Șofer din Mureș cu permisul suspendat, identificat de oamenii legii la Lupșa. Polițiștii i-au deschis dosar penal
Șofer din Mureș cu permisul suspendat, identificat de oamenii legii la Lupșa. Polițiștii i-au deschis dosar penal
Un bărbat în vârstă de 29 de ani, din localitatea Stânceni, județul Mureș, a fost depistat de polițiști conducând un autoturism, deși avea dreptul de a conduce suspendat.
Incidentul s-a petrecut în noaptea de 26 spre 27 iunie 2026, când polițiștii din orașul Baia de Arieș au oprit pentru control autoturismul pe raza comunei Lupșa.
În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au constatat că șoferul figura cu dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat.
Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia i-a fost suspendat dreptul de a conduce.
sursa: IPJ Alba
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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