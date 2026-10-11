Cât timp sunt valabili banii de pe cardul de masă dacă nu îi cheltuiești: Ce se întâmplă cu sumele rămase după expirare

Cardurile de masă sunt deja obișnuință pentru majoritatea angajaților din România, iar sumele încărcate lunar pot rămâne în cont atunci când nu sunt folosite integral. Faptul că banii apar în continuare în sold îi poate face pe unii beneficiari să creadă că îi pot păstra pe card pentru o perioadă nelimitată. În realitate, tichetele de masă au un termen de valabilitate stabilit prin lege.

Este importantă și diferența dintre valabilitatea cardului fizic și valabilitatea sumelor încărcate pe acesta. Un card poate fi valabil mai mulți ani, însă acest lucru nu înseamnă că toate sumele primite pe el pot fi cheltuite până la data înscrisă pe card.

Până când sunt valabili banii de pe cardul de masă

Potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, tichetul de masă este valabil în anul calendaristic în care a fost emis. Există însă o excepție importantă: tichetele emise în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie pot fi utilizate până la 31 decembrie a anului următor.

Așadar, banii necheltuiți nu dispar automat la sfârșitul fiecărei luni. Dacă, de exemplu, nu folosești toată suma primită în septembrie, soldul rămas poate fi utilizat ulterior, atât timp cât tichetele respective se află încă în perioada legală de valabilitate. Nu trebuie însă confundată această regulă cu ideea că soldul poate fi reportat la nesfârșit.

Un exemplu simplu: tichetele de masă emise în octombrie 2026 sunt valabile până la sfârșitul anului 2026. În schimb, pentru cele emise în noiembrie sau decembrie 2026, legea permite utilizarea până la 31 decembrie 2027.

Ce se întâmplă cu sumele după expirare

După împlinirea termenului de valabilitate, sumele respective nu mai pot fi folosite pentru cumpărături. Emitenții de carduri avertizează, de asemenea, că fondurile expiră potrivit legislației privind tichetele de masă și că, după data respectivă, tranzacțiile cu acele sume nu mai pot fi efectuate.

Prin urmare, nu este recomandat să strângi sume foarte mari pe card fără să verifici din ce alimentări provin. O parte a soldului poate avea un termen de expirare diferit față de banii încărcați mai recent. Aplicația emitentului cardului este cea mai simplă variantă pentru a urmări soldul și informațiile referitoare la valabilitatea sumelor.

Un alt detaliu important este că expirarea cardului fizic nu este același lucru cu expirarea tichetelor de masă. De exemplu, Edenred precizează că suportul electronic poate avea o valabilitate de patru ani, în timp ce sumele încărcate respectă termenul legal aplicabil tichetelor.

Mai poți folosi banii dacă pleci de la locul de muncă

Încetarea contractului de muncă nu înseamnă neapărat că dispar imediat toate tichetele de masă pe care le-ai primit în mod legal pentru perioada lucrată. Edenred explică, de exemplu, că tichetele electronice acordate pentru perioada în care persoana a lucrat în companie pot fi cheltuite chiar dacă aceasta nu mai este angajată acolo, atât timp cât tichetele sunt încă valabile.

Situația este diferită în cazul sumelor necuvenite. Normele de aplicare a Legii nr. 165/2018 prevăd că utilizarea de către salariat a biletelor de valoare necuvenite îl obligă la plata contravalorii acestora către angajator.

De aceea, dacă ai acumulat bani pe cardul de masă, verifică periodic data de expirare a sumelor, mai ales spre finalul anului. Faptul că vezi bani disponibili în aplicație nu trebuie interpretat ca o garanție că îi poți păstra ani întregi. Odată depășită perioada legală de valabilitate, tichetele expirate nu mai pot fi folosite.

Secțiune Știri sub articolul principal