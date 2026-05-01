De ce „explodează” cursul euro/leu? Economist: „Ar trebui să ne întrebăm cum naiba avem de 10 ani un curs stabil la euro” – parabolă cu „pere” și „mere”

De ce „explodează” cursul euro/leu? Economist: „Ar trebui să ne întrebăm cum naiba avem de 10 ani un curs stabil la euro”

„Ar trebui să ne întrebăm cum naiba avem de 10 ani un curs stabil la euro”, spune economistul Radu Georgescu în condițiile deprecierii serioase din ultimele zile a monedei naționale, leul, în raport cu euro.

„Ieri am văzut mai multe știri „Șoc și Groază: Cursul euro / leu a ajuns la 5,14 lei!” Nu este niciun Șoc și Groază. De fapt este un fenomen economic absolut normal. De fapt știrile de Șoc și Groază sunt cum naiba avem de 10 ani un curs stabil la euro.

Am explicat de mai multe ori că acest curs a fost ținut artificial în ultimii 10 ani și că este cea mai mare anomalie economică din ultimii 10 ani din România, în condițiile în care Romania are de departe :

• Cea mai mare inflație din Europa

• Cel mai mare deficit de Cont Curent din Europa

Îți explic mai jos. Să începem:

Monedele funcționează ca orice marfă. Prețul este dat de cerere și ofertă. Să spunem că România este o piață iar în aceasta piață sunt mărfurile: mere ( lei) și pere (euro). România are de departe cel mai mare deficit de Cont Curent din Europa. În 2025 deficitul de Cont Curent a fost de 30 de miliarde de euro. Adică din România au ieșit anul trecut 30 de miliarde de euro mai mult decât au intrat.

Acum revenim la piața noastră. Asta înseamnă că din piața România ies anual camioane întregi de pere (euro). Ce se întâmplă când un produs dispare dintr-o piață?. Evident că acest produs se scumpește. Deci euro (perele) ar trebui să se scumpească în fiecare zi în România.

Pentru a nu se scumpi perele euro) Guvernele din ultimii ani au inventat o schemă foarte periculoasă pentru economie. Guvernele împrumută euro (pere) și aduc camioane întregi de euro (pere) înapoi în piață. Este amețitor ritmul în care Guvernele s-au împrumutat în ultimii 10 ani. În februarie 2026 datoria externă a României era de 229 de miliarde de euro. Asta înseamnă peste 1 trilion de lei. Acum 10 ani datoria externă a României era de 90 de miliarde de euro.

Deci în 10 ani Guvernele au împrumutat mai mult decât tot ce împrumutase România în istoria sa. Evident că această schemă se rupe la un moment dat. Ori nu mai poți să împrumuți, ori creditorii nu te mai împrumută.

Concluzii: Creșterea cursului este un fenomen economic absolut normal. Nu știe nimeni cât vă fi prețul perelor (euro) la sfârșitul anului. Poate să fie 5,2 lei sau poate să fie 15 lei”, afirmă economistul Radu Georgescu într-o postare publicată în mediul online vineri, 1 mai 2026.

