisionat din partidul AUR.
Tânărul și-a motivat decizia prin lipsa unor valori și principii în partid, precum caracterul și onoarea, afirmând că personal nu se regăsește „în astfel de mentalități și comportamente”.
Cu toate că la început a crezut că ,,lucrurile sunt diferite” în partidul AUR față de ceea ce a observat la alte formațiuni politice, Sorin Comșa recunoaște, totuși, că s-a înșelat în privința partidului condus de Călin Matieș în județul Alba.
Sorin Comșa: ,,M-am înscris în partidul AUR convins că lucrurile sunt diferite. M-am înșelat”
Mesajul integral publicat de Sorin Comșa despre demisia din AUR este următorul:
,,Bună seara! Acum ceva timp m-am înscris în partidul AUR convins că lucrurile sunt diferite aici față de ceea ce am văzut pe la alte partide politice, dar, din păcate, m-am înșelat.
Din experiența mea cu organizația AUR Alba și cu domnul Călin Matieș, am ajuns la concluzia că și aici, caracterul și onoarea lipsesc.
Astăzi am ales să-mi dau demisia din partid, deoarece nu mă regăsesc în astfel de mentalități și comportamente. Eu am alte principii și valori. Pentru mine, cuvântul dat și onoarea primează întotdeauna, iar acolo unde acestea lipsesc, nu îmi găsesc locul.
Mulțumesc!”.
Foto: Sorin Comșa (Facebook)
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