Alimentarea cu apă pentru comuna Ighiu va fi îmbunătățită considerabil: Ce pași importanți a parcurs proiectul

Proiectul „Îmbunătățire alimentare cu apă potabilă pentru comuna Ighiu, județul Alba” nu va fi supus evaluării impactului asupra mediului. Decizia aparține Direcției Județene de Mediu (DJM) Alba, care a analizat dosarul în ședința Comisiei de Analiză Tehnică din 6 octombrie 2026.

Titularul este Consiliul Județean Alba, prin APA CTTA SA Alba, iar solicitarea a fost înregistrată la DJM la 5 august 2026. Anunțul public a fost afișat pe 8 octombrie.

Ce se construiește

Investiția vizează alimentarea cu apă a localităților Ighiu, Ighiel, Telna și Bucerdea Vinoasă. Se măresc capacitățile de transport, pompare, înmagazinare și distribuție, pentru ca debitul și presiunea să fie asigurate consumatorilor „în condiții de siguranță și continuitate”. Cerința de apă este de 1.591,48 mc/zi.

Lucrările prevăd:

*o conductă nouă de aducțiune de 10.660 m, în timp ce aducțiunea existentă, de 13.810 m, rămâne în funcțiune;

*un grup de pompe suplimentar la gospodăria de apă GA1;

*o conductă nouă de 1.515 m între stația de pompare din GA1 și gospodăria de apă GA2, în paralel cu cea existentă;

*o stație nouă de clorinare, dedicată exclusiv conductei noi;

*un al doilea rezervor suprateran, care va funcționa în paralel cu cel existent și va asigura volumul de compensare, rezerva de incendiu și rezerva de avarie;

*o rețea nouă de distribuție de 1.517 m, care înlocuiește conducta principală de distribuție, scoasă din funcțiune;

*cămine echipate cu vane de închidere, golire și aerisire, pe traseul conductelor.

Traseul se desfășoară pe DN1, DJ107H, DC71 și pe drumuri și străzi locale din satele Oiejdea (comuna Galda de Jos) și Ighiu (comuna Ighiu). Suprafața totală afectată este de 41.256 mp: 12.984 mp la Oiejdea (54 mp ocupați definitiv) și 28.272 mp la Ighiu (126 mp ocupați definitiv). Restul terenului este ocupat provizoriu.

Execuția este estimată la 42 de luni.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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