Șoferii cu două mașini vor plăti mai mult pentru RCA: CUM afectează sistemul Bonus-Malus costul celei de-a doua polițe

Rebecca Buzdugan

acum 13 minute

Șoferii cu două mașini vor plăti mai mult pentru RCA: CUM funcționează sistemul Bonus-Malus

Șoferii români care dețin două autoturisme trebuie să știe că polița obligatorie RCA pentru al doilea vehicul poate fi semnificativ mai scumpă. Nu este vorba despre o taxă nouă, ci despre modul în care funcționează sistemul Bonus-Malus, reglementat prin Norma ASF nr. 20/2017, care influențează calculul primei pentru fiecare mașină în parte.

Citește și: RCA se schimbă pentru 8 milioane de șoferi din România. Noile reguli ar putea fi o lovitură pentru toți cei implicați în accidente, indiferent de vină

Practic, atunci când un conducător auto cumpără un nou autoturism, fără a vinde pe cel vechi, bonusul de reducere RCA acumulat rămâne atașat primei mașini. Astfel, polița pentru a doua mașină pornește din clasa B0, adică fără niciun discount, chiar dacă șoferul are un istoric impecabil de conducere. Reducerea se poate transfera doar după vânzarea sau radierea vehiculului vechi, până atunci al doilea autoturism fiind asigurat la tarif complet.

Mecanismul Bonus-Malus are scopul de a stimula comportamentul preventiv la volan, menținând în același timp sustenabilitatea financiară a pieței de asigurări. Reprezentanții ASF explică că, dacă același bonus ar fi aplicat simultan la mai multe vehicule, veniturile din prime ar scădea, afectând stabilitatea financiară a asigurătorilor.

Mulți șoferi confundă această situație cu o nouă taxă, însă în realitate nu a fost introdus niciun impozit suplimentar. Diferențele de cost apar din aplicarea regulilor deja existente, care stabilesc tarife distincte pentru fiecare mașină, în funcție de clasa Bonus-Malus. Astfel, deținătorii de două vehicule plătesc două polițe independente, iar doar una beneficiază de reducerea acumulată.

