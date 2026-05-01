Peste 2 milioane de euro pentru înființarea rețelei de canalizare în două sate ale unei comune din Alba: O nouă licitație pentru lucrări

Primăria Doștat a lansat, în 29 aprilie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o nouă procedură de contractare prin licitație publică a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Înființare rețea de canalizare menajeră în localitățile Doștat și Boz, comuna Doștat, județul Alba”.

Valoarea totală estimată a contractului propus este, la fel ca la precedentă licitație lansată în SEAP, de 11.786.392 (aproximativ 2,3 milioane de euro), fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 18 mai 2026.

În localitatea Doștat se propune, conform temei de proiectare, realizarea unei rețele nou proiectate de canalizare menajeră care va deservi toți consumatorii din localitate.

Lucrările care se propun a se realiza prin proiect sunt:

*canalizare menajeră din PVC Sn 8 Dn 200-250 [mm] – lungime rețea 670 [m];

*canalizare menajeră din PEHDPn10 SDR 17De=250 [mm]– lung.rețea 8.487 [m];

*conductă refulare din PEHD PE100Pn10 De= 50,110 și 125 [mm] – 2.877 [m];

*cămine de vizitare din beton 262 bucăți;

*stație pompare ape uzate notate cu “SPAU”– 2 [buc]

*cămine de spalare, montate pe rețelele de refulare – 14 [buc];

*racorduri de la fiecare gospodărie in parte, realizate cu conducte din PVC Sn 4 Dn 160 mm (de la căminele de vizitare de pe traseul rețelei până la limita de proprietate), unde se va monta câte un camin de inspecție din PE (complet echipat) având Dn 400 mm și va fi prevăzut cu 2 racorduri având fiecare Dn 160 mm. Numărul de cămine de racord este de 240 bucăți. Căminele de inspecție sunt prevăzute cu capace din fontă, clasa B125. Capacele se vor așeza pe o placă de beton (inel de susţinere).

*conducte pentru racord de la gospodării din PVCSn4 Dn160 [mm]–1.680 [m]. Rețelele de canalizare menajeră au fost proiectate astfel încât să poată transporta debitul de ape menajere uzate provenite de la consumatori și ținând cont de STAS 1846-1/2006 în care se specifică faptul că debitul apelor uzate menajere este egal cu debitul de apă potabilă (Quzat = Q apă potabilă).

Reţeaua de canalizare menajeră se va amplasa pe toate străzile, fiind propusă a se executa cu ajutorul parțial cu conducte din PVC Sn8 Dn 200 și 250 [mm].

În localitatea Boz se propune, conform temei de proiectare, realizarea unei rețele nou proiectate de canalizare menajeră care va deservi toți consumatorii din localitate.

Lucrările care se propun a se realiza prin proiect sunt:

*canalizare menajeră din PVC Sn 8 Dn 200-250 [mm]– lung. retea 4.810 [m];

*canalizare menajeră din PEHDPn10SDR17 De=250[mm]–lung.retea 470 [m];

*conductă refulare din PEHD PE 100 Pn 10 De= 110 [mm]– 235 [m];

*cămine de vizitare din beton 151 bucăți;

*stație pompare ape uzate notate cu “SPAU”– 1 [buc]

*cămine de spălare, montate pe rețelele de refulare – 2 [buc];

*racorduri de la fiecare gospodărie in parte, realizate cu conducte din PVC Sn 4 Dn 160 mm (de la căminele de vizitare de pe traseul rețelei până la limita de proprietate), unde se va monta câte un cămin de inspecție din PE (complet echipat) având Dn 400 mm și va fi prevăzut cu 2 racorduri având fiecare Dn 160 mm. Numărul de camine de racord este de 225 bucăți. Căminele de inspecție sunt prevăzute cu capace din fontă, clasa B125. Capacele se vor așeza pe o placă de beton (inel de susţinere).

*conducte pentru racord de la gospodării din PVC Sn 4 Dn 160 [mm] –1.575 [m]. Rețelele de canalizare menajeră au fost proiectate astfel încât să poată transporta debitul de ape menajere uzate provenite de la consumatori și ținând cont de STAS 1846-1/2006 în care se specifică faptul că debitul apelor uzate menajere este egal cu debitul de apă potabilă (Quzat = Q apă potabilă).

Reţeaua de canalizare menajera se va amplasa pe toate străzile, fiind propusa a se executa cu ajutorul parțial cu conducte din PVC Sn 8 Dn 200 si 250 [mm].

Stație de epurare

Apele uzate fecloid-menajere colectate din cele două localități (Doștat si Boz) vor fi epurate într-o stație de epurare mecano-biologică, dimensionată pentru o încărcare organică corespondentă 1.000 L.E. și o încărcare hidraulică.

Marja de debite care asigură funcționarea optimă a stației de epurare este:30- 180 [mc/zi].

Stația de epurare se va amplasa în extravilanul localității Boz, pe malul stâng al pârâului Boz, în zonă neinundabilă (cota la care se va amplasa stația de epurare: 296.65 mdMN).

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

