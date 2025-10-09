Șofer din Arieșeni, REȚINUT de polițiști după ce s-a urcat ,,MORT DE BEAT” la volan: Avea o alcoolemie de de 1,24 mg/l
Șofer din Arieșeni, REȚINUT de polițiști după ce s-a urcat ,,MORT DE BEAT” la volan: Avea o alcoolemie de de 1,24 mg/l
Un șofer din Arieșeni a fost reținut de polițiști după ce s-a urcat ,,mort de beat” la volan. Bărbatul avea o alcoolemie de de 1,24 mg/l.
Potrivit IPJ Alba, la data de 9 octombrie 2025, polițiștii din Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din localitatea Arieșeni, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.
În seara zilei de 8 octombrie 2025, în jurul orei 23.20, polițiștii au oprit, pentru control, pe DN 75, pe raza localității Arieșeni, un autoturism care era condus de bărbatul de 35 de ani.
Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, care a indicat valoarea de 1,24 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Sportivul Alecsandru Boloage, elev la LPS Alba Iulia, interacțiune cu Nadia Comăneci: „O onoare de a fi alături de legenda sportului românesc”
Sportivul Alecsandru Boloage, elev la LPS Alba Iulia, interacțiune cu Nadia Comăneci Alecsandru Boloage, elev al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, reprezintă cu succes echipa de Taekwondo în cadrul programului olimpic, având onoarea de a fi alături de legenda sportului românesc Nadia Comăneci. „Performanță și mândrie pentru Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia! Un […]
„Nu, infirmiera nu e menajera ta personală”. Reacția unui medic din Aiud la comportamentul lipsit de respect al unor pacienți din spitale
Reacția unui medic din Aiud la comportamentul lipsit de respect al unor pacienți din spitale: „Infirmiera nu e menajera ta personală” Un medic din cadrul Spitalului Municipal Aiud a atras atenția, printr-un mesaj publicat pe o rețea de socializare, asupra unei probleme mai puțin discutate din sistemul medical românesc: comportamentul pacienților. Adriana Mitric recunoaște dificultățile […]
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele A negativ și AB pozitiv: „La aceste grupe stocurile sunt foarte mici, iar pacienții cu boli grave au nevoie in continuare de transfuzie de sânge pentru a supraviețui”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele A negativ și AB pozitiv Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au reluat, miercuri, 8 octombrie 2025, apelul pentru persoanele care pot să doneze sânge din grupele A negativ și AB pozitiv. „Revenim cu rugămintea ca persoanele cu grupa A negativ să vina la noi în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Culoar de trecere prin zăpadă pentru oi pe Transalpina: Stratul de omăt depășește pe alocuri un metru
Culoar de trecere prin zăpadă pentru oi pe Transalpina Angajații SDN Târgu Jiu au acționat, joi, 9 octombrie 2025, pe...
FOTO | Adolescentă din județul Sibiu, dată dispărută de familie, depistată în Alba: Tânăra de 16 ani anunțase că pleacă cu concubinul la Mangalia
Adolescentă din județul Sibiu, dată dispărută de familie, depistată în Alba: Tânăra de 16 ani anunțase că pleacă cu concubinul...
Știrea Zilei
TRAGEDIE în Alba: Un tânăr de 23 de ani, DECEDAT după ce a fost lovit MORTAL de un tren de marfă în Blaj
TRAGEDIE în Alba: Un tânăr de 23 de ani, DECEDAT după ce a fost lovit MORTAL de un tren de...
Comuna Râmeț, a douăsprezecea comună din județul Alba unde locuitorii au rămas fără medic de familie: Medicul generalist Molnar Gheza a încetat activitatea. Care sunt motivele
Comuna Râmeț, a douăsprezecea comună din județul Alba unde locuitorii au rămas fără medic de familie: Medicul generalist Molnar Gheza...
Curier Județean
Șofer din Arieșeni, REȚINUT de polițiști după ce s-a urcat ,,MORT DE BEAT” la volan: Avea o alcoolemie de de 1,24 mg/l
Șofer din Arieșeni, REȚINUT de polițiști după ce s-a urcat ,,MORT DE BEAT” la volan: Avea o alcoolemie de de...
FOTO | Sportivul Alecsandru Boloage, elev la LPS Alba Iulia, interacțiune cu Nadia Comăneci: „O onoare de a fi alături de legenda sportului românesc”
Sportivul Alecsandru Boloage, elev la LPS Alba Iulia, interacțiune cu Nadia Comăneci Alecsandru Boloage, elev al Liceului cu Program Sportiv...
Politică Administrație
FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”
5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Opinii Comentarii
9 octombrie | Ziua Națională a Comemorării Victimelor Holocaustului din România
9 octombrie | Ziua Națională a Comemorării Victimelor Holocaustului din România La 9 octombrie este marcată, în ţara noastră, Ziua...
9 octombrie: Ziua mondială a poştei. Rol vital în viaţa oamenilor şi a societăţilor de afaceri
9 octombrie: Ziua mondială a poștei – un rol esențial în viața oamenilor și a afacerilor Marcată, în fiecare an,...