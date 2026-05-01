VIDEO | ACCIDENT GRAV pe un drum județean: Tânăr de 30 de ani cu traumatisme severe după ce s-a izbit cu motocicleta de un parapet de beton: A interveni și un elicpoter SMURD

ACCIDENT GRAV pe un drum județean: Tânăr de 30 de ani cu traumatisme severe după ce s-a izbit cu motocicleta de un parapet de beton: A interveni și un elicpoter SMURD

Polițiștii rutieri din Sibiu au intervenit, vineri, 1 mai 2026, ]n jurul orei 19.00, la un accident de circulație produs la ieșirea din localitatea Poplaca, pe DJ 106 D.

Potrivit IPJ Sibiu, din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea o mototocicletă pe DJ 106 D, la ieșirea din localitatea Poplaca, un bărbat, în vârstă de 30 de ani, domiciliat în Săliște, din motive care urmează a fi stabilite, a pierdut controlul direcției de mers și a lovit un parapet din beton.

Motociclistul a primit îngrijiri medicale la fața locului. Potrivit ISU Sibiu, bărbatul a suferit multiple traumatisme severe, a fost intubat și va fi transportat cu elicopterul SMURD la spitalul din Tg. Mureș.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale.

foto-video: ISU Sibiu

