Șoferii români pot cere un preț mai mic pentru RCA, dar doar cu o condiție

Noile tarife de referință publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) arată diferențe importante între prețurile polițelor RCA din București–Ilfov și cele din restul țării. În Capitală, polițele sunt mult mai scumpe, din cauza numărului mare de accidente și a costurilor ridicate ale reparațiilor auto.

Vicepreședintele ASF, Sorin Mititelu, a explicat că tariful de referință nu este un preț impus prin lege și nici nu este obligatoriu pentru companii. Acesta este calculat pe baza unor analize statistice și reprezintă un reper util, în special pentru șoferii considerați „asigurați cu risc ridicat”.

Cum pot obține șoferii un tarif RCA mai mic

Dacă un șofer primește cel puțin trei oferte RCA care depășesc tariful de referință aferent categoriei sale, acesta se poate adresa BAAR – Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România. BAAR trebuie să indice un asigurător dispus să preia clientul la un tarif recomandat, stabilit tot pe baza tarifului de referință.

Mititelu subliniază, însă, că șoferii ar trebui să analizeze toate ofertele disponibile pe piață înainte de a apela la acest mecanism:

„E foarte posibil ca unii asigurători să aibă prețuri chiar sub tariful de referință. De aceea e important să fie verificate ofertele celor zece companii care emit RCA în România.”

Legea RCA 181/2025: noi reguli pentru șoferi, valabile din 16 noiembrie 2025

Legea aduce modificări importante pentru proprietarii de vehicule:

1. Suspendarea contractului RCA

Șoferii pot solicita suspendarea poliței dacă suspendă și înmatricularea mașinii. Condițiile sunt:

cererea trebuie trimisă asigurătorului, care are 5 zile să confirme suspendarea;

vehiculul trebuie ținut într-un spațiu privat, în afara domeniului public;

după suspendare, polița poate fi prelungită sau se poate restitui diferența de primă.

2. Amenzi noi, din 13 decembrie 2025

Amenzile pentru nerespectarea regulilor RCA intră în vigoare din 13 decembrie și pot ajunge până la 2.000 de lei, fiind posibilă și reținerea certificatului de înmatriculare.

3. RCA obligatorie pentru trotinete și biciclete electrice

Legea introduce obligativitatea unei polițe RCA și pentru trotinetele electrice și bicicletele electrice, în contextul numărului tot mai mare de accidente în care sunt implicate astfel de vehicule.

Asigurătorii vor trebui, de asemenea, să țină cont de istoricul de daune prezentat prin certificate, inclusiv pe cele emise în alte state UE.

