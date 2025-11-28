Șofer ,,mort de beat”, oprit de polițiști pe DC 146 la Roșia Montană: Bărbatul avea o alcoolemie de 1,36 mg/l

Un șofer ,,mort de beat” a fost oprit de polițiști pe DC 146 la Roșia Montană. Bărbatul avea o alcoolemie de 1,36 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 noiembrie 2025, polițiștii din Abrud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 54 de ani, din comuna Roșia Montană, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.

La aceeași dată, în jurul orei 18.50, polițiștii din Abrud au oprit, pentru control, pe DC 146 din comuna Roșia Montană, un autoturism condus de bărbatul de 54 de ani.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,36 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

