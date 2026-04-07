Curier Județean

Șofer din Sebeș, cercetat de polițiști: A fost prins la volanul unui ansamblu cu remorcă pentru care nu deținea categoria de corespunzătoare de a conduce

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Un șofer din Sebeș este cercetat de polițiști după ce a fost prins la volanul unui ansamblu cu remorcă pentru care nu deținea categoria de corespunzătoare de a conduce.

Potrivit IPJ Alba, la data de 6 aprilie 2026, în jurul orei 11.15, polițiști din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene au oprit, pentru control, pe strada Mureșului din municipiul Sebeș, un ansamblu format dintr-un autovehicul și o remorcă, ansamblu ce totalizează o masă maximă autorizată de 4.700 de kilograme, fiind condus de un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din municipiul Sebeș.

Din verificări a reieșit că bărbatul nu deține categoria corespunzătoare pentru a conduce ansamblul, el deținând categoriile AM, B1, B și mențiunea care atestă faptul că poate conduce un ansamblu de vehicule a cărui masă totală maximă autorizată nu depășește 4.250 de kilograme.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Citește mai mult

