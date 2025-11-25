Rămâi conectat

Actualitate

Șoferii români pot cere un preț mai mic pentru RCA, dar doar cu o condiție

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

De

Festival de Romania 2025

Șoferii români pot cere un preț mai mic pentru RCA, dar doar cu o condiție

Noile tarife de referință publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) arată diferențe importante între prețurile polițelor RCA din București–Ilfov și cele din restul țării. În Capitală, polițele sunt mult mai scumpe, din cauza numărului mare de accidente și a costurilor ridicate ale reparațiilor auto.

Vicepreședintele ASF, Sorin Mititelu, a explicat că tariful de referință nu este un preț impus prin lege și nici nu este obligatoriu pentru companii. Acesta este calculat pe baza unor analize statistice și reprezintă un reper util, în special pentru șoferii considerați „asigurați cu risc ridicat”.

Cum pot obține șoferii un tarif RCA mai mic

Dacă un șofer primește cel puțin trei oferte RCA care depășesc tariful de referință aferent categoriei sale, acesta se poate adresa BAAR – Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România. BAAR trebuie să indice un asigurător dispus să preia clientul la un tarif recomandat, stabilit tot pe baza tarifului de referință.

Mititelu subliniază, însă, că șoferii ar trebui să analizeze toate ofertele disponibile pe piață înainte de a apela la acest mecanism:

„E foarte posibil ca unii asigurători să aibă prețuri chiar sub tariful de referință. De aceea e important să fie verificate ofertele celor zece companii care emit RCA în România.”

Legea RCA 181/2025: noi reguli pentru șoferi, valabile din 16 noiembrie 2025

Legea aduce modificări importante pentru proprietarii de vehicule:

1. Suspendarea contractului RCA

Șoferii pot solicita suspendarea poliței dacă suspendă și înmatricularea mașinii. Condițiile sunt:

cererea trebuie trimisă asigurătorului, care are 5 zile să confirme suspendarea;

vehiculul trebuie ținut într-un spațiu privat, în afara domeniului public;

după suspendare, polița poate fi prelungită sau se poate restitui diferența de primă.

2. Amenzi noi, din 13 decembrie 2025

Amenzile pentru nerespectarea regulilor RCA intră în vigoare din 13 decembrie și pot ajunge până la 2.000 de lei, fiind posibilă și reținerea certificatului de înmatriculare.

3. RCA obligatorie pentru trotinete și biciclete electrice

Legea introduce obligativitatea unei polițe RCA și pentru trotinetele electrice și bicicletele electrice, în contextul numărului tot mai mare de accidente în care sunt implicate astfel de vehicule.

Asigurătorii vor trebui, de asemenea, să țină cont de istoricul de daune prezentat prin certificate, inclusiv pe cele emise în alte state UE.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Reforme majore pentru secțiile ATI din spitalele din România: „Măsuri concrete în urma tragediilor din ultima perioadă”

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 3 ore

în

25 noiembrie 2025

De

Ministrul Sănătății anunță reforme majore pentru secțiile ATI din spitalele din România: „Măsuri concrete în urma tragediilor din ultima perioadă” Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a prezentat luni seară, în cadrul emisiunii „Prim Plan” de la TVR Info, principalele prevederi ale proiectului aflat în dezbatere publică privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și […]

Citește mai mult

Actualitate

VIDEO | Tragedie fără margini pe DN73: Tânără din Sibiu, izbită de o basculantă în timp ce traversa strada. Totul s-a întâmplat sub privirile logodnicului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

25 noiembrie 2025

De

Tragedie fără margini pe DN73: Tânără din Sibiu, izbită de o basculantă în timp ce traversa strada. Totul s-a întâmplat sub privirile logodnicului Un accident devastator a avut loc pe DN73, în localitatea Micești, județul Argeș, pe data de 24 noiembrie. O tânără din județul Sibiu și-a pierdut viața în timp ce traversa strada regulamentar. […]

Citește mai mult

Actualitate

O nouă taxă pe facturile de întreținere majorează costurile locatarilor din România. Pentru ce vor plăti în plus

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 9 ore

în

25 noiembrie 2025

De

O nouă taxă pe facturile de întreținere majorează costurile locatarilor din România Locatarii din România se confruntă cu facturi mai mari la întreținere începând cu noiembrie 2025, după introducerea unei noi taxe și majorarea TVA-ului la energia termică. Taxa de cogenerare a crescut cu 62%, iar aceste scumpiri vor genera efecte în lanț asupra bugetelor […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Șoferii români pot cere un preț mai mic pentru RCA, dar doar cu o condiție

Șoferii români pot cere un preț mai mic pentru RCA, dar doar cu o condiție Noile tarife de referință publicate...
Actualitateacum 3 ore

Reforme majore pentru secțiile ATI din spitalele din România: „Măsuri concrete în urma tragediilor din ultima perioadă”

Ministrul Sănătății anunță reforme majore pentru secțiile ATI din spitalele din România: „Măsuri concrete în urma tragediilor din ultima perioadă”...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 5 ore

Adio haos în trafic! Studiul care propune reorganizarea transportului în Alba Iulia: ,,Sistemul actual este ineficient”. Care sunt soluțiile

Adio haos în trafic! Studiul care propune reorganizarea transportului în Alba Iulia: ,,Sistemul actual este ineficient”. Care sunt soluțiile propuse...
Ştirea zileiacum 6 ore

Adolescent de 17 ani, REȚINUT de polițiști după ce și-a sechestrat iubita: Tânărul a bătut-o și amenințat-o în locuința din Alba Iulia

Adolescent de 17 ani, REȚINUT de polițiști după ce și-a sechestrat iubita: Tânărul a bătut-o și amenințat-o în locuința din...

Curier Județean

Curier Județeanacum 7 minute

FOTO | 13 elevi de a Colegiul Militar din Alba Iulia, antrenamente pentru Ziua Națională a României, la București. Pregătiri și la Alba Iulia pentru parada militară

13 elevi de a Colegiul Militar din Alba Iulia, antrenamente pentru Ziua Națională a României, la București. Pregătiri și la...
Curier Județeanacum 37 de minute

30 noiembrie 2025 | La Aiud se inaugurează primul steag tricolor arborat pe un catarg monumental. Ceremonie specială dedicată eroilor români și victimelor comunismului

La Aiud se inaugurează primul steag tricolor arborat pe un catarg monumental. Ceremonie specială dedicată eroilor români și victimelor comunismului...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

27 noiembrie 2025 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Acordarea de premii elevilor și profesorilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare, pe ordinea de zi

27 noiembrie 2025 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Acordarea de premii elevilor și profesorilor care au obținut rezultate...
Politică Administrațieacum 2 zile

„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi facturi mai mici pentru locatari

„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 11 ore

Pe 25 noiembrie, creștinii o sărbătoresc pe Sfânta Muceniță Ecaterina. Tradiții și obiceiuri

Pe 25 noiembrie, creștinii o sărbătoresc pe Sfânta Muceniță Ecaterina. Tradiții și obiceiuri Sfânta Muceniță Ecaterina a trăit în timpul...
Opinii - Comentariiacum o zi

24 noiembrie: Moartea marelui om politic român Ion I.C. Brătianu. A jucat un rol de primă importanță în Marea Unire din 1918

„Nu mă tem de pietrele ce mi se aruncă în timpul vieții, mă îngrijesc numai de piatra ce mi se...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea