Curier Județean

Un bărbat din Alba Iulia care a spart cu o dală vitrina unui magazin și a distrus și ecranul unui ATM de pe Bulevardul Transilvaniei și-a aflat pedeapsa

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Un bărbat din Alba Iulia care a spart cu o dală vitrina unui magazin și a distrus apoi, cu un alt obiect, și ecranul unui ATM a fost condamnat la 6 luni de închisoare cu executare, pentru distrugere în formă continuată, la Judecătoria Alba Iulia.

Condamnarea din acest dosar a fost contopită cu o condamnare anterioară, din 2025, pentru furt calificat, rezultând o pedeapsă de 1 an și 8 luni de închisoare din care se scad perioadele de reținere anterioare, perioada de arest din Franța și perioada deja executată.

Inculpatul, în prezent în detenție la Penitenciarul Aiud, a solicitat magistraților de la Judecătoria Alba Iulia judecarea în procedura recunoașterii vinovăției. Instanța a admis cererea, ceea ce a dus la reducerea limitelor de pedeapsă cu o treime.

Bărbatul va trebui să plătească și daune materiale magazinului și băncii păgubite.

Faptele au avut loc în 28 august 2022, la ora 4.00 dimineața. Pe fondul consumului de alcool, bărbatul a distrus mai întâi un geam al unui magazin de pe Bulevardului Transilvaniei, prejudiciul fiind de 2.500, iar apoi ecranul unui ATM aparținând BRD, prejudiciul fiind de aproape 7.000 de lei.

Hotărârea de joi, 30 aprilie 2026, a Judecătoriei Alba Iulia nu este definitivă, putând fi contestată cu apel ân termen de 10 zile de la comunicare.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Citește mai mult

Citește mai mult

