Rămâi conectat

Ştirea zilei

Șofer din Vințu de Jos, beat criță la volan, prins și reținut de polițiști. Testul etilotest a arătat o alcoolemie alarmantă

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 38 de minute

în

De

Șofer din Vințu de Jos, „mort de beat”  la volan, prins și reținut de polițiști. Testul etilotest a arătat o alcoolemie alarmantă

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 octombrie 2025, polițiștii Serviciului Rutier Alba au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din comuna Vințu de Jos, care este cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.

Citește și: Șofer din Arieșeni, REȚINUT de polițiști după ce s-a urcat ,,MORT DE BEAT” la volan: Avea o alcoolemie de de 1,24 mg/l

În cursul zilei de 9 octombrie 2025, în jurul orei 15.10, polițiștii au oprit, pentru control, pe strada Iașilor din municipiul Alba Iulia, un autoturism care era condus de bărbatul de 36 de ani.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,22 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, a reieșit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Luni, Premierul Ilie Bolojan, vizită în județul Alba, la Star Assembly Sebeș: Compania extinde capacitatea de producție și lansează producția de noi piese

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

9 octombrie 2025

De

Luni, Premierul Ilie Bolojan, vizită în județul Alba, la Star Assembly Sebeș: Compania extinde capacitatea de producție și lansează producția de noi piese Premierul Ilie Bolojan va efectua luni, 13 octombrie 2025, începând cu ora 10.00, o vizită în județul Alba, la Star Assembly Sebeș. Compania își extinde capacitatea de producție și lansează procesul de […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Din inima Transilvaniei, la mii de km distanță: Ferma cu Omenie din Alba, prezentă la cel mai mare târg internațional al industriei alimentare, în Germania. Produsele, vândute și în America

Bogdan Ilea

Publicat

acum 14 ore

în

9 octombrie 2025

De

Din inima Transilvaniei, la mii de km distanță: Ferma cu Omenie din Alba, prezentă la cel mai mare târg internațional al industriei alimentare, în Germania. Produsele, vândute și în America Ferma cu Omenie, din Unirea, județul Alba, participă zilele acestea la cel mai mare târg internațional al industriei alimentare, Anuga 2025, organizat în Köln, Germania. […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Povestea singurelor 2 femei-pilot de avioane supersonice din România: Ambele sunt absolvente ale Colegiului Militar din Alba Iulia, iar una e dintr-un sat din Alba

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 15 ore

în

9 octombrie 2025

De

Povestea singurelor 2 femei-pilot de avioane supersonice din România: Ambele sunt absolvente ale Colegiului Militar din Alba Iulia, iar una e dintr-un sat din Alba Romina Mîrza, fostă șefă de promoție a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, era până de curând prima femeie pilot de avioane de vânătoare din România. Între timp […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 13 minute

VIDEO | Premierul Ungariei s-a distrat pe cinste în centrul Clujului! Viktor Orbán a cântat alături de lăutari și a spus că nu ar mai pleca: ,,Nu ieșim de aici”

VIDEO | Premierul Ungariei s-a distrat pe cinste în centrul Clujului! Viktor Orbán a cântat alături de lăutari și a...
Actualitateacum 18 minute

11 octombrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în Alba și alte județe din țară: Rafale de 90…120 km/h. Zonele vizate

11 octombrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în Alba și alte județe din țară: Rafale de 90…120 km/h....

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 38 de minute

Șofer din Vințu de Jos, beat criță la volan, prins și reținut de polițiști. Testul etilotest a arătat o alcoolemie alarmantă

Șofer din Vințu de Jos, „mort de beat”  la volan, prins și reținut de polițiști. Testul etilotest a arătat o...
Ştirea zileiacum 13 ore

Luni, Premierul Ilie Bolojan, vizită în județul Alba, la Star Assembly Sebeș: Compania extinde capacitatea de producție și lansează producția de noi piese

Luni, Premierul Ilie Bolojan, vizită în județul Alba, la Star Assembly Sebeș: Compania extinde capacitatea de producție și lansează producția...

Curier Județean

Curier Județeanacum 28 de minute

Amenzi în valoare de peste 11.000 de lei aplicate în Ocna Mureș: Polițiștii au verificat 65 de persoane și 48 de autovehicule

Amenzi în valoare de peste 10.000 de lei aplicate în Ocna Mureș: Polițiștii au verificat 65 de persoane și 48...
Curier Județeanacum 16 ore

Cum poți deveni VOLUNTAR la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Selecție de dosare. CONDIȚII

Cum poți deveni VOLUNTAR la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia anunță începerea selecției...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o oră

Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni au cerut prețuri DECENTE”

Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni...
Politică Administrațieacum 2 ore

Consiliul Județean Alba și administrațiile din Gârbova, Întregalde, Câlnic, Lupșa și Baia de Arieș, umăr la umăr pentru digitalizare: 5 soluții la provocările digitale existente

Consiliul Județean Alba și administrațiile din Gârbova, Întregalde, Câlnic, Lupșa și Baia de Arieș, umăr la umăr pentru digitalizare Proiectul...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 4 ore

10 octombrie: Se năștea la Alba Iulia Laura Stoica, una dintre cele mai bune voci ale rockului românesc. Artista ar fi împlinit astăzi 58 de ani

10 octombrie: Se năștea la Alba Iulia Laura Stoica, una dintre cele mai bune voci ale rockului românesc. Artista ar...
Opinii - Comentariiacum 5 ore

10 octombrie | Ziua mondială a sănătății mintale: În România, prelevanța bolilor mintale s-a dublat în ultimii ani

10 octombrie | Ziua mondială a sănătății mintale: În România, prelevanța bolilor mintale s-a dublat în ultimii ani Ziua Mondială...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea