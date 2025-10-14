RCA se schimbă pentru 8 milioane de șoferi din România. Noile reguli ar putea fi o lovitură pentru toți cei implicați în accidente, indiferent de vină

RCA se schimbă pentru 8 milioane de șoferi din România. Noile reguli ar putea fi o lovitură pentru toți cei implicați în accidente

Legea RCA se modifică pentru 8 milioane de șoferi din România, iar dacă proiectul va fi adoptat, schimbările vor fi o lovitură majoră pentru toți cei implicați în accidente, indiferent de vină.

Noua rundă de modificări la Legea 132/2017 a reaprins disputa dintre asigurători, service-uri și organizațiile de transportatori. Ministerul Finanțelor și parlamentarii lucrează la un pachet amplu, oficial justificat prin transpunerea Directivei (UE) 2021/2118 și prin echilibrarea unei piețe cu daunalitate ridicată.

În practică, multe propuneri mută centrul de greutate al stabilirii despăgubirii înapoi spre asigurători și schimbă modul în care îți repari mașina după un accident.

Proiectul împinge spre negocieri directe păgubit–asigurător, limitează rolul service-ului ca mandatar, introduce termene ferme și reduce penalitățile pentru întârzieri la plată. Asigurătorii spun că astfel se previn devizele umflate, în timp ce transportatorii COTAR avertizează că se pierd drepturi pentru consumatori și există riscul coplății.

Ce se schimbă în plata despăgubirilor

Calculul daunelor va fi stabilit amiabil între păgubit și asigurător, pe baza prețurilor reale de piață pentru piese, materiale și manoperă. Service-ul devine furnizor de servicii, nu negociator al sumei, iar mandatul prin care te reprezenta în fața asigurătorului este restrâns dacă există conflict de interese.

Un element sensibil: dacă primești oferta de despăgubire și nu trimiți obiecții în 60 de zile, oferta poate fi considerată acceptată tacit. „Regia proprie” (banii virați înainte de reparație) ar urma să fie limitată la daune mici, de până la circa 4.000 de lei. Criticii spun că plafonul te poate obliga la ateliere ieftine, cu riscuri de calitate, în timp ce asigurătorii susțin că astfel se reduc supraevaluările și timpul până la despăgubire.

Penalități și arbitraj

Penalitatea pentru întârzierea la plată ar scădea la nivelul dobânzii legale, iar primele RCA nu vor mai include costuri uriașe cu întârzierile și litigiile. Dacă oferta asigurătorului ți se pare prea mică, poți apela la SAL-Fin din ASF, care poate impune o soluție înainte de instanță.

Service-urile avertizează că unele ateliere ar putea ieși de pe piață, iar multe mașini nu ar mai fi reparate la standarde corecte. UNSAR și BAAR spun că anumite devize și tarife nu reflectă costuri reale, ceea ce se regăsește în primele plătite de toți șoferii.

Durata poliței, plata în rate și alte noutăți

Se discută fie eliminarea polițelor sub 6 luni, fie păstrarea opțiunilor de 3, 6 și 12 luni. Se introduce plata în rate pentru polițele anuale și posibilitatea de suspendare voluntară a RCA-ului, cu obligația de a ține mașina imobilizată pe proprietate privată pe durata suspendării.

Sistemul bonus-malus se rafinează: pe lângă istoricul daunelor, vor conta severitatea accidentelor, încălcările grave (alcool, substanțe psihoactive) și informațiile false la încheierea poliței. Apare și certificatul de daunalitate european standardizat, emis de BAAR.

Proiecte contestate prevăd restrângerea decontării pentru mașina de înlocuire, coplată când devizul depășește oferta asigurătorului și eliminarea reprezentării de către service. Practic, poți fi nevoit să acoperi diferențe dacă atelierul aplică tarife mai mari decât cele recunoscute ca „preț de piață”.

Ce înseamnă pentru șoferi

Dacă ești păgubit, va trebui să negociezi direct cu asigurătorul și să respecți termenele de răspuns. Citește atent oferta, cere detalierea calculelor și formulează obiecții în scris în termenul de 60 de zile. Păstrează toate documentele: constatare, deviz comparativ, fotografii, poziția service-ului. Dacă nu ajungeți la o sumă acceptabilă, sesizează SAL-Fin înainte de a merge în instanță.

Dacă ești vinovat, efectul principal se va vedea în bonus-malus: frecvența și severitatea daunelor, plus abaterile grave, pot crește primele la reînnoire. Urmărește certificatul de daunalitate și ia în calcul opțiuni precum franșiza, dacă vrei să reduci costul primei fără riscuri suplimentare.

În concluzie, modificările redesenează raportul de forțe în RCA. Avantajul promis: o piață mai stabilă și prime mai predictibile. Costul posibil: un traseu birocratic mai aspru și riscul de coplată dacă devizul depășește oferta asigurătorului.

