CIL Blaj – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 1-1 (1-0) | Remiză la ultima reprezentație internă a „galben-albaștrilor”, în play-out

CIL Blaj a terminat la egalitate în ultima partidă în fața fanilor, un meci cu numeroase situații, în care s-a distins duelul dintre Păduraru și Buia.

CIL Blaj a punctat prima prin Gallini (27, la centrare Vodă), iar un moment cheie al jocului a fost minutul 43, când Păduraru și-a făcut un cadou de aniversarea de mâine (31 de ani) și a apărat un penalty executat de D. Buia (acesta a reluat apoi în bară). Buia s-a revanșat însă în minutul 78, când a reușit să egaleze, asta într-un duel cu portarul Blajului.

Arbitri P. Horvat (Deva), L. Armeanu (Pui), Alexandra Cîrdei (Hunedoara); rezervă L. Șipoș (Ocna Mureș) Observatori S. Moisin (Oradea), C. Semen (Tg. Jiu)

