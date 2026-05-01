7,3 milioane de lei în 2026 pentru regularizarea râului Aiudel și regularizarea și consolidarea albiei Văii Bucerdea: Bani prinși în bugetul pe 2026 al Apelor Române

3,647 milioane lei au fost „prinși” bugetul din 2026 al Administrației Naționale Apele Române pentru regularizarea râului Aiudel, a anunțat, vineri, 1 mai 2026, ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

„Proiectul e demarat după calamitățile din 2020 care au inundat orașul. Apără 28.934 de locuitori și obiectivele economice din Aiud”, a explicat Diana Buzoianu într-o comunicare publică.

Proiectul de regularizare a râului Aiudel în municipiul Aiud, județul Alba, vizează reducerea riscului de inundații prin lucrări complexe, incluzând 7,2 km de regularizare, 5,82 km de protecție a malurilor și 1,1 km de reabilitare.

În 12 noiembrie 2025, la sediul Administrației Bazinale de Apă Mureș, a fost semnat contractul pentru realizarea lucrărilor de construcții hidrotehnice aferente obiectivului de investiții: „Regularizare râu Aiudel la Aiud, județul Alba”.

Ploile din 23 iunie 2020 au provocat creșterea râului Aiud peste cota de inundație (310 cm), afectând malul pe o lungime de 150 m, în zona podului de pe DN1. Acest eveniment a subliniat necesitatea consolidării zonei pentru protejarea locuințelor și a infrastructurii critice.

Tot vineri, 1 mai 2026, ministrul Mediului a anunțat că în bugetul pe 2026 al Apelor Române au fost „prinși” și 3,663 milioane lei pentru regularizarea și consolidarea Văii Bucerdea.

„Scopul proiectului e de a apăra o comunitate de 1.200 de oameni, precum și școala, grădinița și muzeul local”, a explicat Diana Buzoianu.

Proiectul, ce include aproape 4 km de reprofilare a albiei și protecții din beton, vine după ce zona a fost grav afectată de inundații.

foto – Regularizare Valea Bucerdea (arhivă; cu rol ilustrativ)

