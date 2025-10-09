Șofer din Arieșeni, REȚINUT de polițiști după ce s-a urcat ,,MORT DE BEAT” la volan: Avea o alcoolemie de de 1,24 mg/l

Un șofer din Arieșeni a fost reținut de polițiști după ce s-a urcat ,,mort de beat” la volan. Bărbatul avea o alcoolemie de de 1,24 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 octombrie 2025, polițiștii din Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din localitatea Arieșeni, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.

În seara zilei de 8 octombrie 2025, în jurul orei 23.20, polițiștii au oprit, pentru control, pe DN 75, pe raza localității Arieșeni, un autoturism care era condus de bărbatul de 35 de ani.

Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, care a indicat valoarea de 1,24 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

