Șofer din Sebeș, cercetat de polițiști: A fost prins la volanul unui ansamblu cu remorcă pentru care nu deținea categoria de corespunzătoare de a conduce

Potrivit IPJ Alba, la data de 6 aprilie 2026, în jurul orei 11.15, polițiști din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene au oprit, pentru control, pe strada Mureșului din municipiul Sebeș, un ansamblu format dintr-un autovehicul și o remorcă, ansamblu ce totalizează o masă maximă autorizată de 4.700 de kilograme, fiind condus de un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din municipiul Sebeș.

Din verificări a reieșit că bărbatul nu deține categoria corespunzătoare pentru a conduce ansamblul, el deținând categoriile AM, B1, B și mențiunea care atestă faptul că poate conduce un ansamblu de vehicule a cărui masă totală maximă autorizată nu depășește 4.250 de kilograme.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

