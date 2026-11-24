Majorare pensii 2027 | Ministerul Muncii, discuție cu sindicatele: ,,N-a fost nicio diferenţă de opinie”
Ministerul Muncii, discuție cu sindicatele: ,,N-a fost nicio diferenţă de opinie”
Ministerul Muncii și reprezentanții celor cinci confederații sindicale au discutat luni, 23 noiembrie, despre indexarea pensiilor în 2027, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Florin Manole a declarat că nu au existat diferențe de opinie în această privință, însă angajamentele concrete vor putea fi stabilite după conturarea bugetului de stat pentru anul viitor.
Acesta a participat luni la o întâlnire cu reprezentanții celor cinci confederații sindicale, organizată la grupul parlamentar al PSD din Camera Deputaților, iar printre subiectele abordate s-a numărat și majorarea pensiilor în conformitate cu prevederile legale.
„S-a discutat şi despre nevoia indexării, majorării pensiilor conform legislaţiei în vigoare. Aici, evident, n-a fost nicio diferenţă de opinie între noi şi reprezentanţii confederaţiilor sindicale”, a declarat Florin Manole, citat de Agerpres.
Potrivit ministrului Muncii, discuțiile cu sindicatele vor continua, iar angajamentele concrete vor putea fi asumate după ce vor exista datele necesare pentru elaborarea bugetului de stat.
„Am convenit să comunicăm constant pe fiecare dintre ele şi cu siguranţă mai multe angajamente ne vom putea lua în momentul în care vom începe discuţia despre bugetul pentru 2027. (…) Este nevoie să luăm măsuri care să sprijine şi puterea de cumpărare a cetăţenilor şi economia, dar în acelaşi timp trebuie să avem şi toată dedicarea pentru respectarea angajamentelor referitoare la ţinta de deficit, angajamente pentru care toată lumea e decisă să meargă pe aceeaşi linie. Şi tocmai de aceea există această prelungire a discuţiilor până când nu vom avea cifrele pentru bugetul pe anul viitor”, a explicat ministrul Muncii.
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