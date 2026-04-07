Șofer din Sebeș, cercetat de polițiști: A fost prins la volanul unui ansamblu cu remorcă pentru care nu deținea categoria de corespunzătoare de a conduce
Un șofer din Sebeș este cercetat de polițiști după ce a fost prins la volanul unui ansamblu cu remorcă pentru care nu deținea categoria de corespunzătoare de a conduce.
Potrivit IPJ Alba, la data de 6 aprilie 2026, în jurul orei 11.15, polițiști din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene au oprit, pentru control, pe strada Mureșului din municipiul Sebeș, un ansamblu format dintr-un autovehicul și o remorcă, ansamblu ce totalizează o masă maximă autorizată de 4.700 de kilograme, fiind condus de un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din municipiul Sebeș.
Din verificări a reieșit că bărbatul nu deține categoria corespunzătoare pentru a conduce ansamblul, el deținând categoriile AM, B1, B și mențiunea care atestă faptul că poate conduce un ansamblu de vehicule a cărui masă totală maximă autorizată nu depășește 4.250 de kilograme.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.
Albaiulian de 36 de ani, condamnat pentru rafic de droguri de mare risc, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 5 ani după gratii
Albaiulian de 36 de ani, condamnat pentru rafic de droguri de mare risc, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 5 ani după gratii Un albaiulian de 36 de ani, condamnat pentru rafic de droguri de mare risc, a fost reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 5 ani […]
FOTO | ACCIDENT rutier la Crăciunelu de Jos: Trei autoturisme, implicate. Intervin pompierii din Blaj
ACCIDENT rutier la Crăciunelu de Jos: Trei autoturisme, implicate. Intervin pompierii din Blaj Un accident rutier a avut loc astăzi, 7 aprilie 2026, în localitatea Crăciunelu de Jos. Din primele informații disponibile, este vorba despre un incident rutier cu trei autoturisme implicate. Potrivit ISU Alba, stația de pompieri Blaj intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și […]
Care este PROGRAMUL magazinelor în Săptămâna Mare și de Paște 2026, în Alba: Când sunt deschise Kaufland, LIDL, Carrefour, Penny și mall-urile de sărbători
Care este PROGRAMUL magazinelor în Săptămâna Mare și de Paște 2026, în Alba: Când sunt deschise Kaufland, LIDL, Carrefour, Penny și mall-urile de sărbători Marile supermarketuri vor funcționa după un program special de Paște 2026. Lidl, Kaufland, Penny și Carrefour au anunțat în ce zile vor fi închise. Românii sunt sfătuiți să nu lase pe […]
Adrian Negrescu, analist economic: „Am intrat în săptămâna patimilor financiare pentru români. Masa de Paște 2026 va fi mai săracă decât în anii trecuți”
Adrian Negrescu, analist economic: „Am intrat în săptămâna patimilor financiare pentru români. Masa de Paște 2026 va fi mai săracă...
7-10 aprilie 2026 | Vreme în răcire accentuată în România: COD PORTOCALIU de ninsori viscolite în Alba, în Munții Șureanu
Vreme în răcire accentuată în România: COD PORTOCALIU de ninsori viscolite în Alba, în Munții Șureanu Administrația Națională de Meteorologie...
Destinația Anului 2026 | Ținutul Transapuseana, Cetatea Alba Carolina și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, calificate în finala concursului pentru desemnarea celor mai apreciate destinații turistice din România
Destinația Anului 2026 | Ținutul Transapuseana, Cetatea Alba Carolina și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, calificate în finala concursului...
VIDEO | Fost șef al Protecției Consumatorilor, „impresionat” de Cetatea Alba Carolina: „Eu l-aș numi semn al neputinței ca la poalele uneia dintre cele mai importante statui ale istoriei României să crească terase, umbrele și dughene”
Fost șef al Protecției Consumatorilor, „impresionat” de Cetatea Alba Carolina: „Eu l-aș numi semn al neputinței ca la poalele uneia...
Șofer din Sebeș, cercetat de polițiști: A fost prins la volanul unui ansamblu cu remorcă pentru care nu deținea categoria de corespunzătoare de a conduce
Șofer din Sebeș, cercetat de polițiști: A fost prins la volanul unui ansamblu cu remorcă pentru care nu deținea categoria...
Albaiulian de 36 de ani, condamnat pentru rafic de droguri de mare risc, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 5 ani după gratii
Albaiulian de 36 de ani, condamnat pentru rafic de droguri de mare risc, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Marţea Mare din Săptămâna Patimilor şi Pilda celor zece fecioare. Ce spune Sfânta Scriptură
Marţea Mare din Săptămâna Patimilor şi Pilda celor zece fecioare. Ce spune Sfânta Scriptură Citește și: MESAJE DE PASTELE ORTODOX....
Ce NU ai voie să faci în Săptămâna Mare: Obiceiuri și tradiții în Săptămâna Patimilor, înainte de Paștele 2026
Ce NU ai voie să faci în Săptămâna Mare: Obiceiuri și tradiții în Săptămâna Patimilor, înainte de Paștele 2026 Săptămâna...