De ce „explodează” cursul euro/leu? Economist: „Ar trebui să ne întrebăm cum naiba avem de 10 ani un curs stabil la euro” – parabolă cu „pere” și „mere”
„Ar trebui să ne întrebăm cum naiba avem de 10 ani un curs stabil la euro”, spune economistul Radu Georgescu în condițiile deprecierii serioase din ultimele zile a monedei naționale, leul, în raport cu euro.
„Ieri am văzut mai multe știri „Șoc și Groază: Cursul euro / leu a ajuns la 5,14 lei!” Nu este niciun Șoc și Groază. De fapt este un fenomen economic absolut normal. De fapt știrile de Șoc și Groază sunt cum naiba avem de 10 ani un curs stabil la euro.
Am explicat de mai multe ori că acest curs a fost ținut artificial în ultimii 10 ani și că este cea mai mare anomalie economică din ultimii 10 ani din România, în condițiile în care Romania are de departe :
• Cea mai mare inflație din Europa
• Cel mai mare deficit de Cont Curent din Europa
Îți explic mai jos. Să începem:
Monedele funcționează ca orice marfă. Prețul este dat de cerere și ofertă. Să spunem că România este o piață iar în aceasta piață sunt mărfurile: mere ( lei) și pere (euro). România are de departe cel mai mare deficit de Cont Curent din Europa. În 2025 deficitul de Cont Curent a fost de 30 de miliarde de euro. Adică din România au ieșit anul trecut 30 de miliarde de euro mai mult decât au intrat.
Acum revenim la piața noastră. Asta înseamnă că din piața România ies anual camioane întregi de pere (euro). Ce se întâmplă când un produs dispare dintr-o piață?. Evident că acest produs se scumpește. Deci euro (perele) ar trebui să se scumpească în fiecare zi în România.
Pentru a nu se scumpi perele euro) Guvernele din ultimii ani au inventat o schemă foarte periculoasă pentru economie. Guvernele împrumută euro (pere) și aduc camioane întregi de euro (pere) înapoi în piață. Este amețitor ritmul în care Guvernele s-au împrumutat în ultimii 10 ani. În februarie 2026 datoria externă a României era de 229 de miliarde de euro. Asta înseamnă peste 1 trilion de lei. Acum 10 ani datoria externă a României era de 90 de miliarde de euro.
Deci în 10 ani Guvernele au împrumutat mai mult decât tot ce împrumutase România în istoria sa. Evident că această schemă se rupe la un moment dat. Ori nu mai poți să împrumuți, ori creditorii nu te mai împrumută.
Concluzii: Creșterea cursului este un fenomen economic absolut normal. Nu știe nimeni cât vă fi prețul perelor (euro) la sfârșitul anului. Poate să fie 5,2 lei sau poate să fie 15 lei”, afirmă economistul Radu Georgescu într-o postare publicată în mediul online vineri, 1 mai 2026.
Incredibil! Câte firme și-au suspendat activitatea în România în primele trei luni din 2026
Incredibil! Câte firme și-au suspendat activitatea în România în primele trei luni din 2026 Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea în primele trei luni din 2026 a fost de 5.424, în creștere cu 7,88% comparativ cu perioada similară din anul anterior, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Cele mai multe companii […]
Schema de ajutor de stat pentru apicultori, aprobată de Senat: Valoare și condiții de acordare
Schema de ajutor de stat pentru apicultori, aprobată de Senat: Valoare și condiții de acordare Senatul a adoptat miercuri, 29 aprilie 2026, în plen, o propunere legislativă pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susţinerea apicultorilor în perioada 2026 – 2028. Au fost înregistrate 99 de voturi „pentru” şi unul […]
Cursul leu/euro, un nou record istoric: Euro sparge bariera de 5,20 lei pe piața interbancară în prima zi din mai 2026
Cursul leu/euro, un nou record istoric: Euro sparge bariera de 5,20 lei pe piața interbancară în prima zi din mai 2026 În prima zi a lunii mai 2026, cotațiile de pe piața interbancară indică o nouă creștere a monedei europene în raport cu leul, după ce joi, 30 aprilie, BNR a cotat euro la 5,14
