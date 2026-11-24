Peste 570.000 de doze de vaccin antigripal urmează să fie distribuite în farmacii în următoarele zile. Anunțul făcut de Ministerul Sănătății

Peste 570.000 de doze de vaccin antigripal urmează să fie distribuite în farmacii în următoarele zile, a anunțat duminică Ministerul Sănătății.

,,În continuarea demersurilor derulate de Ministerul Sănătății și Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) pentru suplimentarea stocurilor de vaccin gripal, noi tranșe importante devin disponibile pentru populație”, a precizat ministerul.

Este vorba despre 528.000 de doze de Vaxigrip și 50.000 de doze de Efluelda.

Lotul Vaxigrip a fost deja recepționat și a început facturarea de la producător către distribuitori. Dozele vor fi disponibile în farmacii începând de luni sau chiar din acest sfârșit de săptămână, în funcție de ritmul livrărilor, a indicat Ministerul Sănătății, potrivit Agerpres.

Vaccinul Efluelda este destinat persoanelor în vârstă de peste 60 de ani. Un lot suplimentar, inițial destinat altor țări, a plecat din Franța și va ajunge în România marți. După finalizarea procedurilor de recepție și verificare a calității, facturarea va începe miercuri, urmând ca și acest vaccin să ajungă în farmacii săptămâna viitoare, a explicat ministerul.

În prezent, stocurile de Influvac alocate inițial sunt aproape epuizate. Mai puțin de 10.000 de doze mai sunt disponibile în rețea.

,,ANMDMR, alături de alte autorități competente europene, solicită producătorului analiza posibilității de a menține în funcțiune liniile de fabricație pentru loturi suplimentare destinate părții a doua a sezonului rece”, se arată în comunicat.

Conform Registrului Electronic Național de Vaccinări, până la data de 15 noiembrie au fost vaccinate antigripal 956 092 de persoane.

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