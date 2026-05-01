Un mare producător de confecții din Alba a scos la vânzare sau închiriere spații din clădirea fabricii: Care este motivul

Ioana Oprean

acum 2 ore

Un mare producător de confecții din Alba a decis să scoată la vânzare sau închiriere spații din clădirea fabricii. 

Este vorba de compania Arieșul Conf SA Baia de Arieș. care și-a anunțat public intenția de a valorifica parțial spațiile disponibile din incinta fabricii de confecții, prin vânzarea/închirierea parterului și a etajului 2 ale clădirii principale.

„Această inițiativă are ca scop diversificarea activităților economice desfășurate în cadrul complexului existent și atragerea altor operatori economici interesați să își desfășoare activitatea într-un spațiu industrial si bine amplasat.

Precizăm în mod expres că fabrica de confecții „ARIESUL CONF S.A,” își continuă activitatea curentă, iar intenția de vânzare/închiriere vizează exclusiv parterul si etajul 2, dintr-un total de patru niveluri ale clădirii”, au explicat reprezentanții companiei.

Spațiile disponibile au următoarele caracteristici:

● Parterul:1400 m², compartimentat în 1186 m²spații de producție/depozitare, 214 m² hol,birouri si grupuri sanitare ;

● Etajul 2: 1400 m², compartimentat în 1186 m² spațiu productie/depozitare si 214 m² birouri plus grup sanitar .

„Ambele niveluri beneficiază de acces separat, utilități proprii (energie electrică, apă, canalizare, încălzire) și pot fi adaptate pentru o gamă variată de activități comerciale, de producție sau servicii.

Mai multe informatii: E-mail: [email protected]. Tel: 07440560427, 0744618008”, au precizat reprezentanții companiei din Munții Apuseni.

foto: Arieșul Conf Baia de Arieș

