Un bărbat din Alba Iulia care a spart cu o dală vitrina unui magazin și a distrus și ecranul unui ATM de pe Bulevardul Transilvaniei și-a aflat pedeapsa
Un bărbat din Alba Iulia care a spart cu o dală vitrina unui magazin și a distrus apoi, cu un alt obiect, și ecranul unui ATM a fost condamnat la 6 luni de închisoare cu executare, pentru distrugere în formă continuată, la Judecătoria Alba Iulia.
Condamnarea din acest dosar a fost contopită cu o condamnare anterioară, din 2025, pentru furt calificat, rezultând o pedeapsă de 1 an și 8 luni de închisoare din care se scad perioadele de reținere anterioare, perioada de arest din Franța și perioada deja executată.
Inculpatul, în prezent în detenție la Penitenciarul Aiud, a solicitat magistraților de la Judecătoria Alba Iulia judecarea în procedura recunoașterii vinovăției. Instanța a admis cererea, ceea ce a dus la reducerea limitelor de pedeapsă cu o treime.
Bărbatul va trebui să plătească și daune materiale magazinului și băncii păgubite.
Faptele au avut loc în 28 august 2022, la ora 4.00 dimineața. Pe fondul consumului de alcool, bărbatul a distrus mai întâi un geam al unui magazin de pe Bulevardului Transilvaniei, prejudiciul fiind de 2.500, iar apoi ecranul unui ATM aparținând BRD, prejudiciul fiind de aproape 7.000 de lei.
Hotărârea de joi, 30 aprilie 2026, a Judecătoriei Alba Iulia nu este definitivă, putând fi contestată cu apel ân termen de 10 zile de la comunicare.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Peste 2 milioane de euro pentru înființarea rețelei de canalizare în două sate ale unei comune din Alba: O nouă licitație pentru lucrări
Peste 2 milioane de euro pentru înființarea rețelei de canalizare în două sate ale unei comune din Alba: O nouă licitație pentru lucrări Primăria Doștat a lansat, în 29 aprilie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o nouă procedură de contractare prin licitație publică a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Înființare rețea de […]
FOTO | Iacob Scânteie, elev al Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, PREMIUL I la Concursul Internațional „Cangurul Matematic” 2026
Iacob Scânteie, elev al Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, PREMIUL I la Concursul Internațional „Cangurul Matematic” 2026 Iacob Scânteie, elev în clasa I-a E la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia, s-a remarcat la ediția 2026 a Concursului Internațional „Cangurul Matematic”. Iacob Scânteie a obținut Premiul I. Concursul a avut loc în 27 martie […]
„Arc peste timp – File de istorie, cultură și civilizație” – proiect – concurs la Centrul Județean de Excelență Alba în „Anul Constantin Brâncuși”
„Arc peste timp – File de istorie, cultură și civilizație” – proiect – concurs la Centrul Județean de Excelență Alba în „Anul Constantin Brâncuși” Proiectul educațional „Arc peste timp – File de istorie, cultură și civilizație”, Ediția 2026, având ca organizator Centrul Județean de Excelență Alba, se înscrie în seria manifestărilor dedicate marcării „Anului Constantin […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
De ce „explodează” cursul euro/leu? Economist: „Ar trebui să ne întrebăm cum naiba avem de 10 ani un curs stabil la euro” – parabolă cu „pere” și „mere”
De ce „explodează” cursul euro/leu? Economist: „Ar trebui să ne întrebăm cum naiba avem de 10 ani un curs stabil...
Incredibil! Câte firme și-au suspendat activitatea în România în primele trei luni din 2026
Incredibil! Câte firme și-au suspendat activitatea în România în primele trei luni din 2026 Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea...
Știrea Zilei
FOTO: Cum se sărbătorea ziua de 1 Mai, la Alba Iulia, în ”Epoca de Aur”
Cum se sărbătorea ziua de 1 Mai, la Alba Iulia, în ”Epoca de Aur” O fotografie care iustrează modul în...
VIDEO | RAZIE de amploare la Cugir: 15 persoane conduse la sediul Poliției. Ce sancțiuni au fost aplicate
RAZIE de amploare la Cugir: 15 persoane conduse la sediul Poliției. Ce sancțiuni au fost aplicate Joi, 30 aprilie 2026,...
Curier Județean
Peste 2 milioane de euro pentru înființarea rețelei de canalizare în două sate ale unei comune din Alba: O nouă licitație pentru lucrări
Peste 2 milioane de euro pentru înființarea rețelei de canalizare în două sate ale unei comune din Alba: O nouă...
Un bărbat din Alba Iulia care a spart cu o dală vitrina unui magazin și a distrus și ecranul unui ATM de pe Bulevardul Transilvaniei și-a aflat pedeapsa
Un bărbat din Alba Iulia care a spart cu o dală vitrina unui magazin și a distrus și ecranul unui...
Politică Administrație
VIDEO | „Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței Mici
„Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței...
FOTO | Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se vor încheia
Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se...
Opinii Comentarii
1 MAI muncitoresc: Serbările cu fast ale perioadei comuniste
1 MAI muncitoresc: Serbările cu fast ale perioadei comuniste În fostele ţări comuniste, ziua de 1 mai a fost transformată...
Luna MAI sau FLORAR, plină de prospețime și culoare. De ce este bine să bei vin în prima zi a lunii: Tradiții și superstiții
Luna MAI sau FLORAR, plină de prospețime și culoare. De ce este bine să bei vin în prima zi a...