7,3 milioane de lei în 2026 pentru regularizarea râului Aiudel și regularizarea și consolidarea albiei Văii Bucerdea: Bani prinși în bugetul pe 2026 al Apelor Române
3,647 milioane lei au fost „prinși” bugetul din 2026 al Administrației Naționale Apele Române pentru regularizarea râului Aiudel, a anunțat, vineri, 1 mai 2026, ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
„Proiectul e demarat după calamitățile din 2020 care au inundat orașul. Apără 28.934 de locuitori și obiectivele economice din Aiud”, a explicat Diana Buzoianu într-o comunicare publică.
Proiectul de regularizare a râului Aiudel în municipiul Aiud, județul Alba, vizează reducerea riscului de inundații prin lucrări complexe, incluzând 7,2 km de regularizare, 5,82 km de protecție a malurilor și 1,1 km de reabilitare.
În 12 noiembrie 2025, la sediul Administrației Bazinale de Apă Mureș, a fost semnat contractul pentru realizarea lucrărilor de construcții hidrotehnice aferente obiectivului de investiții: „Regularizare râu Aiudel la Aiud, județul Alba”.
Ploile din 23 iunie 2020 au provocat creșterea râului Aiud peste cota de inundație (310 cm), afectând malul pe o lungime de 150 m, în zona podului de pe DN1. Acest eveniment a subliniat necesitatea consolidării zonei pentru protejarea locuințelor și a infrastructurii critice.
Tot vineri, 1 mai 2026, ministrul Mediului a anunțat că în bugetul pe 2026 al Apelor Române au fost „prinși” și 3,663 milioane lei pentru regularizarea și consolidarea Văii Bucerdea.
„Scopul proiectului e de a apăra o comunitate de 1.200 de oameni, precum și școala, grădinița și muzeul local”, a explicat Diana Buzoianu.
Proiectul, ce include aproape 4 km de reprofilare a albiei și protecții din beton, vine după ce zona a fost grav afectată de inundații.
foto – Regularizare Valea Bucerdea (arhivă; cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
