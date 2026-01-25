Șoferi din Ighiu și Cugir, prinși băuți la volan de polițiști: Ce alcoolemie aveau conducătorii auto

Doi șoferi, din Ighiu și Cugir, au fost prinși băuți la volan de către polițiști. Ambii aveau alcoolemia peste 0,70 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 24/25 ianuarie 2026, în jurul orei 01.40, polițiștii Postului de Poliție Sântimbru au oprit, pentru control, pe raza localității Ighiu, județul Alba, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din Ighiu.

În urma testării bărbatului cu aparatul etilometru, a reieșit valoarea de 0,75 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, pentru stabilirea alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

În aceeași noapte, în jurul orei 01.20, polițiștii din Cugir au oprit, pentru control, pe strada Drăgana din oraș, un autoturism condus de un bărbat de 25 de ani, din Cugir.

În urma testării bărbatului cu aparatul etilometru, a reieșit valoarea de 0,79 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI