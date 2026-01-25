Șoferi din Ighiu și Cugir, prinși băuți la volan de polițiști: Ce alcoolemie aveau conducătorii auto
Șoferi din Ighiu și Cugir, prinși băuți la volan de polițiști: Ce alcoolemie aveau conducătorii auto
Doi șoferi, din Ighiu și Cugir, au fost prinși băuți la volan de către polițiști. Ambii aveau alcoolemia peste 0,70 mg/l.
Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 24/25 ianuarie 2026, în jurul orei 01.40, polițiștii Postului de Poliție Sântimbru au oprit, pentru control, pe raza localității Ighiu, județul Alba, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din Ighiu.
În urma testării bărbatului cu aparatul etilometru, a reieșit valoarea de 0,75 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, pentru stabilirea alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate.
În aceeași noapte, în jurul orei 01.20, polițiștii din Cugir au oprit, pentru control, pe strada Drăgana din oraș, un autoturism condus de un bărbat de 25 de ani, din Cugir.
În urma testării bărbatului cu aparatul etilometru, a reieșit valoarea de 0,79 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
SCANDAL la Albac: Bărbat de 44 de ani, REȚINUT după ce și-a amenințat cumnatul și i-a spart ușa și un geam al casei
SCANDAL la Albac: Bărbat de 44 de ani, REȚINUT după ce și-a amenințat cumnatul și i-a spart ușa și un geam al casei Un bărbat de 44 de ani din Albac, a afost reținut de polițiști după ce și-a amenințat cumnatul și i-a spart ușa și un geam al casei. Potrivit IPJ Alba, la data […]
1 februarie 2026 | ,,Datină străbună pe Secașe”, spectacol de tradiții și obiceiuri din Țara Secașelor, la Câlnic. PROGRAMUL
1 februarie 2026 | ,,Datină străbună pe Secașe”, spectacol de tradiții și obiceiuri din Țara Secașelor, la Câlnic. PROGRAMUL Spectacolul ,,Datină străbună pe Secașe” – ediția a XXXII-a va avea loc duminică, 1 februarie 2026, de la ora 14.00, la Căminul Cultural din Câlnic. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură ,,Augustin […]
De ce întârzie finalizarea investiției de reabilitare energetică a clădirilor Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia
De ce întârzie finalizarea investiției de reabilitare energetică a clădirilor Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 29 ianuarie 2026, a Consiliului Local Alba Iulia se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții: “Creșeterea eficienței energetice a clădirilor […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Voucherele pentru energie, aplicate și la gaz din 2026: 50 de lei pentru factura la curent, 100 de lei pentru gaze, ajutoarele pentru consumatorii vulnerabili, anunțate de ministrul Energiei
Voucherele pentru energie, aplicate și la gaz din 2026: 50 de lei pentru factura la curent, 100 de lei pentru...
VIDEO | Imagini SPECTACULOASE de pe șantierul subteran al autostrăzii A1 Lugoj – Deva: Secţiunea Margina – Holdea a depășit stadiul de 50%
Imagini SPECTACULOASE de pe șantierul subteran al autostrăzii A1 Lugoj – Deva: Secţiunea Margina – Holdea a depășit stadiul de...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 25 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 25 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
FOTO | Paul Tomiță, ardeleanul „neaoș” de la Pianu care a promovat golful în România comunistă: Povestea profesorului de golf care a înființat primul club și teren de golf din țară
FOTO | Paul Tomiță, ardeleanul „neaoș” de la Pianu care a promovat golful în România comunistă: Povestea profesorului de golf...
Curier Județean
Șoferi din Ighiu și Cugir, prinși băuți la volan de polițiști: Ce alcoolemie aveau conducătorii auto
Șoferi din Ighiu și Cugir, prinși băuți la volan de polițiști: Ce alcoolemie aveau conducătorii auto Doi șoferi, din Ighiu...
SCANDAL la Albac: Bărbat de 44 de ani, REȚINUT după ce și-a amenințat cumnatul și i-a spart ușa și un geam al casei
SCANDAL la Albac: Bărbat de 44 de ani, REȚINUT după ce și-a amenințat cumnatul și i-a spart ușa și un...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
25 ianuarie: Sunt sărbătoriți Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ierarh Bretanion, episcopul Tomisului
25 ianuarie: Sunt sărbătoriți Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ierarh Bretanion, episcopul Tomisului Rugăciunea la Grigorie Teologul este una dintre...
25 ianuarie – Ziua Internațională a Persoanelor Rebele: Trezește rebelul din tine!
25 ianuarie – Ziua Internațională a Persoanelor Rebele: Trezește rebelul din tine! Data de 25 ianuarie marchează Ziua Internațională a...