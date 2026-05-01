CS Universitar Alba Iulia – Unirea Sântana 2-2 (2-0) | Studenții au realizat o remiză împotriva liderului din play-out, după ce au condus la pauză!

Pe „Pielarul”, CSU Alba Iulia a remizat, scor 2-2 (2-0), cu Unirea Sântana, liderul play-out-ului, într-o confruntare cu două reprize diametral opuse și un gol egalizator realizat dintr-un penalty discutabil (și un altul refuzat, la o fază similară).

O primă repriză alertă, în care universitarii au punctat în două rânduri prin Stănilă (15, cap la centrarea lui Tamaș) și Velțan (20, la pasa lui Pîrv), înainte de fiecare reușită consemnându-se intervenții excelente ale lui Pauletti, care și-a păstrat plasa imaculată.

La reluare, Adrian Abrudean a efectuat 3 înlocuiri, iar Benson și Susan și-au pus aprenta pe derularea ostilităților, într-o reprizăn dominată de vizitatori.

Ecartul a fost redus de Hlistei (54), cu o execuție superbă a unei lovituri libere, peste zid, în vinclul stâng, de la 20 de metri. Un penalty extrem de ușor acordat (mai degrabă inventat) la un duel Banan cu A. Rusu, execută nou-intratul Susan (63) și egalează. Lui A. Mihai (79) i se refuză o lovitură de la 11 metri, la o fază mai clară decât penalty-ul acordat (contact cu Pașca)

A fost penultima prestație acasă a „alb-albaștrilor”, una reușită, CSU Alba Iulia rămânând imbatabilă în această fază a sezonului (și cu 7 meciuri fără a pierde). Și Unirea Sântana a rămas fără eșec după 6 jocuri, dar nu a reușit să-și ia revanșa după coșmarul acelui set din toamnă, 1-6!

Arbitri M. Cîrciumaru, E. Bîzu, Roxana Humița Cismaș Malac (toți Timişoara); rezervă D. Ștefănescu (Lugoj) Observatori M, Chioran Marius (Cluj-Napoca), E. Popescu (Târgu Jiu)

